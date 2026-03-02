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Sprachen 2025

Die besten Sprachen, die Sie 2026 lernen sollten (außer Englisch)

Sie haben sich vorgenommen, im neuen Jahr eine neue Sprache zu lernen? Doch welche Sprache soll es sein? Wir stellen Ihnen die 9 Sprachen vor, mit denen Sie dieses Jahr garantiert nichts falsch machen.

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Es besteht kein Zweifel, dass das Erlernen einer zweiten (oder dritten!) Sprache viele Vorteile bietet. Zweisprachigkeit fördert das Wachstum der grauen Zellen, verbessert das Gedächtnis, die Entscheidungsfähigkeit und die Selbstbeherrschung. Außerdem können zweisprachige Reisende leichter in die Kulturen der Länder eintauchen, deren Sprache sie sprechen. Doch wie wählt man die richtige Sprache aus? Bei der Entscheidung spielen Ihre Interessen, Reise-, Bildungs- und Berufsziele eine wichtige Rolle. Hier sind einige der besten Sprachen (außer Englisch, was wirklich jeder lernen sollte), die Sie 2026 lernen können!

1. Chinesisch

  • 🕐 Ungefähre Lerndauer: 88 Wochen (2.200 Unterrichtsstunden)
  • 🗣️ Anzahl der Sprecher: 1,3 Milliarden
  • 📍 Beliebte Orte zum Lernen: China, Taiwan, Singapur

Chinesisch ist die am weitesten verbreitete Sprache der Welt und wird von 1,3 Milliarden Menschen gesprochen. Mandarin, die offizielle Staatssprache Chinas, ist die häufigste Wahl für Sprachlerner. Grundlegende Mandarin-Kenntnisse können zahlreiche Geschäfts- und Reisemöglichkeiten eröffnen.

Obwohl chinesische Grammatik relativ einfach ist, stellt die tonale Natur der Sprache mit vier Grundtönen und einem neutralen Ton eine Herausforderung dar. Statt eines Alphabets verwendet Mandarin über 50.000 Schriftzeichen, von denen etwa 2.000 bis 3.000 für den Alltag ausreichend sind.

2. Spanisch

🕒 Ungefähre Lerndauer: 30 Wochen (600-750 Unterrichtsstunden)
🗣️ Anzahl der Sprecher: 595 Millionen
📍 Beliebte Orte zum Lernen: Costa Rica, Spanien, Mexiko

Spanisch ist die offizielle Sprache von über 20 Ländern und wird von mehr als 550 Millionen Menschen gesprochen. In den USA sprechen rund 13 % der Bevölkerung Spanisch, was es zu einer wertvollen Zweitsprache macht.

Mit einer Fülle an Online-Ressourcen und spanischsprachigen Serien wie Casa de Papel können Sie die Sprache auf unterhaltsame Weise erlernen. Beginnen Sie mit englischen Untertiteln und wechseln Sie zu spanischen, sobald Sie fortgeschrittener sind.

3. Koreanisch

  • 🕐 Ungefähre Lerndauer: 88 Wochen (2.200 Unterrichtsstunden)
  • 🗣️ Anzahl der Sprecher: 80,7 Millionen
  • 📍 Beliebte Orte, um Koreanisch zu lernen: Südkorea

Koreanisch ist eine Sprache mit wachsender globaler Bedeutung, die von über 80 Millionen Menschen gesprochen wird. Neben Südkoreas kulturellem Einfluss – etwa durch K-Pop und K-Dramen – tragen auch internationale Unternehmen wie Samsung und Hyundai dazu bei, die Sprache für Wirtschaft und Karriere interessant zu machen. Das koreanische Alphabet Hangul ist zudem logisch aufgebaut und besteht aus nur 24 Buchstaben, die nach ihrer Aussprache geschrieben werden.

Sprachen 2025: Koreanisch

Ob für Reisen nach Korea, für kulturelle Erlebnisse oder berufliche Perspektiven: Koreanisch zu lernen, kann sich lohnen. Die Sprache verbindet Tradition und Moderne und bietet Zugang zu einer einzigartigen Kultur sowie spannenden beruflichen Möglichkeiten, sei es vor Ort oder in der globalen Geschäftswelt.

4. Französisch

  1. 🕐 Ungefähre Lerndauer: 24 Wochen (575-600 Stunden)
    🗣️ Anzahl der Sprecher: 320 Millionen
    📍 Beliebte Orte, um Französisch zu lernen: Frankreich, Kanada und die Schweiz

Französisch ist nach Englisch die am zweithäufigsten gelernte Fremdsprache und wird von über 320 Millionen Menschen gesprochen. Es ist die offizielle Sprache in 29 Ländern, darunter Frankreich, Kanada, Senegal und die Schweiz, und ermöglicht Ihnen, sich mit Einheimischen weltweit zu verständigen. Dank eines reichen Angebots an Lernmaterialien und Inhalten ist Französisch außerdem relativ einfach zu erlernen.

Als romanische Sprache ist Französisch eng mit Spanisch, Italienisch und Portugiesisch verwandt, was das Lernen weiterer Sprachen erleichtert. Mit seiner kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung ist Französisch besonders attraktiv für Reisen, berufliche Chancen und den Zugang zu einer globalen Gemeinschaft.

5. Japanisch

  • 🕐 Ungefähre Lerndauer: 88 Wochen (2.200 Unterrichtsstunden)
  • 🗣️ Anzahl der Sprecher: 125 Millionen Muttersprachler
  • 📍 Beliebte Orte, um Japanisch zu lernen: Japan

Japanisch ist eine seltene Sprache und eine der komplexesten, die man lernen kann, da es drei Schriftsysteme, eine anspruchsvolle Grammatik und keine eng verwandten Sprachen hat. Trotzdem lohnt sich die Mühe: Japan bietet eine einzigartige Kultur, eine reiche Geschichte und ist ein beliebtes Reiseziel. Zudem können Sie durch Anime und andere japanische Medien auf unterhaltsame Weise üben.

Sprachen 2025: Japanisch

Als drittgrößte Volkswirtschaft und Heimat vieler innovativer Unternehmen hat Japan globales Gewicht. Japanisch ist außerdem die am dritthäufigsten gesprochene Sprache im Internet, was es besonders nützlich für berufliche und virtuelle Kommunikation macht – eine Investition in die Zukunft!

Online Sprachen lernen mit Programmen und Apps

Das Erlernen einer neuen Sprache war noch nie so zugänglich wie heute. Mit Sprachlern-Apps und Online-Programmen können Sie flexibel, in Ihrem eigenen Tempo und von überall aus lernen. Diese Tools bieten oft interaktive Übungen, personalisierte Lernpläne und die Möglichkeit, direkt mit Muttersprachlern zu üben.

Besonders für die hier vorgestellten Sprachen können Sie gezielt auf die Besonderheiten eingehen, wie Grammatik, Aussprache oder kulturelle Nuancen. Eine smarte Ergänzung zu traditionellen Lernmethoden! Das sind die aktuell besten Anbieter auf dem Markt:

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live bietet seit über 60 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.000 geschulten und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Sie können zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe wählen.
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
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Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
Preply: Sprache lernen 1:1
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Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
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Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

6. Italienisch

  1. 🕐 Ungefähre Lerndauer: 23-24 Wochen (575-600 Stunden)
    🗣️ Anzahl der Sprecher: 63 Millionen
    📍 Beliebte Orte, um Italienisch zu lernen: Italien und die Schweiz

Italienisch ist für Englischsprachige eine relativ zugängliche Sprache, da sie denselben lateinischen Ursprung teilen. Viele Wörter und Laute sind ähnlich, was das Lernen erleichtert. Italienischkenntnisse öffnen die Tür zu einer der reichsten Kulturen Europas und ermöglichen es, Italien authentischer zu erleben – sei es durch seine Kunst, Gastronomie oder Geschichte.

Mit Italien als einer der führenden Volkswirtschaften und Heimat der meisten UNESCO-Welterbestätten bietet das Beherrschen der Sprache berufliche Vorteile und persönliche Bereicherung. Egal, ob Sie beruflich reisen oder in die italienische Lebensart eintauchen möchten, Italienisch schafft eine Verbindung zu einem Land voller Eleganz und Tradition.

7. Portugiesisch

🕐 Ungefähre Lerndauer: 23-24 Wochen (575-600 Stunden)
🗣️ Anzahl der Sprecher: 260 Millionen
📍 Beliebte Orte, um Portugiesisch zu lernen: Brasilien und Portugal

Portugiesisch ist die fünftmeistgesprochene Sprache der Welt und wird von etwa 200 Millionen Muttersprachlern in 10 Ländern auf drei Kontinenten gesprochen. Neben Brasilien und Portugal ist Portugiesisch auch in Ländern wie Angola und Mosambik verbreitet. Die Sprache ist ein Tor zu vielfältigen Kulturen, Wirtschaftsmärkten und künstlerischen Traditionen.

Sprachen 2025: Portugiesisch

Besonders für Kunst- und Musikliebhaber bietet Portugiesisch eine Bereicherung: Brasilien ist die Wiege von Bossa Nova, Samba und Funk Carioca. Gleichzeitig hat Portugiesisch große Literatur hervorgebracht, von José Saramago bis Paolo Coelho. Wer Portugiesisch lernt, taucht in eine faszinierende, global vernetzte Welt ein.

8. Hindi

  • 🕐 Ungefähre Lerndauer: 44 Wochen (1.100 Unterrichtsstunden)
  • 🗣️ Anzahl der Sprecher: 585,5 Millionen
  • 📍 Beliebte Orte, um Hindi zu lernen: Indien und Nepal

Hindi ist die am dritthäufigsten gesprochene Sprache der Welt und ein Schlüssel zur reichen Kultur und Geschichte Indiens. Das Erlernen von Hindi kann besonders vorteilhaft sein, wenn Sie in der internationalen Geschäftswelt tätig sind oder mit Hindi sprechenden Gemeinschaften in Kontakt treten möchten. Die Sprache öffnet Türen zu neuen beruflichen und kulturellen Möglichkeiten.

Für Englischsprachige kann Hindi überraschend zugänglich sein, da viele englische Wörter wie „Bungalow“, „Dschungel“ und „Shampoo“ aus dem Hindi stammen. Mit Hindi erschließen Sie sich eine der einflussreichsten Sprachen der Welt und können Ihre Reisen durch Indien und Nepal authentischer und bereichernder gestalten.

Sprachen 2025: Hindi

9. Arabisch

🕐 Ungefähre Lerndauer:
88 Wochen (2.200 Unterrichtsstunden)
🗣️ Anzahl der Sprecher: 375,4 Millionen
📍 Beliebte Orte, um Hindi zu lernen: Ägypten, Jordanien und Marokko

Arabisch ist eine faszinierende Sprache mit vielen regionalen Dialekten, die je nach Land stark variieren können. Die meisten Lernprogramme konzentrieren sich auf das Moderne Standardarabisch (MSA), eine standardisierte Form, die in Schulen, Behörden und Medien in der gesamten arabischen Welt genutzt wird. MSA ermöglicht die Kommunikation mit Sprechern aus fast allen arabischen Ländern und wird auch in internationalen Angelegenheiten und Unternehmen häufig verwendet.

Wenn Sie in einem bestimmten arabischsprachigen Land reisen oder leben möchten, ist es hilfreich, zusätzlich einen Dialekt wie Ägyptisch, Levantinisch oder Maghrebinisch zu lernen. Arabischkenntnisse sind nicht nur kulturell bereichernd, sondern auch strategisch wertvoll und können attraktive Karrierechancen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor eröffnen.

Fazit

Jede dieser Sprachen bietet einzigartige Vorteile, sei es kulturell, beruflich oder intellektuell. Wählen Sie die Sprache, die am besten zu Ihren Zielen passt, und starten Sie Ihre Sprachreise 2026!

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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