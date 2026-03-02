Velkommen! Dänisch lernen für Anfänger: So geht’s richtig

Sie möchten Dänisch lernen? Weltweit gibt es ca. 6 Millionen dänischsprachige Menschen – das ist deutlich weniger als die Einwohnerzahl von New York City, und außerhalb Dänemarks werden Sie wahrscheinlich nicht viel Dänisch hören. Doch wenn Sie gerne nach Dänemark reisen, dann lohnt es sich allemal, die Sprache zu lernen, denn dies eröffnet Ihnen ein ganz neues Verständnis der Kultur und der Menschen.

Top 4 Gründe, warum Sie Dänisch lernen sollten

Eine Sprache lernen hat viele Vorteile, es stärkt Ihr Gehirn, erweitert Ihren Horizont und macht sich immer gut im Lebenslauf. Doch warum unbedingt Dänisch lernen? Hier sind 4 überzeugende Gründe für Sie:

1. Sie lernen, was Hygge wirklich bedeutet.

Hygge lässt sich nicht genau übersetzen, aber es hat etwas mit Gemütlichkeit und Komfort zu tun – mit der Anziehungskraft eines knisternden Feuers, einer angenehmen Atmosphäre, der Gesellschaft von Ihren Lieblingsmenschen und der Freude an einfachen Dingen und Entspannung. Hygge wird auch in grundlegenden Redewendungen verwendet: wie Hyggeligt at møde dig (Schön, Sie kennenzulernen) und Hyg jer! (Machen Sie es sich gemütlich!). Wenn Sie Dänisch lernen, werden Sie nicht nur die Bedeutung dieser Redewendungen verstehen, sondern auch die tiefere Bedeutung der skandinavischen Lebensart.

dänisch lernen unterwegs

2. Sie verstehen Schwedisch, Norwegisch und Finnisch besser.

Dänisch gehört zum ostskandinavischen Zweig der germanischen Sprachen, die Altnordisch als gemeinsamen Vorläufer haben. Zu dieser Untergruppe gehören auch Norwegisch, Schwedisch und Finnisch, die gegenseitig verständlich bleiben. Das bedeutet nicht, dass sie genau gleich sind, aber es bedeutet, dass die Sprecher einer dieser Sprachen die anderen Sprachen ziemlich leicht verstehen können.

Dänisch ist wohl der Außenseiter, wenn es um die gegenseitige Verständlichkeit in der Sprache geht, aber die schriftlichen Formen des Dänischen und des Norwegischen sind sich sehr ähnlich – manche würden sagen, fast identisch. Außerdem fällt es Deutschen im Allgemeinen einfacher, Dänisch als Fremdsprache zu lernen, da beide zu den germanischen Sprachen zählen. Wussten Sie, dass Dänisch eine der am schnellsten und leichtesten zu erlernenden Sprachen für Deutsche ist?

3. Dänemark ist ein ziemlich cooler Ort zum Leben.

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, ist Dänemark ein attraktives Ziel. Es ist malerisch, wird immer wieder als eines der glücklichsten Länder der Welt eingestuft, und seine Städte sind funktional und gut durchdacht. Kopenhagen ist eine der besten Städte der Welt für Essensliebhaber und Fahrradfahrer. Neben Dänemark wird diese Sprache außerdem in Grönland und auf den Färöer Inseln gesprochen.

daenisch lernen in kopenhagen

Und obwohl Sie als Tourist in Dänemark – oder sogar als Einwohner – leicht mit Englisch zurechtkommen, lohnt es sich, Dänisch zu lernen, wenn Sie vorhaben, sich dort länger niederzulassen. Zum einen wird es Ihnen den Umgang mit der örtlichen Bürokratie wesentlich erleichtern. Zudem werden Sie dadurch auf dem lokalen Arbeitsmarkt wettbewerbsfähiger.

Wenn es darauf ankommt, bekommen Menschen mit entsprechenden Sprachkenntnissen eher einen Job als Nicht-Dänischsprachige. Und schließlich, und das ist vielleicht das Wichtigste, wird es Ihnen gesellschaftlich und kulturell Türen öffnen. Es wird Ihnen leichter fallen, neue Kontakte zu knüpfen, wenn Sie die Landessprache sprechen.

4. Sie entdecken stundenlanges Kino der Spitzenklasse.

Wenn Sie ein großer Filmliebhaber sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass Dänemark für seine Filmindustrie bekannt ist. In den 1990er Jahren erlangte sie weltweit große Bekanntheit. Zu dieser Zeit legten vier der vielversprechendsten dänischen Regisseure – Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring und Søren Kragh-Jacobsen – ein “Keuschheitsgelübde” ab und verzichteten auf das Filmemachen im Hollywood-Stil.

Das bedeutete, dass sie sich nicht auf große Budgets und Spezialeffekte verlassen wollten. Wenn Sie Dänisch lernen, können Sie Filme in der Originalsprache (eventuell ohne Untertitel) ansehen und diese Meisterwerke mehr zu schätzen wissen.

Die besten Methoden, um effektiv Dänisch zu lernen

Sie sind motiviert, Dänisch als Fremdsprache zu lernen? Nutzen Sie diese Lerntechniken, um erfolgreich eine neue Sprache lernen:

Sprachkurse: Sprachschulen und Volkshochschulen bieten Dänischkurse auf verschiedenen Niveaus an, von Anfänger bis Fortgeschrittene.

Sprachschulen und Volkshochschulen bieten Dänischkurse auf verschiedenen Niveaus an, von Anfänger bis Fortgeschrittene. Online-Kurse: Es gibt zahlreiche Online-Plattformen, die interaktive Sprachkurse anbieten, oft mit Videos, Audioaufnahmen und Übungen.

Es gibt zahlreiche Online-Plattformen, die interaktive Sprachkurse anbieten, oft mit Videos, Audioaufnahmen und Übungen. Tandempartner: Suchen Sie nach Muttersprachlern, die Deutsch lernen möchten, und tauschen Sie Sprachkenntnisse aus. So können beide Seiten voneinander profitieren und gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse verbessern.

Suchen Sie nach Muttersprachlern, die Deutsch lernen möchten, und tauschen Sie Sprachkenntnisse aus. So können beide Seiten voneinander profitieren und gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse verbessern. Sprach-Apps: Zahlreiche Apps für Smartphones und Tablets bieten spielerische Möglichkeiten zum Erlernen der Fremdsprache. Sie bieten Übungen für Wortschatz, Grammatik und Aussprache.

Zahlreiche Apps für Smartphones und Tablets bieten spielerische Möglichkeiten zum Erlernen der Fremdsprache. Sie bieten Übungen für Wortschatz, Grammatik und Aussprache. Immersion: Eine der effektivsten Methoden, um eine Sprache zu lernen, ist die vollständige Immersion in die Kultur und das tägliche Leben des Landes. Dies kann durch einen längeren Aufenthalt in Dänemark, zum Beispiel im Rahmen eines Schüleraustauschs, eines Studiums oder eines Praktikums, erreicht werden.

Eine der effektivsten Methoden, um eine Sprache zu lernen, ist die vollständige Immersion in die Kultur und das tägliche Leben des Landes. Dies kann durch einen längeren Aufenthalt in Dänemark, zum Beispiel im Rahmen eines Schüleraustauschs, eines Studiums oder eines Praktikums, erreicht werden. Selbststudium: Bücher, Audiokurse und Online-Ressourcen bieten die Möglichkeit, Dänisch im eigenen Tempo und nach individuellen Bedürfnissen zu erlernen.

Bücher, Audiokurse und Online-Ressourcen bieten die Möglichkeit, Dänisch im eigenen Tempo und nach individuellen Bedürfnissen zu erlernen. Übung und Anwendung: Üben Sie, indem Sie landestypische Filme schauen, Bücher lesen, Musik hören und mit Muttersprachlern sprechen. Dies hilft, das Gelernte zu festigen und die Sprache in unterschiedlichen Kontexten anzuwenden.

online fremdsprache lernen

Was sind die besten Online Sprachkurse und Apps?

Wenn Sie sich entscheiden, Dänisch online zu lernen, dann können die folgenden Apps und Programme Sie unterstützen:

Babbel: Dänisch lernen mit der Allrounder Sprachlern-App

Babbel wurde als beste Sprach-App ausgezeichnet. Verbessern Sie Ihre Dänischkenntnisse schnell und effizient. Wählen Sie einen geführten Lernpfad, der auf Ihr Sprachniveau abgestimmt ist, oder entscheiden Sie sich für einen Kurs, der auf Themen wie Arbeit, Reisen oder Kultur ausgerichtet ist.

Mondly: Dänisch für Situationen des täglichen Lebens

Lernen Sie diese Fremdsprache schnell und effektiv mit kostenlosen Lektionen in der Mondly App. In nur wenigen Minuten lernen Sie die wichtigsten dänischen Wörter auswendig, bilden Sätze, lernen regionale Redewendungen zu verstehen und nehmen an Unterhaltungen teil.

Preply: Dänisch lernen mit Online-Tutor

Preply ist eine globale Plattform, die mehr als 50.000 Tutoren mit Millionen von Lernenden aus der ganzen Welt verbindet. Sie können aus einer Vielzahl an Muttersprachlern als Lehrkräften wählen, die Sie per Video im virtuellen Klassenzimmer unterrichten, und die Unterrichtszeit an Ihren Zeitplan anpassen.

Fazit

Das Erlernen dieser seltenen Sprache eröffnet Ihnen nicht nur neue berufliche Möglichkeiten, sondern fördert auch Ihre persönliche und kulturelle Entwicklung. Durch das Beherrschen dieser Sprache können Sie tiefere Einblicke in die Kultur und Geschichte Dänemarks gewinnen, neue Freundschaften schließen und Ihre Reisen in dieses faszinierende Land bereichern. Mit der richtigen Herangehensweise und dem passenden Lernangebot werden Sie schnell Fortschritte machen und die Sprache erfolgreich meistern.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

Weitere interessante Artikel