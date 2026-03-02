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Serien zum Englisch lernen

Die 10 besten TV-Serien zum Englisch lernen

Entdecken Sie die 10 besten Fernsehsendungen um Englisch zu lernen, sowie Tipps von einem Englisch-Tutor, wie Sie das Beste aus Ihrer Bildschirmzeit herausholen können.

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Was gibt es besseres, als mit unterhaltsamen und lehrreichen Fernsehsendungen den englischen Wortschatz zu verbessern? Es gibt keinen angenehmeren Weg, um Slangs, Umgangssprache und Alltagssprache zu lernen. Machen Sie sich bereit, das echte Englisch zu lernen — mit diesen 10 TV-Serien aus allen Genres und für alle Niveaus.

1. Friends (1994)

Genre: Sitcom
Niveau: Anfänger

“Friends” basiert auf den langjährigen Freundschaften und dem Leben von sechs New Yorkern (Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Joey und Monica) und hat mehrere Emmys und Golden Globes gewonnen. Sie begleiten die sechs Freunde auf ihren lustigen, spannenden und manchmal dramatischen Alltagsabenteuern in der Großstadt.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: Die Serie ist unbeschwert und die Gespräche sind locker, aber es gibt auch jede Menge Umgangssprache und Redewendungen, die man aufschnappen kann. Wir empfehlen diese Serie, weil die Handlungen nicht komplex sind und die Dialoge oft langsam und leicht zu verfolgen sind. Sie können sich mit der Amerikanischen Alltagssprache und Satzkonstruktionen vertraut machen.

2. House of Cards (2013)

Genre: Drama
Niveau: Fortgeschritten

Wenn Sie ein Fan der Amerikanischen Politik sind, ist “House of Cards” eine Serie mit knallhartem politischen Drama. Sie enthüllt die Welt der Gier, der Korruption, des unstillbaren Ehrgeizes und der Spielchen hinter den Kulissen im modernen Washington. Die Serie folgt in erster Linie der Hauptfigur Frank Underwood, einem ehrgeizigen demokratischen Politiker, der sich mit Hilfe seiner Frau Claire am derzeitigen Präsidenten rächen will, um endlich auf den Präsidentensessel zu kommen.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: Die Sprache ist eine Mischung aus einfacher Alltagssprache und komplizierterem politischen Jargon. Obwohl die Handlung und die Situationen, in denen sich die Figuren befinden, fiktiv sind, bietet die Serie viele Beispiele dafür, wie man sich mit Hilfe der Sprache aus der Gefahrenzone bringen kann. Die Dialoge sind temporeich und oft komplex, so dass die Serie eine gute Wahl für fortgeschrittene Lerner ist, die Englisch auf mittlerem Niveau lernen wollen.

3. The Big Bang Theory (2007)

Genre: Sitcom
Niveau: Anfänger bis Fortgeschritten

In “The Big Bang Theory” geht es um eine Gruppe nerdiger Freunde, die gemeinsam an der Universität arbeiten und verschiedene Arten wissenschaftlicher Forschung und Experimente durchführen. Sheldon und Leonard sind beste Freunde und Physiker, die zusammenarbeiten und wohnen. Ihre beiden anderen Kollegen, Rajesh und Howard, sind ebenfalls gute Freunde. Die Serie verfolgt die Höhen und Tiefen ihrer Beziehungen, während sie Experimente durchführen, Videospiele spielen und Comics lesen.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: Die Serie ist urkomisch und man muss nicht einmal alles verstehen, was gesagt wird, um zu verstehen, was vor sich geht. Sie werden in der Lage sein, alltäglichen Slang im Kontext zu hören und zu verstehen, wie z. B. “What’s up?”. Und wenn Sie sich besonders für Naturwissenschaften interessieren, können Sie eine Menge Vokabeln zu diesem Thema aufschnappen. Da die Geschichte auf einem Universitätscampus spielt, bekommen Sie auch ein Gefühl dafür, wie es ist, an einem amerikanischen College zu lernen und welche Sprache die Studenten verwenden.

4. Modern Family (2009)

Genre: Sitcom
Niveau: Anfänger

Die äußerst beliebte Sitcom folgt drei verwandten Familien, die das neue, unkonventionelle Familienleben der Amerikaner des 21. Jahrhunderts repräsentieren. Sie erforscht die Homo-Ehe, die Ehe zwischen verschiedenen Rassen, Adoption, Geschwisterrivalität und Romantik zwischen Menschen, die verschiedenen Generationen angehören. Die Serie hebt den Wert der Akzeptanz von Unterschieden hervor.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: Die Darsteller sind eine Mischung aus Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Altersgruppen. Jede Figur hat seine eigene Art zu sprechen. Cam und Mitchell zum Beispiel sprechen auf eine Art und Weise, die typisch für die schwule Gemeinschaft in einer Großstadt ist. Gloria spricht Englisch mit einem kolumbianischen Akzent. Haley, ein Teenager, verwendet eine Menge Internet-Slang.

Serien zum Englisch lernen: lustige Serie

5. Grey’s Anatomy (2005)

Genre: Drama
Niveau: Fortgeschritten

“Grey’s Anatomy” begleitet die Hauptfigur, Dr. Meredith Grey, zu Beginn ihrer Assistenzzeit (ihrer internen Ausbildung zur Ärztin). Zusammen mit den anderen Chirurgen des Seattle Grace Hospitals befassen sie sich in jeder Folge mit medizinischen Problemen. Es gibt auch eine Menge Drama — wie Todesfälle, romantische Beziehungen und persönliche Probleme.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: In der Serie gibt es eine Reihe verschiedener Beziehungen und viele Einzelgespräche zwischen verschiedenen Charakteren. Es entstehen viele natürliche Dialoge, und die Serie eignet sich hervorragend, um häufig verwendete englische Redewendungen zu lernen. Die Serie eignet sich außerdem für Sie, wenn Sie sich für Gesundheit und Medizin interessieren oder eine Ausbildung zum Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft absolvieren, da viel Fachvokabular verwendet wird.

Die besten Sprachlern-Apps

Wenn Sie es lieben, Englisch mithilfe von Serien und Online-Medien zu lernen, dann sollten Sie diese Sprachlern-Apps und Programme ausprobieren:

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
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Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
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Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
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Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
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Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
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6. The Simpsons (1989)

Genre: Sitcom
Niveau: Anfänger

Wer kennt sie nicht? Aber fallst Sie noch nie etwas von den Simpsons gehört haben: Im Mittelpunkt der Serie steht eine amerikanische Familie und ihr Leben in einer typischen amerikanischen Kleinstadt. Die Serie ist eine satirische Parodie des amerikanischen Mittelstandslebens. Die Hauptfiguren der Arbeiterfamilie sind Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: Es gibt wirklich nichts Besseres als die Simpsons, wenn es um zwanglose Unterhaltung geht. Die Sprache ist unkompliziert und nachvollziehbar, auch wenn Sie einige der Witze vielleicht nicht verstehen. Außerdem gibt es die Serie schon über 28 Jahre, so dass Ihnen buchstäblich nie die Episoden ausgehen werden.

7. MasterChef (2024)

Genre: Kochshow
Niveau: Anfänger

MasterChef ist eine unterhaltsame Kochshow, die es in mehr als 50 Ländern produziert wird. Warum also nicht zur Abwechslung mal auf Englisch? Der unhöfliche und strenge (aber äußerst talentierten) Gordon Ramsay moderiert die Show und treibt die Kandidaten an den Rand des Wahnsinns (und bringt sie sehr oft zum Weinen). Die Kochherausforderungen sind jedoch immer interessant und das Talent der Teilnehmer ist unglaublich.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: Obwohl Ramsay selbst in Großbritannien aufgewachsen ist, kommen die Teilnehmer aus den USA. Die Gespräche sind natürlicher und einfacher, da es sich nicht um eine fiktive Geschichte handelt, und man bekommt die Vielfalt des amerikanischen Englisch zu hören. Und natürlich erweitert man sein Koch-Vokabular.

8. Westworld (2016)

Genre: Science Fiction
Niveau: Fortgeschritten

“Westworld” ist ein Erlebnispark, in dem menschenähnliche Roboter zur Unterhaltung der Besucher geschaffen wurden. Doch einige der Roboter halten sich nicht mehr an die Regeln der Menschen. Die Serie erforscht die Gefahren der Technologie und was mit den Menschen passiert, wenn sie die Kontrolle verlieren.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: In dieser Serie werden eine Menge verschiedener englischer Akzente verwendet. Die meisten der Roboter haben einen südamerikanischen Akzent. Die menschlichen Charaktere hingegen haben in der Regel einen britischen Akzent oder einen amerikanischen Standard-Akzent. Das ist eine gute Möglichkeit, die verschiedenen Arten der englischen Sprache zu vergleichen und zu verstehen. Allerdings ist diese Serie definitiv für fortgeschrittene Englischlerner geeignet, da viele Zitate aus der Literatur und andere komplexe Sätze regelmäßig verwendet werden.

Serien zum Englisch lernen: spannende Serie

9. MTV Cribs (2000)

Genre: Dokumentarserie
Niveau: Anfänger

“MTV Cribs” ist eine 30-minütige MTV-Sendung, in der mehrere berühmte Gäste in jeder Folge durch ihre glamourösen (und ausgefallenen) Häuser führen. In der Sendung werden allgemeine Informationen über das Haus auf dem Bildschirm angezeigt, z. B. die Größe und Anzahl der Zimmer. Die Kameras folgen den Prominenten, wenn sie ihre Häuser zeigen, über die Einrichtung sprechen, Details über die Möbel erzählen und vieles mehr.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: Es wird eine informelle, alltägliche Sprache verwendet. Verschiedene Prominente haben einen unterschiedlichen Akzent und Wortschatz. Oft kann man sie dabei beobachten, wie sie auf dem Bildschirm auf die Dinge zeigen, über die sie sprechen — was die Serie perfekt für Anfänger macht.

10. Suits (2011)

Genre: Drama
Niveau: Fortgeschritten

Die Serie ist ein juristisches Drama, das in New York City spielt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein ehemaliger Student, der einer Verhaftung bei einer Drogenrazzia entgeht. Er stößt auf Harvey Specter, den besten Anwalt in New York, und bekommt einen Job in seiner Kanzlei, obwohl er nie Jura studiert hat. Die Handlung dreht sich um einen Chef, der bereit ist, alles zu tun, um seine Arbeit zu erledigen, und um seinen Angestellten, der alles für ihn tun würde.

Warum diese Serie zum Englisch lernen geeignet ist: Suits eignet sich hervorragend für Sie, wenn Sie eine juristische Laufbahn anstreben, da es eine Menge juristisches Vokabular enthält. Wenn Sie lediglich Alltagsenglisch lernen möchten, ist die Serie für Sie weniger geeignet. Sollten Sie jedoch Wirtschaftsenglisch lernen, ist Suits ebenfalls perfekt zum Englisch lernen.

Wenn Sie neben Serien auch an Filmen zum Englisch lernen interessiert sind, dann haben wir eine Liste ebenso spannender und lustiger Filme für Sie!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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