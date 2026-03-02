Wie eine zweite Sprache Ihr Gehirn stärken kann

Auch wenn man zwei Sprachen fließend beherrscht, kann es eine Herausforderung sein, reibungslos zwischen ihnen hin und her zu wechseln. Es kommt häufig vor, dass man im Spanischen ein Verb verwechselt, im Englischen die falsche Präposition verwendet oder den Zusammenhang zwischen Anfang und Ende eines langen deutschen Satzes aus den Augen verliert. Es stellt sich die Frage: Verbessert das Beherrschen einer zweiten Sprache unser Gehirn und unsere Fähigkeiten, oder bringt es uns nur durcheinander?

Welche Vorteile bietet die Bilingualität?

Früher war die Wissenschaft davon überzeugt, dass zweisprachige Kinder später im Leben kognitive Beeinträchtigungen erleiden würden. Doch heute sehen Experten das ganz anders. Psycholinguist Mark Antoniou teilt die Überzeugung, dass Zweisprachigkeit – also die Verwendung von mindestens zwei Sprachen im täglichen Leben – unserem Gehirn zugutekommen könnte, insbesondere im Alter.

Bessere Konzentrations- und Planungsfähigkeit

Der erste große Vorteil für unser Gehirn ist die sogenannte Exekutivfunktion. Damit sind Fähigkeiten gemeint, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Aufmerksamkeit zu lenken und Ihre Zukunft zu planen. Sie hilft Ihnen außerdem, irrelevante Informationen zu ignorieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Da eine zweisprachige Person zwei Sprachen beherrscht und diese automatisch und unbewusst aktiviert werden, muss sie die Interferenzen zwischen den Sprachen ständig kontrollieren, damit sie nicht das falsche Wort in der falschen Sprache zur falschen Zeit verwendet.

Das Muskelgedächtnis, das durch den Gebrauch von zwei Sprachen entwickelt wird, kann auch auf andere Fähigkeiten angewendet werden. Exekutivfunktionen sind die komplexesten Gehirnfunktionen — die “menschlichsten” Fähigkeiten, die uns von Affen und anderen Tieren unterscheiden.

Erhöhte Zellproduktion

Studien zeigen, dass Bilingualität die Struktur diverser Bereiche im Gehirn verändert. Zunächst einmal ist eine Zunahme des Volumens der grauen Substanz festzustellen. Durch zweisprachige Erfahrung wird die graue Substanz dichter, d. h. Sie entwickeln mehr Gehirnzellen. Dies ist ein Anzeichen für ein gesünderes Gehirn.

Zusätzlich wird die Herstellung weißer Substanz gefördert. Diese fördert die Zellproduktion und stärkt oder erhält die Zellverbindungen. Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen den Zellen auch im Alter erhalten bleibt.

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Wie beeinflusst die Zweisprachigkeit Kinder?

Wenn Sie Ihre Kinder in zwei Sprachen unterrichten, verzögert oder verwirrt das ihr Sprachverständnis — diese Idee geht auf äußerst mangelhafte Studien aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs zurück. Erst in den 1960er Jahren begann sich diese Sichtweise zu ändern. Die neuen Studien zeigten, dass zweisprachige Kinder keinerlei kognitive Verzögerung oder geistige Behinderung aufweisen, sondern dass ihre Zweisprachigkeit sogar einige kognitive Vorteile mit sich bringt.

Rat für Eltern, die ihre Kinder zweisprachig erziehen

Wissenschaftler empfehlen, ermutigend und geduldig zu sein. Zweisprachige Kinder haben eine schwierigere Aufgabe als Kinder, die nur eine Sprache lernen. Sie lernen zwei Sätze von Vokabeln und Sprachlauten. Für diejenigen von uns, die in einem Land mit einer dominanten Sprache leben, kann es eine Herausforderung sein, einen funktionalen Zweck für die zweite Sprache zu finden. Ein Kind muss das Gefühl haben, dass die Sprache praktisch ist und einen Nutzen hat. Großeltern sind in dieser Hinsicht sehr hilfreich, ebenso wie das Leben in einer Gemeinde, in der es kulturelle Veranstaltungen oder Schulen gibt, in denen die Kinder in die zweite Sprache eintauchen können.

Ein weiteres Anliegen der Eltern ist die Sorge, dass ihr Kind die Sprachen vermischen könnte. Machen Sie sich keine Sorgen, denn das ist ein ganz normaler Teil der zweisprachigen Entwicklung. Ihre Kinder sind nicht verwirrt. Man geht davon aus, dass es ein Zeichen von Kompetenz ist, die Sprachen zu vermischen.

Lernen Kinder neue Sprachen leichter als Erwachsene?

Lange Zeit war man der Meinung, dass man eine Sprache nur dann wirklich lernen kann, wenn man es als Kind tut. Man dachte, dass man nach der Pubertät eine Sprache nicht mehr perfekt lernen kann. Man würde immer einen Akzent haben. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt, denn es gibt viele Menschen, die als Erwachsene Sprachen erfolgreich lernen.

Es stellt sich jedoch die Frage: Ist das Gehirn eines Kindes flexibler, und wird unser Gehirn im Erwachsenenalter unflexibler? Oder sind die Bedingungen für das Sprachenlernen als Kind anders? Ein Erwachsener, der zwei Jobs hat und um 7 Uhr abends zum Sprachunterricht geht, hat eine andere Art des Spracherwerbs als ein Kind, das ständig Input von der Mutter, der Großmutter, dem Vater oder einer anderen Bezugsperson erhält.

Letztlich ist der Unterschied zwischen dem Spracherwerb bei Kindern und Erwachsenen wahrscheinlich eine Kombination aus beidem: Plastizität und Bedingungen. Es gibt natürlich auch individuelle Unterschiede, denn jeder Mensch lernt unterschiedlich.

Altert ein bilinguales Gehirn langsamer?

Aus Studien wissen wir, dass das Gehirn ab einem Alter von etwa 25 Jahren nachlässt, was das Arbeitsgedächtnis, die Effizienz, die Verarbeitungsgeschwindigkeit und dergleichen anbelangt. Mit zunehmendem Alter werden diese Rückgänge steiler. Experten argumentieren, dass die Zweisprachigkeit mit zunehmendem Alter diesen Rückgang bremst und weniger steil werden lässt. Die stärksten Belege für einen Vorteil der Zweisprachigkeit kommen von älteren Erwachsenen. (Die zweitstärksten stammen von Kindern.)

Wenn man sich zweisprachige Menschen ansieht, die unter Neurodegeneration gelitten haben, sehen ihre Gehirne beschädigt aus. Anhand ihrer Gehirnscans könnte man meinen, dass diese Menschen vergesslicher sein müssten oder dass sie nicht so gut zurechtkämen, wie sie es tun. Aber das ist nicht der Fall.

Ein zweisprachiges Gehirn kann eine Schädigung des Gehirns kompensieren, indem es alternative Gehirnnetzwerke und -verbindungen nutzt, wenn die ursprünglichen Bahnen zerstört wurden. Forscher nennen diese Theorie “kognitive Kompensation” und kommen zu dem Schluss, dass dies geschieht, weil die Zweisprachigkeit die Gesundheit sowohl der grauen als auch der weißen Substanz fördert.

Auswirkungen auf die Gesundheit

Es scheint, dass das Erlernen einer Sprache im späteren Leben zu positiven kognitiven Ergebnissen führt. Da das Erlernen und der Gebrauch einer Sprache sehr komplex ist — wohl das komplexeste Verhalten, das wir Menschen an den Tag legen -, umfasst es viele Ebenen. Dazu gehören Sprachlaute, Silben, Wörter, Grammatik, Sätze, Syntax.

Die Bereiche des Gehirns, in denen das Sprachenlernen erfolgt, überschneiden sich mit denjenigen, in denen das Gehirn alternder Erwachsener einen Rückgang oder eine neurologische Erkrankung aufweist. Daher argumentieren verschiedene Studien, dass das Erlernen einer zweiten Sprache eine optimale Aktivität zur Förderung eines gesunden Alterns sein kann.

Wie Sie sehen, ist das Erlernen einer Sprache immer eine gute Idee! Wenn Sie bereits über 50 sind und denken, dass es unmöglich ist, noch eine Fremdsprache zu erlernen, dann liegen Sie falsch. Mit unseren kreativen und innovativen Tipps zum Erlernen einer Fremdsprache über 50 können Sie noch heute anfangen, Ihr Gehirn stärken.

Fazit

Eine neue Sprache zu lernen — egal ob als Kind oder Erwachsener — bringt viele Vorteile mit sich. Die Entwicklung Ihres Gehirns wird unterstützt, Ihre Konzentrations- und Planungsfähigkeiten verbessert, und es wird kognitiven Krankheiten vorgebeugt. Mit Sprachlernprogramme und -apps können Sie noch heute damit beginnen, Ihr Gehirn zu stärken!

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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