Medienkooperation

Unternehmer Sprache lernen

5 Gründe, warum Sie als Unternehmer/in eine zweite Sprache lernen sollten

Sie möchten ein internationales Team aufbauen? Oder internationale Beziehungen stärken? Wollen Sie Ihren Kundenstamm erweitern? Und gleichzeitig die Mitarbeiterloyalität steigern? Wir stellen Ihnen die vielen Vorteile des Erlernens einer Fremdsprache für Ihr Unternehmen vor.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Sie sind Unternehmer/in und möchten Ihre Firma mit gutem Beispiel voranbringen? Eine Fremdsprache kann Ihnen und Ihrem Team einen immensen Vorteil verschaffen und zum Erfolg Ihrer Firma beitragen. Die Einführung einer neuen Sprache am Arbeitsplatz wirkt sich positiv auf Ihre Mitarbeiter, Kunden, Kultur und Einnahmen. Wenn Ihr Unternehmen internationale Mitarbeiter einstellt und in neue Märkte expandiert, ist das Erlernen neuer Sprachen für Ihren Erfolg unerlässlich.

1. Gesteigerte Produktivität und mehr Selbstvertrauen

Das Erlernen einer neuen Sprache ist ein echter Selbstvertrauensbooster für Unternehmer und Mitarbeiter. Der stetige Fortschritt — von Wortfetzen zur vollständigen Konversation — erzeugt Glückshormone in Ihrem Gehirn. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, eine neue Sprache zu erlernen, werden sie sich selbst und ihre Fähigkeiten besser einschätzen und eine positive Einstellung zu ihrer Zukunft in Ihrem Unternehmen entwickeln.

Wenn Sie als Unternehmer in die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter investieren, erweitert sich deren Horizont und es eröffnen sich Perspektiven wie Reisen und die Erkundung neuer internationaler Märkte. Und mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen, das Ihre Mitarbeiter durch das Erlernen einer neuen Sprache gewonnen haben, werden bessere Leistungen erbracht. Sprachkenntnisse bedeuten, dass weniger Zeit für Übersetzungen oder die Lösung von Problemen aufgrund von Missverständnissen aufgewendet werden muss. Stattdessen fühlen sich Ihre Mitarbeiter sicherer, wenn sie mit Partnern, Kunden oder innerhalb von Teams kommunizieren, gewinnen wertvolle Zeit und steigern ihre Gesamtproduktivität.

2. Größerer Kundenstamm

Möchten Sie Ihren Kundenstamm – nach der Erstellung Ihrer Webseite mit einem Homepage-Baukasten – erweitern, ist die Fähigkeit, mit potenziellen Kunden zu kommunizieren, von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie deren Muttersprache beherrschen, ist es einfacher, zu verhandeln und einen Verkauf abzuschließen. Das macht die Geschäftsabwicklung schneller, effizienter und erfolgreicher.

Sind Sie in der Lage, als Unternehmer/in mit Ihren Kunden in deren Muttersprache zu kommunizieren, verbessern Sie nicht nur Ihre Kommunikationsfähigkeiten, sondern zeigen auch, wie sehr Sie sie respektieren. Menschen zeigen andere Persönlichkeitsmerkmale, wenn sie ihre Muttersprache sprechen, als wenn sie eine Zweitsprache sprechen. Sie fühlen sich sofort wohler, sind glücklicher und selbstbewusster. Wenn Sie ein Treffen in der Muttersprache Ihres Kunden veranstalten, wird dies die Stimmung positiv beeinflussen und Ihre Beziehung mit großer Wahrscheinlichkeit verbessern.

Unternehmer Sprache lernen Kunden

Wenn Sie sich um die Zusammenarbeit mit einem ausländischen Kunden bewerben und sich die Zeit nehmen, zumindest ein paar Ausdrücke in dessen Muttersprache zu lernen, heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab. Wenn Sie die Sprache Ihrer Kunden kennen, fühlen Sie sich weniger wie ein Fremder und mehr wie einer von ihnen. Das kann zu mehr Vertrauen führen, denn es zeigt, dass Sie ihre kulturellen Normen und Werte verstehen. Als Unternehmer verbessern Sie damit Ihren Ruf.

3. Internationale Arbeitskräfte und mehr Loyalität

Da Ihre Kunden immer internationaler werden, ist es wahrscheinlich, dass Ihr Unternehmen Mitarbeiter aus der ganzen Welt einstellt. Das liegt daran, dass Personalvermittler nicht mehr nur Mitarbeiter aus ihrem eigenen Land einstellen können, sondern Zugang zu Talenten aus der ganzen Welt haben. Wenn Sie internationalen Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, die Hauptsprache Ihres Unternehmens zu lernen (z. B. Wirtschaftsenglisch), können sie effizienter im Team arbeiten und sich bei der Arbeit mehr engagieren. Das Erlernen der Landessprache kann von Vorteil sein, da es den neuen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich in die lokale Gesellschaft zu integrieren, was zu einer höheren Mitarbeiterbindung führt.

Aber was wäre, wenn Sie sich als Unternehmer auch darum bemühen, die Landessprache Ihrer neuen Mitarbeiter zu sprechen? Diese würden sich sofort wohler, geschätzter und wertvoller fühlen und es würde ihnen leichter fallen, sich in eine neue Rolle und ein neues Land einzuleben. Wenn Sie zusätzlich Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Muttersprache ihrer internationalen Kollegen zu erlernen, öffnet sich ihr Geist für neue Kulturen.

Unternehmer lernen neue Sprache

Mitarbeiter, denen betriebliche Leistungen angeboten werden, die mit ihrem Wohlbefinden in Zusammenhang stehen, bleiben viel eher langfristig im Unternehmen als Mitarbeiter, die keine solchen Leistungen erhalten. Und die Investition in Ihre Mitarbeiter wird nicht unbemerkt bleiben. Menschen, die sich wertgeschätzt fühlen, sind weit weniger geneigt, sich nach einem anderen Arbeitsplatz umzusehen.

Die besten Sprachlern-Apps

An diesem Punkt sind Sie als Unternehmer vielleicht schon überzeugt, dass Ihre Firma viele Vorteile davon tragen wird, wenn Sie sich für das Lernen von Fremdsprachen entscheiden. Doch als Nächstes stellt sich die Frage: Wie können Sie und Ihre Mitarbeiter eine neue Sprache spielend-leicht lernen? Die Antwort ist einfach: mit diesen Sprachlern-Apps und Programmen:

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live bietet seit über 60 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.000 geschulten und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Sie können zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe wählen.
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
Preply: Sprache lernen 1:1
Preply: Sprache lernen 1:1
Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

4. Gestärkter Teamgeist

Das Lernen einer Sprache muss nicht allein erfolgen — tatsächlich ist das Lernen in der Gruppe eine großartige Möglichkeit, die Motivation aufrechtzuerhalten und die Teambindung zu fördern. Sie können teambildende Veranstaltungen mit dem Sprachenlernen kombinieren, z. B. Sprachmittagessen oder fremdsprachige Filmabende. Auf diese Weise kommen Ihre Mitarbeiter nicht nur schnell zum Sprechen, sondern Ihr Team rückt auch näher zusammen, was letztlich dem Management und dem Unternehmen als Ganzem zugutekommt.

Unternehmer Sprache lernen Team

5. Internationale Beziehungen

Verfügt Ihr Unternehmen über Niederlassungen auf der ganzen Welt? Wenn Sie eine neue Sprache in Ihrem Unternehmen einführen, haben Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, mit internationalen Kollegen in Kontakt zu treten, was wiederum Beziehungen aufbaut und die Kommunikation zwischen den Ländern verbessert.

Für viele junge Arbeitnehmer ist die Aussicht, im Ausland arbeiten zu können, ein großer Vorteil. Laut Forbes fördert die Aussicht auf Reisen auch die Arbeitsmoral und die Mitarbeiterbindung, sodass das Erlernen von Sprachen eine gute Möglichkeit ist, internationale Talente langfristig an Ihr Unternehmen zu binden.

Unser Fazit

Das Tolle am Sprachenlernen ist, dass jeder irgendwann einmal ein Anfänger ist, unabhängig von der Hierarchie. Deshalb kann die Einführung einer neuen Sprache eine Gelegenheit sein, um Hierarchieebenen zu beseitigen und einen Raum zu schaffen, in dem sich alle auf demselben Niveau befinden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Unternehmer/innen, die sich am Lernprozess beteiligen, ihre Mitarbeiter viel eher motivieren. Unternehmer/innen können auch persönlich davon profitieren, eine neue Sprache zu lernen und gleichzeitig eine positive und vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Team aufzubauen. Sprachlern-Apps und Programme sind tolle Tools, um eine neue Sprache in Ihr Unternehmen einzuführen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

Weitere interessante Artikel

Sprachkurs machen
Online Sprachkurse
Wir haben die besten Sprachkurse im Internet unter die Lupe genommen. Welcher Kurs eignet sich am besten für Sie?
fremdsprachen-lernen-uebersicht
Die beliebtesten Fremdsprachen
Viele stellen sich die Frage: Soll ich eine Fremdsprache lernen? Wir verraten Ihnen, mit welcher Sprache Sie punkten können.
Sprachen lernen online
Vergleich der besten Anbieter
Wir haben die bekanntesten Anbieter auf Herz und Nieren getestet. Welche Lernmethode und passt am besten zu Ihnen?
duolingo App
duolingo im Test
Die Sprachlern-App duolingo konnte mit einigen Punkten im Test überzeugen. Aber kann sie auch mit den bekannten Marktführern mithalten?
KI Sprachenlernen
KI und die Zukunft des Sprachenlernens
KI hat Übersetzungen bereits verbessert, aber kann künstliche Intelligenz Sprachlehrer ersetzen?
Sprachlernapp Mondly
Mondly im Test
Die Mondly Sprachlern-App konzentriert sich auf das Lernen von Vokabeln, das Üben von Dialogen und die Aussprache.
Busuu
Busuu im Test
Ein durchdachtes Lernkonzept und die umfangreichen Features macht Sprachen lernen mit Busuu zu einer guten Alternative.
Sprachen lernen News
Ratgeber und News
Hier finden Sie Ratgeber, News und Studien zu verschiedenen Sprachen, um sich von den Vorteilen des Sprachenlernens überzeugen zu können.
Lingoda
Lingoda im Test
Bei Lingoda werden stündlich über 60 Unterrichtsstunden angeboten. Sie können Ihren Lehrplan flexibel nach Ihren Bedürfnissen gestalten.
deutsch lernen
4 gute Gründe, Deutsch zu lernen
Sie möchten Deutsch lernen? Wir nennen Ihnen 4 Gründe, warum Deutsch lernen eine exzellente Idee ist.
englisch lernen frau
Warum Englisch lernen?
Sie möchten Englisch lernen? Hier sind 5 gute Gründe, warum Sie mit dem Englisch lernen beginnen sollten. Plus: Tipps zum erfolgreichen Lernen.
GoStudent
GoStudent im Test
GoStudent bietet Nachhilfeunterricht in jeglichen Schulfächern, darunter auch Fremdsprachen mit einem passenden Tutor.
Preply App
Preply im Test
Preply setzt auf zertifizierte Lehrkräfte, die Sie bei dem Erlernen einer neuen Sprache unterstützen. Kann der Anbieter überzeugen?
musik-studie-sprachen-lernen
Studie: Musik hilft beim Sprachen lernen
Mit Musik einfacher eine neue Sprache lernen? Neuste Erkenntnisse zeigen, wie gut das Ganze funktioniert.
französisch lernen
Französisch lernen
Es gibt viele gute Gründe, warum Sie sich für Französisch als Ihre nächste Fremdsprache entscheiden sollten. Hier erfahren Sie mehr!
Spielerisch Sprachen lernen
Spielerisch lernen
Eine Fremdsprache lernt sich leichter in einem Umfeld, das Lernen auf natürliche Weise erleichtert. In diesen Ländern funktioniert das sehr gut!
Serien zum Englisch lernen
Die 10 besten TV-Serien zum Englisch lernen
Machen Sie sich bereit, das echte Englisch zu lernen — mit diesen 10 TV-Serien aus allen Genres und für alle Niveaus.
sprache lernen über 50
Fremdsprache lernen mit über 50
Mit diesen unterhaltsamen und innovativen Strategien können Sie in jedem Alter erfolgreich eine neue Sprache lernen!
EF English Live
English Live im Test
Entdecken Sie die größte Online-Englischschule mit KI-Technologie, maßgeschneiderten Kursen und zertifizierten Lehrkräften.
englischer Podcast
10 besten Podcasts zum Englischlernen
Hier finden Sie eine Liste der besten englischen Podcasts plus Tipps für erfolgreiches Englischlernen.
Sprachen 2025
Die besten Sprachen, die Sie 2025/26 lernen sollten
Entdecken Sie die besten Sprachen (außer Englisch) für Karriere, Reisen & Kultur, die Sie dieses Jahr lernen sollten.
Sprachaustausch
Sprachaustausch: Neue Sprachen effektiv lernen
Fließend eine neue Sprache sprechen – ohne teure Kurse oder langweilige Lehrbücher? Wir zeigen Ihnen, wie’s geht.
Sprachfakten
25 faszinierende Sprachfakten
Von deutschen Eigenarten bis hin zu globalen Sprachphänomenen — diese Fakten überraschen!
Vorsätze 2026
Gute Vorsätze 2026: Sprache lernen
Eine neue Sprache lernen als Neujahrsvorsatz? Mit diesen 7 bewährten Strategien klappt es endlich.