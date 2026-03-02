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UNO Sprachen

Die 6 offiziellen UNO-Sprachen und wie Sie diese zum beruflichen Erfolg bringen

Wenn Sie sich fragen “Welche Sprache soll ich lernen?”, ist vielleicht eine der 6 offiziellen UNO-Sprachen die richtige Wahl für Sie.

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Wenn Sie jemand sind, der sich für Sprachen interessiert, dann interessieren Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch für internationale Beziehungen.

In Sachen internationaler Politik sind die Vereinten Nationen die Spitze der Pyramide. Die UNO setzt nicht nur den Maßstab für Diplomatie, sondern auch für sprachliche Fähigkeiten. Wenn man es hier schafft, kann man es überall schaffen, heißt es.

Welche sind die 6 Amtssprachen der Vereinten Nationen?

Die 6 offiziellen Amtssprachen der UNO sind: Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch.

In den meisten Fällen ist es sinnvoll, dass diese Sprachen die offiziellen Sprachen sind, da sie zu den am häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt gehören. Die Wahl dieser sechs Sprachen hat jedoch auch eine klare politische Vorgeschichte.

Im Jahr 1946, kurz nach der Gründung der UNO, wurden alle derzeitigen Amtssprachen (mit Ausnahme von Arabisch) als Amtssprachen festgelegt. Englisch und Französisch wurden des Weiteren als Arbeitssprachen festgelegt.

Alle diese Sprachen (außer Spanisch) lassen sich direkt den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats zuordnen, die über ein Vetorecht verfügen (die USA, Großbritannien, China, Russland und Frankreich), was bedeutet, dass die Amtssprachen die Sprachen der politisch einflussreichsten und mächtigsten Nationen der Nachkriegszeit waren. Vermutlich wurde Spanisch in die Liste aufgenommen, weil es die am zweithäufigsten von Muttersprachlern gesprochene Sprache der Welt ist.

Bis 1948, als Spanisch hinzukam, waren nur Englisch und Französisch die Arbeitssprachen sowohl der Generalversammlung als auch des Sicherheitsrates. Der Unterschied zwischen Arbeits- und Amtssprachen besteht darin, dass die Arbeitssprachen die Sprachen des “alltäglichen beruflichen Austauschs” sind, während die Amtssprachen die Sprachen sind, in denen alle offiziellen Dokumente verfasst werden müssen.

UNO Sprachen: Flaggen

Auch die anderen Sprachen der UNO wurden nach und nach als Arbeitssprachen in der Generalversammlung und im Sicherheitsrat eingeführt, oft zeitgleich mit wichtigen politischen Ereignissen:

  • Russisch wurde 1968-1969 nach der Breschnew-Doktrin, die das Recht der Sowjetunion auf Interventionen im Ausland festschrieb, zur Arbeitssprache der Versammlung und des Rates.
  • Einige Jahre später erhielt Chinesisch den Status einer Arbeitssprache, nachdem die Volksrepublik China nach Richard Nixons Besuch in China 1972 als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates anerkannt worden war, um die Spannungen mit dem kommunistischen Land abzubauen.
  • Dem Arabischen gelang es, sich den Weg zur Amtssprache zu bahnen, indem sich die arabischsprachigen Mitglieder der UNO bereit erklärten, die Kosten für die Einführung der Sprache drei Jahre lang zu tragen.

Was ist mit all den anderen Sprachen?

Es stellt sich die Frage: Sind diese sechs Sprachen so weit verbreitet und geografisch vielfältig, dass die meisten Menschen auf der Welt mindestens eine davon sprechen? Nicht ganz.

Wenn wir uns eine Liste der Gesamtsprecher jeder der sechs Amtssprachen ansehen und sie zusammenzählen, um eine grobe Schätzung zu erhalten, sehen wir, dass die UNO-Amtssprachen weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Das bedeutet: Weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung kann die Dokumente und Vereinbarungen verstehen, die von der höchsten internationalen politischen Instanz der Welt herausgegeben werden.

Angesichts der Tatsache, dass die Hälfte der Weltbevölkerung immer noch nicht auf dem Laufenden ist, sollte man meinen, dass es eine gewisse Gegenwehr geben würde. Und die gibt es auch.

Die Sprachen der Zukunft

Hindi könnte in naher Zukunft am ehesten einen neuen Status erhalten. Mit der fünftgrößten Anzahl an Sprechern weltweit, knapp vor Russisch, macht es auf dem Papier Sinn. Auch Geld ist kein Hindernis, denn die indische Regierung hat sich bereit erklärt, die notwendigen Ausgaben zu übernehmen. Der Hauptgrund dafür, dass Hindi bisher nicht aufgenommen wurde, scheint die relative Isolation der Sprache zu sein, die auf den indischen Subkontinent beschränkt ist.

UNO Sprachen: Hauptsitz

Auf der Liste der möglichen Kandidaten stehen auch Bengalisch mit 250 Millionen Sprechern weltweit, Portugiesisch (dessen Gesamtzahl an Sprechern zwischen Russisch und Bengalisch liegt und das geografisch vielfältiger ist als beide) und Türkisch, obwohl es in diesem Fall keinen offiziellen Vorstoß in Richtung Amtssprachenstatus gibt.

Selbst wenn alle diese Sprachen einbezogen würden, bliebe immer noch ein großer Teil der Weltbevölkerung außerhalb des Geltungsbereichs der UNO-Amtssprachen, aber die Einbeziehung einer dieser Sprachen würde den Zugang zu den wichtigsten Dokumenten der UNO erheblich verändern.

Karrierechancen bei der UNO

Das Wissen über diverse UNO-Sprachen ist natürlich toll, aber warum ist es für Sie wichtig? Weil dieses Wissen Ihren Ihren Traumjob verschaffen könnte. Hier sind zwei Karrierechancen, die sich mit dem Lernen einer UNO-Sprache für Sie eröffnen.

UNO-Übersetzer

Um einen der begehrten Posten unter den Übersetzern und Dolmetschern zu bekommen, müssen Sie zunächst eine der wettbewerbsfähigen Sprachprüfungen der UNO bestehen. Wenn Sie sich bewerben und das mehrmonatige Verfahren erfolgreich durchlaufen, werden Sie auf eine Liste gesetzt und aufgerufen, wenn eine Stelle zu besetzen ist.

Dies ist jedoch nur der allgemeine Rahmen für die Bewerbung auf sprachbezogene Stellen. Die Art der Stelle, auf die Sie abzielen, bestimmt die weiteren Anforderungen. Wenn Sie z. B. als Dolmetscher für Französisch, Englisch, Spanisch oder Russisch arbeiten wollen, müssen Sie nicht nur eine, sondern zwei weitere Sprachen ziemlich gut beherrschen. Darüber hinaus werden an die UNO-Dolmetscher noch andere enorme Anforderungen gestellt, wie z. B. die Fähigkeit, auf Anfrage unterschiedliche Themen wie Finanzen und Menschenrechte zu übersetzen.

UNO Sprachen: Übersetzer

Und wenn Sie glauben, dass das Übersetzen — also das Übersetzen des geschriebenen Wortes — einfacher ist, weil der Druck geringer ist, sollten Sie bedenken, dass übersetzte Dokumente oft von den Medien zitiert oder in Gesetze aufgenommen werden. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Viele von uns würden sich ein solches Maß an bürgerschaftlichem Engagement und Einfluss wünschen. Aber die Arbeit als Übersetzer bei der UNO ist nichts für schwache Nerven.

UNO-Sprachlehrer

Wenn die meisten englischen Muttersprachler beschließen, ein oder zwei Jahre zu reisen, entscheiden sie sich oft dafür, Englisch zu unterrichten. Da Englisch eine so globale Sprache ist, ist sie fast überall gefragt. Was die meisten Menschen nicht in Betracht ziehen, ist, daraus eine Karriere zu machen. Ein abenteuerlicher Sommer als Lehrer in Italien, Thailand oder Brasilien könnte die Grundlage für etwas viel Größeres werden.

Bei den Vereinten Nationen werden von Sprachlehrern mindestens fünf Jahre Erfahrung und ein Hochschulabschluss im Bereich Sprachenlernen oder Linguistik verlangt. Das hört sich vielleicht viel an, aber Sie könnten diese fünf Jahre in zwei oder drei verschiedenen Ländern unterrichten und dabei die Kultur hautnah erleben. Und natürlich gibt es kaum einen besseren Ort als die UNO, um den Wunsch zu verwirklichen, ein anerkannter Englischlehrer zu werden.

Der einfachste und schnellste Weg, eine UNO-Sprache zu lernen

Wenn Ihnen diese Karriereoptionen zusagen, stellt sich die Frage: Wie können Sie dieses Ziel schneller erreichen? Suchen Sie nach Ressourcen für Ihre Zielsprache, wobei der Schwerpunkt auf authentischen Inhalten liegt. Konsumieren Sie also alles zum Thema internationale Beziehungen, von Fernsehserien bis hin zu TED-Talks.

Eine weitere effektive Methode sind Sprachlern-Apps und -Programme — eine interaktive, dynamische und unterhaltsame Möglichkeit, eine neue Sprache zu erlernen. Apps sind besonders praktisch, da Sie von überall genutzt werden können und Tag für Tag Ihr Sprachniveau verbessern.

Englisch, Spanisch, Russisch und Französisch werden auf allen Apps angeboten. Chinesisch und Arabisch können Sie auf Rosetta Stone, Mondly, Busuu oder Preply lernen. Starten Sie Ihre Sprachreise noch heute mit den aktuell besten Anbietern auf dem Markt:

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
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EF English Live bietet seit über 60 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.000 geschulten und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Sie können zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe wählen.
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
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Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
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Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
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Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
Preply: Sprache lernen 1:1
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Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
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Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
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Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

Die Vorzüge einer Karriere bei der UNO

Linguisten (Übersetzer und Dolmetscher) können oft die Flexibilität einer freiberuflichen Tätigkeit genießen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu internationalen Kooperationsbemühungen leisten. Ganz zu schweigen davon, dass Sie durch den Kontakt mit Menschen aus der ganzen Welt auch einige der weniger verbreiteten Dialekte der von Ihnen gewählten Sprachen kennen lernen können.

UNO Sprachen: kulturelle Vielfältigkeit

Und dann ist da noch die Möglichkeit, im Ausland zu leben. Viele denken bei den Vereinten Nationen an den UNO-Hauptsitz in New York City, aber es gibt auch UNO-Büros in Genf, Wien, Paris, Kopenhagen, Helsinki, Hamburg, Rom, Den Haag, Oslo, Barcelona und London in Europa, in Nairobi und Addis Abeba in Afrika, in Beirut im Nahen Osten, in Santiago, Montreal und Washington in Amerika und in Bangkok, Tokio und Hanoi in Asien.

Immer noch nicht abenteuerlich genug für Sie? Wie die aktuellen Stellenausschreibungen der Vereinten Nationen zeigen, gibt es immer die Möglichkeit, etwas Anspruchsvolleres zu finden (z. B. Englischunterricht in Dschibuti an der ostafrikanischen Küste).

Fassen Sie Ihren Mut zusammen und fangen Sie noch heute an einen neue Sprache zu lernen — und Sie werden im Handumdrehen auf den Fluren der UNO wandeln.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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