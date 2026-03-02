Mit Alkohol leichter Fremdsprachen lernen?

In der heutigen globalisierten Welt ist es immer wichtiger, Fremdsprachen zu beherrschen. Nicht nur für den beruflichen Erfolg, sondern auch für die persönliche Entwicklung und die Erweiterung des eigenen Horizonts ist es von Vorteil, eine oder mehrere Fremdsprachen zu sprechen. Doch das Erlernen einer neuen Sprache kann mühsam und zeitaufwendig sein.

Die Studie im Detail

Die Studie, auf die sich die Behauptung stützt, wurde von Forschern der Universität Maastricht, Universität von Liverpool und des King’s College London durchgeführt und im Journal of Psychopharmacology veröffentlicht. In der Studie wurden 50 Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe erhielt eine geringe Menge Alkohol, während die andere Gruppe ein Placebogetränk erhielt. Anschließend mussten beide Gruppen eine fremdsprachige Konversationsaufgabe lösen.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Teilnehmer, die hochprozentige Getränke erhalten hatten, die Aufgabe schneller und genauer lösen konnten als die Teilnehmer, die das Placebo erhalten hatten.

Wie Alkohol das Sprachenlernen beeinflusst

Die Studie zeigt, dass Alkohol das Sprachenlernen beschleunigen kann. Aber warum ist das so? Die Forscher vermuten, dass Alkohol die Hemmungen senkt und dadurch die Angst vor dem Sprechen einer fremden Sprache verringert. Außerdem kann Alkohol das Gedächtnis beeinflussen und das Erinnerungsvermögen verbessern. Dies könnte dazu führen, dass die Teilnehmer, die das hochprozentige Getränk erhalten hatten, sich die Vokabeln und die Grammatik der fremden Sprache besser merken konnten.

Allerdings weisen die Forscher darauf hin, dass der Konsum von Alkohol nicht die Lösung für effektives Sprachenlernen ist. Eine regelmäßige und strukturierte Herangehensweise ist immer noch der beste Weg, um eine neue Sprache zu erlernen.

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Was bedeutet das für das Sprachenlernen?

Die Studie zeigt, dass der Konsum von Alkohol das Sprachenlernen beschleunigen kann. Allerdings sollten die Ergebnisse nicht als Freifahrtschein für exzessiven Alkoholkonsum verstanden werden. Alkohol hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit und kann zu langfristigen Schäden führen. Darüber hinaus ist die Wirkung von Alkohol auf das Sprachenlernen bei jeder Person unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren wie Gewicht, Alter, Geschlecht und Toleranz ab.

Es ist wichtig, eine vernünftige Herangehensweise beim Sprachenlernen zu verfolgen. Eine Kombination aus regelmäßigem Sprachunterricht, eigenständigem Lernen und einer positiven Einstellung kann dazu beitragen, eine neue Sprache effektiv zu erlernen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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