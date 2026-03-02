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seltene Sprache lernen

Japanisch, Polnisch und Co. — Warum Sie eine seltene Sprache lernen sollten

Englisch, Spanisch und Französisch lernt jeder — doch was ist mit ungewöhnlicheren Sprachen wie Türkisch, Polnisch, Hindi, Dänisch oder Filipino? Erfahren Sie, welche Vorteile seltene Sprachen mit sich bringen.

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Welche sind die gängigsten Sprachen der Welt? Wenn wir die Anzahl der Muttersprachler und die Anzahl der Länder, in denen die Sprache gesprochen wird, betrachten, dann kommen wir um Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Arabisch, Russisch und sicherlich auch Chinesisch und Hindi, allein schon wegen der Zahl der Muttersprachler, nicht herum.

Sprachen wie Mandarin und Hindi haben mehr als eine Milliarde Muttersprachler, und doch sind sie immer noch recht unbekannt. Andere seltene Sprachen sind Koreanisch, Japanisch, Xhosa, Polnisch, Dänisch, Schwedisch, Tagalog, uvm. Doch warum lernen so viele Menschen Englisch, Spanisch und Deutsch und relativ wenige lernen diese weniger verbreiteten Sprachen?

Man könnte meinen, dass es keinen Grund gibt, eine ungewöhnliche Sprache zu lernen. Man könnte sogar annehmen, dass seltene Sprachen eines Tages aussterben werden — aber das stimmt nicht. Hier sind 5 Gründe, warum auch ungewöhnliche Sprachen ihre Vorteile und ihren Wert haben.

1. Neue Denkweisen erschließen

Unterschiedliche Sprachen zu sprechen, ist eine hilfreiche und wertvolle Fähigkeit. Sprachen sind nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Weg zu völlig neuen Denkweisen und Sichtweisen auf diese Welt. Erst, wenn wir eine neue Sprache lernen, erschließen wir eine völlig neue Art und Wiese, über Dinge nachzudenken, die wir früher für selbstverständlich hielten.

Interessante Beispiele dafür sind seltene Sprachen wie die der australischen Ureinwohner, die statt “Wie geht es dir?” lieber “In welche Richtung gehst du?” fragen. Die geografische Richtung spielt in ihrer Kultur eine große Rolle, und ihre Sprache lehrt sie, die Welt aus dieser richtungsorientierten Perspektive zu betrachten. Ebenso ist in China die häufigste Begrüßung unter Freunden “Ni chi fan le?”, was so viel bedeutet wie “Hast du schon gegessen?”. Essen ist ein wesentlicher Bestandteil der chinesischen Kultur und des Familienlebens, und das Land hatte in seiner jüngeren Geschichte mit Hungersnöten zu kämpfen. Daher ist dies für die Chinesen nie selbstverständlich.

seltene Sprache lernen: Chinesische Freunde beim Essen

Jede Sprache, und sei sie noch so obskur, eröffnet interessante und einzigartige Sichtweisen auf die Welt. Suchen Sie sich eine seltene Sprache aus und sehen Sie, wie viel Neues Sie lernen können.

2. Unbezahlbare berufliche Kompetenzen

Wenn Sie eine seltene Sprache beherrschen, katapultieren Sie sich automatisch auf der Qualifikationsleiter nach oben und werden zu einer unersetzbaren Arbeitskraft. Ihre Fähigkeiten werden überall gefragt sein: bei Übersetzungs- und Dolmetscherdiensten, Lokalisierungsprojekten, Reiseleitern und Reisebegleitern und vielem mehr.

Diese Fähigkeiten können ziemlich lukrativ für Sie sein. Wenn Sie die einzige Person sind, die Dänisch, Suaheli, Amharisch oder eine andere seltene Sprache spricht, wer würde dann Ihre Dienste ablehnen, wenn sie gebraucht werden? Sie können von Ihrer seltenen Fähigkeit profitieren, um zukünftige Unternehmungen wie Reisen, weitere Studien und sogar Investitionen in ein neues Haus zu finanzieren.

seltene Sprache lernen: Business Meeting

Bestimmte Sprachen sind auf professioneller Ebene bereits völlig gesättigt: Englisch und Spanisch sind wohl die beiden besten Beispiele dafür. Heutzutage ist es nicht schwierig, jemanden zu finden, der eine dieser beiden Sprachen spricht. Andere Sprachen hingegen sind und bleiben eine Seltenheit.

Die besten Anbieter für das Erlernen einer seltenen Sprache

Lust bekommen, eine seltene Sprache zu lernen? Die folgenden Lernprogramme und -apps helfen Ihnen beim Sprachenlernen:

Babbel: der Allrounder

Bei Babbel können Sie mit der preisgekrönten App 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter auch seltene Sprachen wie Türkisch, Polnisch, Dänisch, Indonesisch, Norwegisch, Schwedisch und Niederländisch.

Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.

Mondly: 41 mögliche Sprachen

Bei Mondly können Sie aus einer großen Vielzahl von seltenen Sprachen wählen, darunter Thai, Griechisch, Rumänisch, Hindi, Hebräisch, Polnisch, Bulgarisch, Tschechisch, Kroatisch, Finnisch, Persisch (Farsi), Ukrainisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Ungarisch, Afrikaans, Türkisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Koreanisch.

Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.

Rosetta Stone: Gutes Zeitmanagement

Bei Rosetta Stone werden Sprachkurse zu 24 Sprachen angeboten, darunter auch ungewöhnlichere Sprachen wie Japanisch, Koreanisch, Persisch (Farsi), Polnisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Irisch, Filipino (Tagalog) und Niederländisch.

Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.

Preply: Lernen mit Coach

Bei Preply erhalten Sie privaten Online-Sprachunterricht in seltenen Sprachen wie Arabisch, Japanisch, Polnisch, Griechisch, Serbisch, Niederländisch, Urdu, Koreanisch, Ukrainisch, Schwedisch, Indonesisch, Dänisch, Tschechisch, Hebräisch, Türkisch und Hindi.

Preply: Sprache lernen 1:1
Preply: Sprache lernen 1:1
Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.

Busuu: Lernen mit der Community

Bei Busuu werden neben den normalen Sprachen auch seltene Sprachen wie Japanisch, Arabisch, Türkisch, Niederländisch und Polnisch angeboten.

Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

3. Erleichtertes Reisen

Nehmen wir an, Sie lernen eine eher seltene Sprache wie Koreanisch oder Japanisch (diese gehören übrigens zu den schwierigsten Sprachen für Deutschsprechende). Diese Sprachen werden außerhalb ihrer Heimatländer nicht gesprochen, und insbesondere diese beiden Kulturen haben nie wirklich versucht, ihre Kultur zu exportieren oder andere zu importieren. Das führt dazu, dass man bei Reisen in diese Länder leicht auf Sprachschwierigkeiten stößt, selbst wenn man sich in den großen Städten wie Seoul und Tokio aufhält.

Stellen Sie sich nun vor, Sie reisen nach Seoul oder Tokio, aber dieses Mal mit Kenntnissen der Landessprache — Ihr Reiseerlebnis wird unvergesslich sein! Stellen Sie sich vor, dass Sie sich nicht auf Reiseführer verlassen müssen, um zu verstehen, was die örtlichen Sehenswürdigkeiten und Museen über ihre Exponate aussagen; stellen Sie sich vor, dass Sie in der Lage sind, Ihren eigenen Transport zu organisieren, mit Taxifahrern zu sprechen und in Restaurants Ihr eigenes Essen zu bestellen und sogar das örtliche Personal um Empfehlungen zu bitten.

seltene Sprache lernen: Gruppe von Freunden

Reisen wird nicht nur einfacher, wenn man die seltene Sprache gelernt hat, sondern macht auch viel mehr Spaß!

4. Verbesserte allgemeine Sprachkenntnisse

Wenn Sie sich für seltene Sprachen entscheiden und Ihren Lernhorizont erweitern, verbessern Sie gleichzeitig Ihre allgemeinen Sprachkenntnisse. Sie bekommen ein Gefühl dafür, wie Sie am besten an das Erlernen einer neuen Sprache herangehen: wo und wie Sie beginnen, welche Vokabeln am nützlichsten sind, wie Sie üben können, wie Sie das meiste aus dem Sprachunterricht herausholen und wie Sie Ihre neuen Sprachkenntnisse in Ihrem Alltag nutzen können.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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