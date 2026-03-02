Die 10 besten Podcasts zum Englischlernen

Wenn man eine neue Sprache lernt, fördert regelmäßiges Hören den Redefluss und stärkt das Selbstvertrauen. Das macht Podcasts zu einem wertvollen Hilfsmittel zum Englisch lernen. Podcasts helfen Ihnen, indem sie Sie mit alltäglich-gesprochenem Englisch konfrontieren. Sie verbessern das Hörverständnis, erweitern Ihren Wortschatz im Alltag, vermitteln kulturelle Einblicke und verbessern die Aussprache. Wenn Sie also Englisch lernen und ein paar Podcasts zur Unterstützung suchen, finden Sie in diesem Artikel eine Liste der besten Englisch-Podcasts für Anfänger und Fortgeschrittene.

1. LearnEnglish-Podcast vom British Council

Niveau: Anfänger

Anfänger Themen: Britische Kultur, Gesellschaft, Sport, Wissenschaft

Britische Kultur, Gesellschaft, Sport, Wissenschaft Verfügbar auf: Apple & Google Podcasts, Webseite

Der LearnEnglish-Podcast eignet sich hervorragend für Anfänger und richtet sich an Englischlernende der Stufen A1 bis B1. Die Episoden sind diskussionsbasiert und behandeln gängige Alltagssituationen. Zu jeder Folge gibt es ein Transkript und Übungen, um Ihr Verständnis zu testen. Es gibt sogar eine kostenlose App! Wenn Sie britisches Englisch lernen wollen, ist dieser Podcast ein guter Anfang.

2. Voice of America: Learning English

Niveau: Anfänger

Anfänger Themen: Amerikanische Kultur, Gesundheit und Lifestyle, Wissenschaft, Technik, Sprachenlernen

Amerikanische Kultur, Gesundheit und Lifestyle, Wissenschaft, Technik, Sprachenlernen Verfügbar auf: Apple & Google Podcasts, Webseite

Wenn Sie amerikanisches Englisch lernen möchten, ist dieser Podcast eine gute Wahl für Sie. Auf der übersichtlichen Website werden verschiedene Podcasts für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene angeboten. Für Anfäng gibt es Programme, die sich auf grundlegende Sprachkenntnisse konzentrieren.

Wenn Sie sich auf einem mittleren Niveau befinden, wird es noch spannender. Die Podcasts behandeln verschiedene Themen wie Gesundheit und Lebensstil, Wissenschaft, Technologie, Kultur und Nachrichten, was besonders hilfreich sein kann, um sich mit Freunden auf Englisch zu unterhalten. Alle Podcasts werden mit einem Transkript geliefert, das Ihnen beim Verfolgen der Inhalte hilft.

3. The English We Speak

Niveau: Advanced

Advanced Themen: Britische Kultur, Redewendungen, Umgangssprache, Lifestyle

Britische Kultur, Redewendungen, Umgangssprache, Lifestyle Verfügbar auf: Apple & Google Podcasts, Spotify, Webseite

The English We Speak wird jede Woche von der BBC produziert. Diese Serie ist super kurz — die Episoden sind nur drei Minuten lang. In jeder Folge geht es um eine andere englische Redewendung oder Ausdrücke, der im Vereinigten Königreich verwendet werden, z. B. „play a blinder“, „take the biscuit“ oder „to cut a long story short“.

Wenn Sie Englisch lernen, um nach Großbritannien zu ziehen, ist dieses Programm sehr zu empfehlen. Der Wortschatz ist etwas komplexer und richtet sich an Fortgeschrittene. Einige Wörter sind sogar ziemlich seltsam, machen aber nach drei Minuten Kontext definitiv mehr Sinn!

4. All Ears English

Niveau: Beginner & Intermediate

Beginner & Intermediate Themen: Britische Kultur, Redewendungen, Umgangssprache, Lifestyle

Britische Kultur, Redewendungen, Umgangssprache, Lifestyle Verfügbar auf: Apple & Google Podcasts, Spotify, Webseite

All Ears English ist eine weitere großartige Option, wenn Sie bereits über ein mittleres Englischniveau verfügen und ein wenig mehr Unterhaltung wünschen. Der Podcast ist in amerikanischem Englisch und wird von zwei Lehrern für Englisch als Zweitsprache (ESL), Lindsay aus Boston und Michelle aus New York City, präsentiert. Zum All Ears-Team gehören zudem zwei IELTS-Spezialisten, Jessica und Aubrey.

In sehr kurzen Episoden diskutieren sie über die amerikanische Kultur und erklären verwirrende englische Ausdrücke auf freundliche und unterhaltsame Art und Weise. Ihr Motto lautet „connection NOT perfection“, also erwarten Sie einen Schwerpunkt auf Alltagsenglisch.

Eine weitere Besonderheit dieses Podcasts ist, dass Lindsay und Michelle sich auf das Training für den IELTS spezialisiert haben. Sie haben die Sendung mit dem IELTS im Hinterkopf produziert, so dass jeder, der kurz vor der Prüfung steht, sie besonders nützlich finden wird.

5. English Learning for Curious Minds

Niveau: Beginner & Intermediate

Beginner & Intermediate Themen: Britische Kultur, Politik, Geschichte, Wissenschaft, Technologie, Sprachenlernen

Britische Kultur, Politik, Geschichte, Wissenschaft, Technologie, Sprachenlernen Verfügbar auf: Apple & Google Podcasts, Spotify, Webseite

Wenn Sie Englisch auf mittlerem oder fortgeschrittenem Niveau lernen und die Idee mögen, seltsame und wunderbare Dinge über die Welt zu lernen und gleichzeitig Ihr Englisch zu verbessern, dann wird Ihnen dieser Podcast gefallen.

Er deckt ein breites Spektrum an Themen ab, von Geschichte über Philosophie und Politik bis hin zu Technologie. Jede Folge ist etwa 20 Minuten lang und wird mit einem Transkript, einer Vokabelliste und Untertiteln geliefert. Neben dem Podcast finden Sie auf der Leonardo English Webseite zudem verschiedene Veranstaltungen, Materialien und Kurse.

Die besten Sprachlern-Apps

Wenn Sie es lieben, Englisch mithilfe von Podcasts und Online-Medien zu lernen, dann sollten Sie diese Sprachlern-Apps und Programme ausprobieren:

6. Speak Better English with Harry

Niveau: Intermediate & Advanced

Intermediate & Advanced Themen: Grammatik, Redewendungen, Sprachenlernen

Grammatik, Redewendungen, Sprachenlernen Verfügbar auf: Apple & Google Podcasts, Spotify, YouTube

Harry ist ein Englischlehrer mit über 30 Jahren Erfahrung. Seit mehr als 10 Jahren unterrichtet er Englisch online und wurde berühmt durch seinen YouTube-Kanal, auf dem er mit einer Reihe von kurzen Lektionen Englisch unterrichtet. Der zugehörige Podcast ist mit über 500 Folgen und Top-Bewertungen eine echte Goldgrube für Englischlerner.

Jede Folge ist weniger als 15 Minuten lang und beschäftigt sich mit spezifischen Redewendungen, Vokabular und Grammatik. Von alltäglichen Gesprächen über Wirtschaftsenglisch, Interview Skills und themenspezifischen Vokabeln ist in diesem Podcast alles dabei.

7. Espresso English

Niveau: Beginner & Intermediate

Beginner & Intermediate Themen: Sprachenlernen, Aussprache, Grammatik, Redewendungen

Sprachenlernen, Aussprache, Grammatik, Redewendungen Verfügbar auf: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Espresso English Webseite

Der mit 5 Sternen bewertete Espresso-Englisch-Podcast richtet sich an Anfänger und fortgeschrittene Lerner. Moderiert von Shayna, hat dieser Podcast über 350 Episoden, die alles von Grammatik über Vokabeln bis hin zur Aussprache behandeln.

Eine der fantastischen Eigenschaften dieses Podcasts ist, dass es so viele Episoden gibt, die viele häufige Probleme von ESL-Lernern abdecken, wie z. B. die Motivation aufrechtzuerhalten oder wie man phrasal verbs verwendet. Es wird amerikanisches Englisch gesprochen. Wenn Sie wenig Zeit haben, machen Sie sich keine Sorgen; die Episoden sind nur 5 bis 10 Minuten lang.

8. EnglishClass101

Niveau: Beginner, Intermediate, Advanced

Beginner, Intermediate, Advanced Themen: Kultur, Redewendungen, Lifestyle

Kultur, Redewendungen, Lifestyle Verfügbar auf: Apple & Google Podcasts, Spotify, Webseite

Bei dieser Podcast-Reihe von Innovative Language können Sie zwischen vier Lernstufen wählen: absolute Anfänger, Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Jede Episode ist mit dem Niveau gekennzeichnet — Sie können also nichts falsch machen.

Die Podcasts werden von Moderatoren präsentiert, die verschiedene Szenen nachspielen. Sobald eine Szene gespielt wurde, wird sie in einem viel langsameren Tempo wiederholt. Der nächste Abschnitt jeder Folge enthält kulturelle Informationen. Danach geht es um Vokabeln und Redewendungen, während der letzte Abschnitt wichtige Grammatikpunkte behandelt.

9. 6 Minute English von BBC

Niveau: Intermediate

Intermediate Themen: Britische Kultur, Welt, Lifestyle

Britische Kultur, Welt, Lifestyle Verfügbar auf: Apple & Google Podcasts, Spotify, Webseite

Haben Sie wenig Zeit? 6 Minute English passt selbst in den vollsten Terminkalender! Der Nachrichten-Podcast wird jede Woche produziert und sich richtet sich an fortgeschrittene Sprecher. Jede Folge enthält eine Liste mit Vokabeln, eine Frage, die zum Nachdenken anregt, und ein Transkript, damit Sie mitreden können, falls Sie einige Wörter oder Sätze verpassen.

Die englische Sprache wird in einer etwas langsameren Geschwindigkeit als üblich gesprochen, was das Verständnis erleichtert. Darüber hinaus gibt es Hunderte von Episoden, die bis ins Jahr 2014 zurückreichen. Wenn Sie nur eine sechsminütige Folge pro Tag einschalten, werden Ihr Wortschatz und Ihre Hörfähigkeiten in kürzester Zeit wachsen.

10. Business English Pod

Niveau: Intermediate & Advanced

Intermediate & Advanced Themen: Wirtschaft, Kommunikation

Wirtschaft, Kommunikation Verfügbar auf: Apple & Google Podcasts, BBC Webseite

Business English Pod bietet ein Eintauchen in die Sprache der Geschäftswelt und deckt wichtige Sprachkenntnisse ab, die in jeder Geschäftssituation benötigt werden. Die Episoden folgen einer einfachen Struktur, in der der Moderator einige Minuten lang zu einem bestimmten Thema spricht.

Das gesprochene Englisch ist etwas langsamer als das normale muttersprachliche Tempo und daher recht leicht zu verstehen. Zu jedem Podcast gibt es Transkripte, Quizfragen und Vokabelhilfen. Business English Pod bietet einen guten Einblick in die Geschäftsabläufe in englischsprachigen Unternehmen. Außerdem bieten die Lektionen wertvolle Übungen für Hörverständnis und Kommunikatiom.

Englische Podcasts für Fortgeschrittene

Wenn Sie weniger an speziellen Lern-Podcasts, dafür aber an themenspezifischen Podcasts interessiert sind, haben wir zusätzlich einige Goldschätze für Sie auf Lager:

Comedy Bang! Bang! (Komödie)

The Writer’s Voice (Literatur)

Overheard at National Geographic (Wissenschaft, Natur)

Crime Junkie (Verbrechen)

Tumble (Wissenschaft für Kinder)

What If World (Wissen)

Stuff You Should Know (Wissen)

Global News Podcast (Nachrichten)

This American Life (Amerikalische Kultur)

Sie können natürlich auch englische Hörbücher ausprobieren!

5 Tipps, um erfolgreich mit Podcasts Englisch zu lernen

Sie wissen bereits, dass Podcasts eine gute Möglichkeit sind, Ihre Hörfähigkeiten zu verbessern, aber wissen Sie auch, wie Sie Podcasts optimal nutzen können?

Hören Sie den Podcast im Hintergrund: Zu Beginn sollten Sie Podcasts im Hintergrund hören, während Sie etwas anderes tun. Das Hören von englischen Podcasts, während Sie andere Aufgaben erledigen, hilft Ihrem Gehirn, sich an die Sprache zu gewöhnen. Sie machen sich mit den Klängen vertraut, ohne sich Gedanken über das Verständnis der Wörter zu machen. Hören Sie aufmerksam zu: Hören Sie sich den Podcast nun ein zweites (oder sogar drittes) Mal an und achten Sie auf alle Wörter und Ausdrücke, die Sie wiedererkennen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Sprecher zu schnell spricht, versuchen Sie, die Audiogeschwindigkeit zu reduzieren. Lesen Sie das Transkript: Das Lesen des Transkripts beim Anhören eines Podcasts ist sehr vorteilhaft, da Sie die gleichen Informationen über zwei verschiedene Kanäle erhalten: Ihre Augen und Ihre Ohren. Das hilft Ihrem Gehirn, sich mehr von der Sprache zu merken und zu verstehen. Sprechen Sie Wörter und Sätze laut nach: Halten Sie den Podcast an, wann immer Sie wollen, und gehen Sie zu Wörtern und Ausdrücken zurück, die für Sie neu sind oder von denen Sie glauben, dass sie schwer auszusprechen sind. Wiederholen Sie neue Vokabeln immer und immer wieder, bis Sie diese richtig beherrschen. Wiederholen und vertiefen Sie: Vielleicht haben Sie einige neue Vokabeln und neue Grammatik gelernt. Natürlich wollen nicht, dass diese neuen Informationen nur in Ihrem Notizbuch geschrieben stehen. Dazu müssen Sie alles, was Sie gelernt haben, so lange wiederholen und anwenden, bis es in Ihrem Langzeitgedächtnis gespeichert ist.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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