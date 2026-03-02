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Dauer Sprache lernen:

Wie lange dauert es, eine Fremdsprache zu lernen? Das kommt ganz drauf an

In einer schnelllebigen Welt kann der Zeitrahmen für das Erlernen einer Sprache entmutigend sein, und viele Menschen sind frustriert, bevor sie den „Aha“-Moment erleben. Wenn Sie die Sprache lernen wollen, müssen Sie engagiert bleiben und Vertrauen in den Prozess (und in sich selbst!) haben. Wenn Sie also gerade erst mit Ihrer Sprachreise beginnen, fragen Sie sich vielleicht: Wie lange braucht man, um eine Sprache zu lernen?

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Sicher wissen Sie bereits, dass es viele Vorteile hat, eine Fremdsprache zu lernen. Sie sind bereit, sich auf Ihr ganz persönliches Sprachlernabenteuer einzulassen. Aber wie lange wird es dauern, bis Sie das Ende des Weges erreichen? Wie lange dauert es, eine Sprache zu lernen? Wir werfen einen detaillierten Blick auf die verschiedenen Faktoren, die sich auf die Dauer des Erlernens einer neuen Sprache auswirken.

Wie lange Sie brauchen, um eine Sprache zu lernen, hängt davon ab, welches Niveau Sie erreichen möchten, welche Sprache Sie wählen und wie engagiert Sie lernen.

In vielen Fällen können Lernende jedoch innerhalb von etwa drei Monaten bis zu einem Jahr ein brauchbares mittleres Niveau in der Zielsprache erreichen.

Das Erreichen der vollen Sprachbeherrschung (ein nahezu muttersprachliches Niveau) dauert oft mindestens ein Jahr, obwohl eine realistischere Schätzung zwei bis fünf Jahre für mäßig engagierte und sehr engagierte Lernende wäre.

7 Faktoren, die sich auf die Dauer des Sprachenlernens auswirken

Die beiden wichtigsten Faktoren, die sich auf die Dauer des Sprachenlernens auswirken, sind die Sprache, die Sie lernen möchten, und das Niveau, das Sie erreichen wollen. Aber auch andere Faktoren können sich darauf auswirken, wie lange es dauert, Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.

1. Fremdsprache

Die Sprache, die Sie lernen möchten, ist ein wesentlicher Faktor für die Dauer Ihres Lernprozesses. Für englische Muttersprachler sind Sprachen, die sprachliche Wurzeln mit dem Englischen teilen, wie z. B. Spanisch oder Französisch, aufgrund von Ähnlichkeiten im Wortschatz und in der Satzstruktur oft leichter zu verstehen.

Sprachen mit starken sprachlichen Unterschieden, wie Japanisch und Koreanisch, können dagegen eine größere Herausforderung darstellen und mehr Zeit und Engagement erfordern. Auch die Art des Alphabets wirkt sich auf die Zeit aus, die Sie zum Erlernen einer Sprache benötigen.

Das sind die Zeitschätzungen nach der Skala des Gemeinsamer europäischer Referenzrahmens für Sprachen (CEFR):

SprachfamilieSprachenStunden AnfängerStunden MittelstufeStunden Fortgeschritten
RomanischSpanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch70-200+300-600+700-1000+
GermanischDeutsch, Niederländisch, Schwedisch, Englisch80-250+350-650+800-1100+
SlavischRussisch, Polnisch, Ukrainisch, Tschechisch100-300+500-800+900-1800+
OstasiatischChinesisch, Japanisch, Koreanisch100-500+800-1700+2200-2500+
Lernstunden nach CEFR

2. Sprachniveau

Wollen Sie sich mit Konversationskenntnissen begnügen oder müssen Sie die Sprache fließend beherrschen? Eine klare Definition Ihrer Sprachkenntnisse ist wichtig, um den Zeitaufwand für das Erreichen dieser Ziele abschätzen zu können. Es dauert länger, eine neue Sprache auf einem höheren Niveau zu erlernen als ein Einführungskurs, der die Grundlagen vermittelt.

Dauer Sprache lernen: Selbststudium

Oft dauert es doppelt so lange, bis man eine Sprache wie eine Muttersprache beherrscht, also lassen Sie sich nicht entmutigen. Wenn Sie sich realistische Ziele setzen, können Sie Ihren Lernplan entsprechend anpassen und Ihre Ressourcen effektiv einsetzen, damit Sie den Durchbruch beim Sprachenlernen schaffen.

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3. Motivation und Einstellung

Ihre Motivation und Ihre Einstellung zum Erlernen einer Sprache können außerdem Einfluss darauf haben, wie lange es dauert, eine Sprache zu beherrschen. Sind Sie bereit, sich regelmäßig Zeit zum Lernen zu nehmen? Sind Sie bereit, Sprachunterricht zu nehmen, oder reicht es, wenn Sie sich die Sprache selbst beibringen? Haben Sie einen Muttersprachler, der Ihnen bei der Aussprache und beim sicheren Sprechen hilft?

4. Vorkenntnisse

Wenn Sie zweisprachig aufgewachsen sind oder bereits eine der Zielsprache ähnliche Sprache beherrschen, werden Ihnen bestimmte Inhalte vielleicht leichter fallen. Übertragbare Fähigkeiten, wie das Verstehen von Grammatikkonzepten oder das Erkennen von Parallelen, können den Lernprozess beschleunigen.

Unterscheidet sich die neue Sprache hingegen stark von den Sprachen, die Sie kennen, ist die Lernkurve möglicherweise steiler. Die Entwicklung guter Sprachkenntnisse erfordert die Schaffung neuer neuronaler Bahnen — aber selbst wenn Sie ein völliger Anfänger sind, ist dies mit dem richtigen Ansatz möglich!

5. Lehrer und Lernmethoden

Sprachschulen sind eine großartige Hilfe, um neue Wörter zu lernen und zu verstehen, wie man sie in einem Satz verwendet, aber auch Ihr Lehrer macht einen Unterschied. Wenn Sie einen Lehrer haben, der sich an Ihren Lernstil anpasst, können Sie die Sprache schneller lernen und brauchen weniger Zeit, um selbstbewusst zu sprechen.

Dauer Sprache lernen: Lehrer

Sie können eine Sprache außerdem schnell lernen, wenn Sie einen immersiven Ansatz verfolgen und jemanden finden, mit dem Sie das Sprechen außerhalb des Unterrichts üben können.

Das sind die verschiedenen Lernmethoden:

Selbststudium

  • Am besten geeignet für: Lernende, die sehr selbstmotiviert sind, in ihrem eigenen Tempo arbeiten müssen, Ressourcen horten
  • Dauer: Mehrere Jahre bis zum Erreichen der mittleren bis oberen Mittelstufe

Traditionelle Sprachkurse

  • Am besten geeignet für: Lernende, die Spaß an Interaktion und sofortiger Korrektur haben, eine feste Lernstruktur brauchen, sich auf einen Test vorbereiten wollen
  • Dauer: Einige Jahre, um das Niveau der oberen Mittelstufe oder der unteren Oberstufe zu erreichen

Privatlehrer

  • Am besten für: Lernende, die Privatunterricht bevorzugen, besondere Lernwünsche oder -bedürfnisse haben, einen organisierten und dennoch flexiblen Zeitplan wünschen
  • Dauer: Ein paar Monate bis ein Jahr, um mittlere bis hohe Mittelstufen zu erreichen

Auslandsaufenthalt

  • Am besten für: Lernende, die gerne in eine andere Sprache eintauchen, die sich ununterbrochen mit der Sprache beschäftigen möchten
  • Dauer: Mehrere Monate, um ein hohes Mittelstufenniveau zu erreichen

6. Hilfsmittel

Die Wahl der Lernmittel, einschließlich Sprachlern-Apps, Lehrbüchern, Sprachkursen, Austauschprogrammen und immersiven Erfahrungen, kann die Geschwindigkeit Ihres Spracherwerbs erheblich beeinflussen.

Dauer Sprache lernen: Gruppe

Verwenden Sie verschiedene Lerntechniken, um verschiedene Aspekte des Spracherwerbs (wie Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben) zu fördern. Experimentieren Sie mit verschiedenen Hilfsmitteln, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.

7. Zeit

Selbst das Erlernen einer einfachen Sprache wie Spanisch nimmt viel Zeit in Anspruch. Wenn Sie also versuchen, eine schwierigere Sprache zu erlernen, sollten Sie sich eine Pause gönnen und Ihre Ziele realistisch einschätzen. Eine Sprache in 30 Tagen fließend zu beherrschen, ist unrealistisch —  also geben Sie nicht auf, auch wenn Sie sich überfordert fühlen.

Es kann ein paar Monate dauern, bis Sie das Gefühl haben, dass es „klick“ macht, aber wenn es dann soweit ist, werden Sie den Lernprozess noch spannender und lohnender finden.

Dauer Sprache lernen: Lerntypen

Zu welchem Lerntyp gehören Sie?

  • Der Gelegenheitslerner: Sie sind der Typ, der die Sprache nicht übermäßig ernst nimmt. Sie möchten Ihr Studium in aller Ruhe absolvieren und hier und da etwas in Ihrem eigenen Tempo lernen. Der Gelegenheitslerner sollte versuchen, mindestens 1,5 Stunden pro Woche zu investieren, wenn er ohne größere Rückschläge Fortschritte in seinen Sprachkenntnissen machen will.
  • Der zuverlässige Lerner: Sie sind der Typ, der sich einen festen Plan für das Sprachstudium gemacht hat. Sie arbeiten konsequent, geben sich selbst Hausaufgaben und wiederholen den Stoff nach Bedarf. Ein zuverlässiger Schüler sollte sich bemühen, mindestens drei Stunden pro Woche zu lernen.
  • Der eifrige Lerner: Sie sind der Superstudent, der in seinem Studium über sich hinauswächst. Sie wollen in Ihre Zielsprache eintauchen und vielleicht sogar ins Ausland gehen. Der eifrige Lerner widmet dem Sprachenlernen mindestens sieben Stunden pro Woche.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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