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Musik hilft beim Sprachen lernen

Hätten Sie gewusst, dass Sie mit Musik einfacher eine neue Sprache lernen können? Neuste Erkenntnisse zeigen, wie gut das Ganze funktioniert.

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Eine globale Studie des Audio-Streamingdienstes Deezer mit mehr als 12.000 Teilnehmern hat untersucht, wie sich das Hören fremdsprachiger Musik auf das Erlernen von Sprachen auswirkt.

Die Ergebnisse zeigen, dass fast 87 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass fremdsprachige Musik beim Erlernen einer neuen Sprache hilft. In Deutschland nutzen fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) Musik aktiv, um eine neue Sprache zu lernen. Weitere 19 Prozent ziehen diese Möglichkeit in Betracht.

Erweiterung des Wortschatzes

Zwei Drittel aller Deutschen lernt neue Begriffe durch fremdsprachige Musik. Fast jeder Deutsche (95 Prozent) hört regelmäßig Musik in einer anderen Sprache, und 71 Prozent tun dies gezielt, um neue Ausdrucksweisen und Formulierungen zu erlernen.

Die Studie zeigt, dass 86 Prozent der Deutschen durch Musik Zugang zu einer neuen Sprache gewonnen haben, die sie sonst nicht in Betracht gezogen hätten. Zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) haben beim Musikhören neue Wörter oder Ausdrücke gelernt. 69 Prozent der Deutschen suchen auch aktiv nach Songtexten, um den Inhalt des Songs zu verstehen.

Zwei Drittel lernen auch Slang- und Schimpfwörter

Fremdsprachige Musik fördert das Interesse an anderen Kulturen, denn sie gibt Einblicke in die Populärkultur anderer Länder. 68 Prozent der Deutschen hat durch Musik zumindest ein paar Slang- oder Schimpfwörter aufgeschnappt.

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Frühzeitige Sprachlernerfolge

Auch die Sprachförderung beim Nachwuchs ist mehr als zwei Drittel der Befragten ein Anliegen. Sie finden es wichtig, dass auch andere Sprachen beherrscht werden. Eine frühzeitige Sprachförderung ist dabei besonders hilfreich.

Hierzulande wollen 61 Prozent der Eltern ihre Kinder beim Erlernen einer Fremdsprache durch das Hören von fremdsprachiger Musik unterstützen. Die beliebtesten Fremdsprachen sind dabei Englisch, Spanisch und Französisch. Die Studie zeigt auch, dass fast jeder Zweite (47 Prozent) Kindermusik bei der Auswahl der Musik bevorzugt.

Fazit der Studie

Musik und Sprachenlernen stärken das Gehirn. Wenn Sie Musik und Sprachen kombinieren, dann können Sie noch schneller eine Zweitsprache lernen. Die Studie von Deezer zeigt, dass das Hören fremdsprachiger Musik eine effektive Methode zum Erlernen einer neuen Sprache ist. Es ist auch eine unterhaltsame Art, den Wortschatz zu erweitern und sich mit anderen Kulturen vertraut zu machen. Eltern können ihre Kinder beim Erlernen einer Fremdsprache unterstützen, indem sie ihnen fremdsprachige Musik vorspielen.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Hören von Musik allein kein Ersatz für einen professionellen Sprachkurs ist. Es kann jedoch eine sinnvolle Ergänzung sein, um das Erlernen einer neuen Sprache zu erleichtern und zu beschleunigen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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