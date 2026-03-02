5 Gründe, warum Sie als Unternehmer/in eine zweite Sprache lernen sollten

Sie sind Unternehmer/in und möchten Ihre Firma mit gutem Beispiel voranbringen? Eine Fremdsprache kann Ihnen und Ihrem Team einen immensen Vorteil verschaffen und zum Erfolg Ihrer Firma beitragen. Die Einführung einer neuen Sprache am Arbeitsplatz wirkt sich positiv auf Ihre Mitarbeiter, Kunden, Kultur und Einnahmen. Wenn Ihr Unternehmen internationale Mitarbeiter einstellt und in neue Märkte expandiert, ist das Erlernen neuer Sprachen für Ihren Erfolg unerlässlich.

1. Gesteigerte Produktivität und mehr Selbstvertrauen

Das Erlernen einer neuen Sprache ist ein echter Selbstvertrauensbooster für Unternehmer und Mitarbeiter. Der stetige Fortschritt — von Wortfetzen zur vollständigen Konversation — erzeugt Glückshormone in Ihrem Gehirn. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, eine neue Sprache zu erlernen, werden sie sich selbst und ihre Fähigkeiten besser einschätzen und eine positive Einstellung zu ihrer Zukunft in Ihrem Unternehmen entwickeln.

Wenn Sie als Unternehmer in die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter investieren, erweitert sich deren Horizont und es eröffnen sich Perspektiven wie Reisen und die Erkundung neuer internationaler Märkte. Und mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen, das Ihre Mitarbeiter durch das Erlernen einer neuen Sprache gewonnen haben, werden bessere Leistungen erbracht. Sprachkenntnisse bedeuten, dass weniger Zeit für Übersetzungen oder die Lösung von Problemen aufgrund von Missverständnissen aufgewendet werden muss. Stattdessen fühlen sich Ihre Mitarbeiter sicherer, wenn sie mit Partnern, Kunden oder innerhalb von Teams kommunizieren, gewinnen wertvolle Zeit und steigern ihre Gesamtproduktivität.

2. Größerer Kundenstamm

Möchten Sie Ihren Kundenstamm – nach der Erstellung Ihrer Webseite mit einem Homepage-Baukasten – erweitern, ist die Fähigkeit, mit potenziellen Kunden zu kommunizieren, von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie deren Muttersprache beherrschen, ist es einfacher, zu verhandeln und einen Verkauf abzuschließen. Das macht die Geschäftsabwicklung schneller, effizienter und erfolgreicher.

Sind Sie in der Lage, als Unternehmer/in mit Ihren Kunden in deren Muttersprache zu kommunizieren, verbessern Sie nicht nur Ihre Kommunikationsfähigkeiten, sondern zeigen auch, wie sehr Sie sie respektieren. Menschen zeigen andere Persönlichkeitsmerkmale, wenn sie ihre Muttersprache sprechen, als wenn sie eine Zweitsprache sprechen. Sie fühlen sich sofort wohler, sind glücklicher und selbstbewusster. Wenn Sie ein Treffen in der Muttersprache Ihres Kunden veranstalten, wird dies die Stimmung positiv beeinflussen und Ihre Beziehung mit großer Wahrscheinlichkeit verbessern.

Wenn Sie sich um die Zusammenarbeit mit einem ausländischen Kunden bewerben und sich die Zeit nehmen, zumindest ein paar Ausdrücke in dessen Muttersprache zu lernen, heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab. Wenn Sie die Sprache Ihrer Kunden kennen, fühlen Sie sich weniger wie ein Fremder und mehr wie einer von ihnen. Das kann zu mehr Vertrauen führen, denn es zeigt, dass Sie ihre kulturellen Normen und Werte verstehen. Als Unternehmer verbessern Sie damit Ihren Ruf.

3. Internationale Arbeitskräfte und mehr Loyalität

Da Ihre Kunden immer internationaler werden, ist es wahrscheinlich, dass Ihr Unternehmen Mitarbeiter aus der ganzen Welt einstellt. Das liegt daran, dass Personalvermittler nicht mehr nur Mitarbeiter aus ihrem eigenen Land einstellen können, sondern Zugang zu Talenten aus der ganzen Welt haben. Wenn Sie internationalen Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, die Hauptsprache Ihres Unternehmens zu lernen (z. B. Wirtschaftsenglisch), können sie effizienter im Team arbeiten und sich bei der Arbeit mehr engagieren. Das Erlernen der Landessprache kann von Vorteil sein, da es den neuen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich in die lokale Gesellschaft zu integrieren, was zu einer höheren Mitarbeiterbindung führt.

Aber was wäre, wenn Sie sich als Unternehmer auch darum bemühen, die Landessprache Ihrer neuen Mitarbeiter zu sprechen? Diese würden sich sofort wohler, geschätzter und wertvoller fühlen und es würde ihnen leichter fallen, sich in eine neue Rolle und ein neues Land einzuleben. Wenn Sie zusätzlich Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Muttersprache ihrer internationalen Kollegen zu erlernen, öffnet sich ihr Geist für neue Kulturen.

Mitarbeiter, denen betriebliche Leistungen angeboten werden, die mit ihrem Wohlbefinden in Zusammenhang stehen, bleiben viel eher langfristig im Unternehmen als Mitarbeiter, die keine solchen Leistungen erhalten. Und die Investition in Ihre Mitarbeiter wird nicht unbemerkt bleiben. Menschen, die sich wertgeschätzt fühlen, sind weit weniger geneigt, sich nach einem anderen Arbeitsplatz umzusehen.

Die besten Sprachlern-Apps

An diesem Punkt sind Sie als Unternehmer vielleicht schon überzeugt, dass Ihre Firma viele Vorteile davon tragen wird, wenn Sie sich für das Lernen von Fremdsprachen entscheiden. Doch als Nächstes stellt sich die Frage: Wie können Sie und Ihre Mitarbeiter eine neue Sprache spielend-leicht lernen? Die Antwort ist einfach: mit diesen Sprachlern-Apps und Programmen:

4. Gestärkter Teamgeist

Das Lernen einer Sprache muss nicht allein erfolgen — tatsächlich ist das Lernen in der Gruppe eine großartige Möglichkeit, die Motivation aufrechtzuerhalten und die Teambindung zu fördern. Sie können teambildende Veranstaltungen mit dem Sprachenlernen kombinieren, z. B. Sprachmittagessen oder fremdsprachige Filmabende. Auf diese Weise kommen Ihre Mitarbeiter nicht nur schnell zum Sprechen, sondern Ihr Team rückt auch näher zusammen, was letztlich dem Management und dem Unternehmen als Ganzem zugutekommt.

5. Internationale Beziehungen

Verfügt Ihr Unternehmen über Niederlassungen auf der ganzen Welt? Wenn Sie eine neue Sprache in Ihrem Unternehmen einführen, haben Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, mit internationalen Kollegen in Kontakt zu treten, was wiederum Beziehungen aufbaut und die Kommunikation zwischen den Ländern verbessert.

Für viele junge Arbeitnehmer ist die Aussicht, im Ausland arbeiten zu können, ein großer Vorteil. Laut Forbes fördert die Aussicht auf Reisen auch die Arbeitsmoral und die Mitarbeiterbindung, sodass das Erlernen von Sprachen eine gute Möglichkeit ist, internationale Talente langfristig an Ihr Unternehmen zu binden.

Unser Fazit

Das Tolle am Sprachenlernen ist, dass jeder irgendwann einmal ein Anfänger ist, unabhängig von der Hierarchie. Deshalb kann die Einführung einer neuen Sprache eine Gelegenheit sein, um Hierarchieebenen zu beseitigen und einen Raum zu schaffen, in dem sich alle auf demselben Niveau befinden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Unternehmer/innen, die sich am Lernprozess beteiligen, ihre Mitarbeiter viel eher motivieren. Unternehmer/innen können auch persönlich davon profitieren, eine neue Sprache zu lernen und gleichzeitig eine positive und vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Team aufzubauen. Sprachlern-Apps und Programme sind tolle Tools, um eine neue Sprache in Ihr Unternehmen einzuführen.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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