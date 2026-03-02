Einfach Sprachen lernen mit Babbel

Babbel ist eine der führenden Sprach-Lern-Apps, die eigenständige Sprachkurse zur Verfügung stellt. Das Unternehmen fokussiert sich seit 2007 auf das digitale und eigenständige lernen und hat seitdem Millionen Nutzer dabei unterstützt, eine neue Sprache zu erlernen und in der Praxis anzuwenden.

Die Babbel Sprachen App im Überblick

Erweitern Sie Ihre Kenntnisse, indem Sie flexibel neue Sprachen lernen. Babbel ist eine Sprach-Lern-App für Zuhause von Ihrem PC oder von unterwegs auf Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone. Nutzen Sie die Sprachtests des Anbieters, um Ihr Einstufungsniveau herauszufinden und mit dem Lernen loszulegen.

Die Babbel Sprachen App bietet Kurse vom Einsteigerniveau (A1) bis zum Fortgeschrittenen Niveau (C1) an, auf Grundlage des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER). Außerdem zeichnet sich die App durch das eigenständige Lernen aus, da es für jeden Sprachlerner individuell anpassbar ist, wann gelernt wird und wieviel Zeit jeweils für das Lernen angewendet wird.

Babbel Webseite

Die Babbel Sprachen App macht das Lernen einfach, denn das Material wurde in mehrere kleinere Themengebiete und Module unterteilt. Auf diese Weise wird die Möglichkeit gegeben, den Inhalt gut zu verstehen und durch praxisorientierte Aufgaben anzuwenden. Die Kurse werden von Sprachwissenschaftlern und Lehrern erstellt und überarbeitet. Darüber hinaus werden die Sprachkurse an ihre Länder und deren Kulturen angepasst.

Seit der Gründung im Jahr 2007 hat das Unternehmen bereits mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter beispielsweise die Auszeichnung der Fast Company Magazine mit dem 1. Platz der Innovativsten Unternehmen im Bildungsbereich.

Wie Sie die besten Babbel Erfahrungen machen

Es gibt zwei Babbel Angebote, die Sie nutzen können: die Babbel App und Babbel Live.

Babbel Angebote

Wenn Sie sich bereits für eine Sprache entschieden haben, jedoch nicht wissen, welches Niveau Sie bereits besitzen, bietet Babbel einen Test zur Einstufung an. Diesen Test können Sie derzeit in den Sprachen Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch absolvieren.

Sie haben die Möglichkeit, die Babbel Sprachen App zu testen, da die erste Lektion für 7 Tage kostenlos ist. Alles was Sie dafür tun müssen ist, in der Babbel Sprachen App ein Konto zu erstellen und die Sprache auszuwählen, mit der Sie beginnen möchten. Sollten Sie nach den 7 Tagen weiter lernen wollen, haben Sie die Möglichkeit Einzel-Abos abzuschließen.

Sobald Sie Ihr Konto erstellt haben, können Sie geräteübergreifend auf Ihr Konto zugreifen. Dies ermöglicht es Ihnen, dort fortzusetzen, wo Sie zuletzt aufgehört haben, denn das System synchronisiert Ihren Lernfortschritt auf allen Geräten. Auf diese Weise können Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit Babbel machen, indem Sie Ihren persönlichen Babbel Test absolvieren und so mehr über die verschiedenen Funktionen herausfinden können.

Mit praxisorientierten Aufgaben bietet das Unternehmen seit 2007 Sprachkurse an, die von Sprachwissenschaftlern und Lehrern entworfen werden. Derzeit werden die folgenden 14 Babbel Sprachen angeboten: Englisch, Business-Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Niederländisch, Polnisch, Indonesisch, Norwegisch, Dänisch und Russisch.

Die Babbel Sprachen App bietet Ihnen einen uneingeschränkten Zugriff auf alle Kurselemente und Level in der von Ihnen ausgewählten Sprache. Des Weiteren haben Sie in der Babbel Sprachen App die Option, Zusatzkurse zu Themen wie Kultur, Formulierungen und der Grammatik zu belegen. Ein weiterer Pluspunkt ist der Wortschatz-Trainer in der Sprachlern-App, der Ihnen dabei hilft, die neu erlernten Vokabeln aus einer Lektion in Erinnerung zu behalten.

Mittlerweile haben mehr als 1 Million Nutzer erfolgreich eine neue Sprache gelernt. Laut den Erfahrungen von Nutzern der Babbel Sprachen App zeichnet sich dieser Online-Sprachkurs durch die Vielfältigkeit, die Option der Wiederholung von Modulen und das Preis-Leistungsverhältnis aus.

Außerdem haben Nutzer angegeben, dass Ihre Erfahrungen mit dem Anbieter sich in der Praxis bemerkbar machen, denn Umfragen haben gezeigt, dass sie bereits nach nur 5 Stunden Lernen ein kurzes Gespräch in der gelernten Sprache führen können.

Dies geht auch aus den knapp mehr als 18.000 Bewertungen auf Trustpilot hervor, wo Nutzer ihre Babbel Erfahrung durchschnittlich mit 4,3 von 5 Sternen ausgezeichnet haben, 70% davon mit der Bewertung „Hervorragend“.

Neu: Babbel Live

Neben der App gibt es auch Babbel Live. Hier wird Online Sprachunterricht angeboten. Zertifizierte Lehrkräfte lehren dich nach der Babbel-Methode — und das Beste: Es gibt keine Obergrenze an Unterrichtsstunden, die du wahrnehmen kannst! Im Abo sind neben der Babbel App auch unbegrenzte Lehrstunden enthalten.

Du kannst aus den vielen Unterrichtsthemen wie “über die Familie sprechen”, “sich in einer Stadt zurechtfinden” oder über Essen sprechen” wählen, es werden zudem Einzel- und Gruppenunterricht angeboten.

Babbel Kosten im Überblick

Eine neue Sprache zu lernen, erfordert Zeit und Motivation. Sollten Sie sich noch nicht entschlossen haben, ob Sie eine neue Sprache lernen möchten, haben Sie in der Babbel Sprachen App die Möglichkeit, Ihre erste Lektion in der Sprache Ihrer Wahl kostenlos auszuprobieren.

Vorteile der App sind unter anderem das ungestörte und werbefreie Lernumfeld, das Material, dass Ihnen zur Verfügung steht, welches von Sprachexperten erstellt wurde, und der sichere Umgang mit Ihren persönlichen Daten. Dadurch erhalten Sie Zugang zu einem vertrauenswürdigen Lernbereich.

Sollten Sie nach dem kostenlosen Test der Babbel Sprachen App in den ersten sieben Tagen daran interessiert sein, mit Ihrem Lernfortschritt der ausgewählten Sprache fortzufahren, finden Sie nachstehend die Babbel Kosten im Überblick für ein Einzel-Abo:

1 Monat für 14,99 € im Monat

3 Monate für 17,99 € im Monat

6 Monate für 13,99 € im Monat

12 Monate für 8,99 € im Monat

Babbel Lifetime für 299,99 € einmalig (bzw 199,99 € im Angebot)

Die Zahlung bei diesen Anbieter ist einfach über Kreditkarte oder PayPal zu tätigen. In Deutschland haben Sie außerdem die Option, per SOFORT Überweisung zu zahlen. In Österreich wird die Option EPS angeboten und in den Niederlanden kann zusätzlich über iDeal bezahlt werden.

Sollten Sie Ihr Abo direkt über die App abschließen, erfolgt die Zahlung über In-App-Käufe direkt im Apple Store (iOS) oder im Google Play Store (Android). Sobald ein Abo abgeschlossen wurde, wird der Betrag für die ausgewählten Monate im Voraus abgebucht. Anschließend wird der Betrag automatisch nach Ablauf des Abo-Zeitraums erneut abgezogen, sofern das Abo nicht gekündigt wurde.

Sollten Sie mit dem gewählten Sprachkurs oder der Lernerfahrung nicht zufrieden sein, haben Sie die Möglichkeit den Kundenservice innerhalb der ersten 20 Tage nach Kaufabschluss Ihres Abos zu kontaktieren und um eine Rückerstattung zu bitten.

Reduzieren Sie Ihre Babbel Kosten

Sollten Sie sich dafür entscheiden, einen Sprachkurs über die Babbel Sprachen App durchzuführen, können Sie Ihre Babbel Kosten reduzieren, indem Sie ein 6- bzw. 12-monatiges Abo abschließen. Beim Abschluss eines Einzel-Abos von 6 Monaten verringern sich die Babbel Kosten bereits um 25 %, und bei einem jährlichen Abo sparen Sie 40 %.

Im „Babbel für Zwei“ Familienangebot können Sie ein zweites Abo über Ihr Konto buchen, und erhalten dafür einen Gutscheincode per E-Mail. So ergibt sich ein Rabatt von 25 % auf ein 6-monatiges Abo, und ganze 55 %, wenn Sie ein jährliches Abo abschließen.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Babbel Angebote wie Gutscheincodes zu verwenden. Diese können beispielsweise zum Verschenken genutzt werden und direkt über den Babbel Giftshop erworben werden. So können Sie leicht jemanden mit einem Online-Sprachkurs eine Freude machen.

Sobald ein Gutscheincode erworben wurde, sendet der Anbieter dem Käufer zwei E-Mails: eine E-Mail mit der Bestellbestätigung und eine weitere mit einer PDF-Datei im Anhang, wo der Gutscheincode zu finden ist. Sollten Sie diese E-Mails nicht erhalten haben, können Sie sich direkt an den Babbel Kundenservice wenden.

Wenn Sie den Gutscheincode einlösen möchten, kopieren Sie den Code, bestehend aus Zahlen und Buchstaben, aus der PDF-Datei und geben Sie diesen beim Abschluss eines Abos ein. Die Einlösung von Gutscheinen geht auf ein registriertes Konto, jedoch nicht auf ein bereits bestehendes Abo.

Sichern Sie sich jetzt unser Babbel Angebot:

Ihr Abo bei Babbel kündigen

Wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihre Babbel Erfahrungen zu pausieren oder zu beenden, können Sie Änderungen an Ihrem abgeschlossenen Abo in Ihrem Nutzerkonto vornehmen. Gehen Sie dafür auf die Seite „Preise“ und wählen Sie das neue Abo für ihre bereits gewählte Sprache aus, mit welchem Sie fortsetzen möchten. Auf diese Weise wird das vorher abgeschlossene Abo automatisch beendet und die verbleibende Laufzeit wird an die erste Zahlungsperiode des neuen Abos angerechnet.

Sollten Sie jedoch den Wunsch haben, Ihr Abo vollständig zu kündigen, können Sie dies ebenfalls über Ihr Babbel-Konto machen. Das Unternehmen bietet Ihnen die Möglichkeit, die Schaltfläche „Automatische Abo-Verlängerung deaktivieren“ zu nutzen oder den Kundenservice mit Ihrer Kündigungsanfrage zu kontaktieren.

Sie können jederzeit bis zum letzten Tag vor Ablauf der Laufzeit Ihr ausgewähltes Abo kündigen. Der Zugang zum Konto bleibt bestehen bis Ende der Laufzeit und Sie haben in dieser Zeit weiterhin die Option, Ihren Lernfortschritt zu erweitern. Sobald das Abo gekündigt wurde, können Sie in Ihrem Babbel-Konto einsehen, bis zu welchem letztmöglichen Datum Sie die Babbel Sprachen App nutzen können.

Sofern Sie Ihr Abo über den Apple Store oder Google Play Store abgeschlossen haben, müssen Sie Ihr Abo direkt über den jeweiligen Store beenden. Bitte beachten Sie, dass die Löschung der App keine automatische Kündigung des Abos bedeutet.

Babbel Erfahrungen im Fazit

Babbel hat im Test und über die langjährige Erfahrung auf dem Markt gezeigt, wie sich das Lernumfeld für Sprachen den digitalen Verhältnissen angepasst hat. Ebenso zeigt sich die Qualität durch die von Sprachwissenschaftlern und Lehrern erstellten Kurse aus, welche auf das eigenständige Lernen angepasst wurden. Dies zeigt sich ebenfalls durch die Preise und Auszeichnungen, die Babbel im Laufe der Jahre erhalten hat, sowie die Erfahrungsberichte tausender Nutzer.

Dank der Möglichkeit, die Babbel Funktionen im Laufe von 7 Tagen kostenlos zu testen, können Sie einen ersten Test mit Babbel bezüglich des Erlernens einer neuen Sprache absolvieren. Ist einmal Ihr Interesse geweckt, ist es ganz einfach, Ihren Lernfortschritt zu erweitern, indem Sie ein 3-, 6- oder 12-monatiges Abo abschließen. Und wenn Sie überzeugt sind, können Sie sogar ein Babbel Lifetime Abo abschließen.

Es zeigt sich, dass Sie die Babbel Kosten erheblich reduzieren können, indem Sie sich für ein Abo länger als 3 Monate entscheiden. Zudem ist der Babbel Live Unterricht eine echte Besonderheit. Mit Babbel erhalten Sie die Möglichkeit, tief in die neue Sprache einzutauchen. Machen Sie jetzt Ihre eigenen Babbel Erfahrungen — wie Millionen von anderen zufriedenen Nutzern!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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