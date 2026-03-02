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Filme zum Englisch lernen

Die 10 besten Filme zum Englisch lernen

“Welchen Film sollte ich mir ansehen, um mein Englisch zu verbessern?” Wie oft haben Sie sich diese Frage schon gestellt? In diesem Beitrag empfehlen wir 10 Filme für Englischlernende.

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Eine Sprache zu lernen ist viel einfacher, wenn man sich dabei amüsiert — und was gibt es Besseres, als Filme zum Englisch lernen zu nutzen (natürlich mit einer Schüssel Popcorn in der Hand)? Aber verwenden Blockbuster schlechtes Englisch? Sind Indie-Filme zu kompliziert und verwenden zu viele Fremdwörter? Wir haben eine Liste von englischen Filmen zusammengestellt, die nicht nur unterhaltsam sind, sondern Ihnen gleichzeitig beim Englischlernen helfen.

1. Forrest Gump (1994)

Genre: Drama
Niveau: Fortgeschritten

Forrest Gump (Tom Hanks) wartet an einer Bushaltestelle, wo er Fremden, die auf den Bus warten, seine Geschichte erzählt: Als er vor anderen Kindern weglief, entdeckte er, dass er sehr schnell laufen kann. Das brachte ihm ein College-Stipendium ein, was wiederum dazu führte, dass er alle möglichen verrückten Dinge erlebt, vom Krieg bis zum Unternehmertum.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: Dieser Film eignet sich perfekt zum Englischlernen, da die Figuren aufgrund von Forrest Gumps mentalen Problemen sehr langsam sprechen. Die Sprache ist einfach und unkompliziert und leicht zu folgen. Außerdem deckt der Film wichtige Ereignisse ab, sodass Sie etwas über die Geschichte und Kultur der USA lernen und gleichzeitig Ihr Hörverständnis trainieren können. Im Allgemeinen enthalten die Dialoge viele gebräuchliche englische Redewendungen, die nützlich sein können, um Ihre Konversationsfähigkeiten zu verbessern.

2. The Hangover (2009)

Genre: Komödie
Niveau: Fortgeschritten

Vier männliche Freunde fahren für einen Junggesellenabschied nach Las Vegas, ein paar Tage vor der Hochzeit ihres Freundes. Sie geraten in eine Menge Schwierigkeiten, und es ist ungewiss, ob sie es rechtzeitig zur Hochzeit zurückschaffen. Die Geschichte folgt den Freunden, wie sie versuchen, ihr Chaos zu beseitigen und zur Hochzeit zurückzukehren.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: Es handelt sich um eine Komödie, die sich stark auf visuelle Elemente stützt, was es viel einfacher macht, die Dialoge zwischen den Figuren zu verstehen. Alle Charaktere verwenden alltägliches Englisch, was diesen Film zu einer hervorragenden Möglichkeit macht, modernen amerikanischen Slang zu lernen. So werden Sie zum Beispiel gängige Ausdrücke wie “stag party” (Junggesellenabschied) und “all-nighter” (die ganze Nacht aufbleiben ohne zu schlafen) lernen.

Film zum Englisch lernen: lachendes Paar

3. The Hunger Games (2012)

Genre: Action
Niveau: Fortgeschritten

Die Geschichte spielt in der Zukunft in einer Nation namens Panem, die in 12 Distrikte unterteilt ist. Jedes Jahr werden zwei Personen durch eine Lotterie ausgewählt, um ihren Distrikt bei den Hungerspielen zu vertreten — ein Kampf auf Leben und Tod, bei dem nur ein Teilnehmer überleben und zum Sieger ernannt werden kann. Der Film erzählt die Geschichte von Katniss (Jennifer Lawrence), einem 16-jährigen Mädchen aus Distrikt 12, das sich unerwartet für die Hungerspiele meldet.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: Es ist ein sehr visueller Film — was auch immer Sie in den Dialogen verpassen, können Sie durch die visuellen Aktivitäten auffangen. Während die Handlung schnell ist, ist die Sprache relativ leicht zu verstehen. Die Akzente der Figuren sind nordamerikanisch und leicht verständlich.

4. Toy Story (1995-2019)

Genre: Animation, Familie
Niveau: Anfänger

In diesem Zeichentrickfilm geht es um einen kleinen Jungen namens Andy, der in seinem Zimmer mit seinen Spielsachen spielt — vor allem mit seiner Cowboy-Actionfigur namens Woody. Als Andy verschwindet, erwachen die Spielzeuge zum Leben. Andys Mutter schenkt ihm zu seinem Geburtstag ein neues Spielzeug, einen Weltraum-Superhelden namens Buzz Lightyear. Buzz nimmt bald Woodys Platz als Andys Lieblingsspielzeug ein und Woody beschließt, Buzz loszuwerden.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: Da der Film animiert ist, können Sie die Figuren und Handlungen den Dialogen zuordnen. Dies kann Ihnen außerdem helfen, die Geschichte zu verstehen, selbst wenn Sie einige Wörter nicht kennen. Animationsfilme wie Toy Story sind in der Regel für ein jüngeres Publikum geschrieben, was bedeutet, dass die Geschichte und der Wortschatz nicht kompliziert sind.

5. The King’s Speech (2010)

Genre: Drama, Geschichte
Niveau: Fortgeschritten

Ein historisches Drama, das in den 1930er Jahren spielt und von der inspirierenden wahren Geschichte von Prinz Albert erzählt. Prinz Albert ist kurz davor, König zu werden. Aber er hat ein Problem: Er leidet an einem schweren Sprachfehler. Er sucht die Hilfe eines unorthodoxen Sprachtherapeuten, Lionel Logue.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: Sie bekommen einen Film zu sehen, in dem die Hauptfigur nicht mit Lichtgeschwindigkeit spricht! Der Film bietet Ihnen außerdem einen Einblick in den historischen und kulturellen Kontext des 20. Jahrhunderts in Großbritannien und macht Sie mit der für die Royals typischen formellen Sprache vertraut. Der Film ist nicht nur unterhaltsam, sondern gibt Ihnen eine komplette Lektion in Sachen Aussprache.

Die besten Sprachlern-Apps

Wenn Sie gerne Englisch mithilfe von Filmen und Online-Medien lernen, sollten Sie diese Sprachlern-Apps und Programme ausprobieren:

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Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
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Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
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Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

6. Cast Away (2006)

Genre: Abenteuer
Niveau: Anfänger

Chuck Noland (Tom Hanks) muss geschäftlich nach Malaysia reisen und ist gezwungen, seine Freundin Kelly an Weihnachten zurückzulassen. Als sein Flugzeug in einen schrecklichen Sturm gerät und im Pazifischen Ozean abstürzt, wacht er auf einer Insel auf und hat nichts bei sich außer einem Volleyball. Chuck nennt den Ball Wilson und spricht jeden Tag mit ihm, um seine Einsamkeit zu bekämpfen.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: Die meisten Gespräche in diesem Film sind Monologe, sodass es sehr einfach ist, ihnen zu folgen. Es gibt also kein schnelles Gespräch zwischen verschiedenen Personen. Sie werden nur einen Mann sprechen hören. Der Schauspieler Tom Hanks ist außerdem für seine klare und langsame Stimme bekannt, die für jeden Englischlernenden perfekt zu verstehen ist.

7. The Social Network (2010)

Genre: Drama
Niveau: Fortgeschrittene

Dieser Film erzählt die Geschichte von Mark Zuckerberg, einem Harvard-Studenten, der die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren, revolutionieren will. Die Geschichte zeigt, wie Zuckerberg zufällig zu Ruhm gelangt und zum Multimillionär wird — aber er hat einen Preis zu zahlen.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: Der preisgekrönte Film von Aaron Sorkin ist berühmt für seine natürlichen Dialoge und witzigen Sprüche. Der Film ist unterhaltsam und leicht zu verstehen. Außerdem werden Sie viele englische Vokabeln im Zusammenhang mit Computern, Technologie und sozialen Netzwerken lernen.

Filme zum Englisch lernen: Tablet

8. Inside Out (2015)

Genre: Animation, Komödie, Drama
Niveau: Anfänger

Inside Out ist die Geschichte von Riley, einem 11-jährigen Mädchen, dessen Leben sich verändert, als ihre Familie in eine neue Stadt zieht. Der größte Teil der Geschichte spielt sich in Rileys Kopf ab, wo Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel leben. Diese fünf Wesen repräsentieren ihre Gefühle. Inside Out ist ein cleverer Animationsfilm, der zum Nachdenken über die menschliche Psychologie anregt.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: Der Film eignet sich auch hervorragend, um Ihr Englisch zu verbessern, da die Figuren mit einem klaren und ausdrucksstarken amerikanischen Akzent sprechen. Die Dialoge sind so geschrieben, dass sie die unterschiedlichen Persönlichkeiten der einzelnen Emotionen widerspiegeln. Dadurch haben Sie viele Gelegenheiten, die Verwendung unterschiedlicher Intonationsmuster im Englischen zu üben. Wollen Sie wütend klingen? Hören Sie genau hin, wie Wut spricht. Möchten Sie traurig klingen? Hören Sie sich die Sprache von Kummer an und ahmen Sie ihren Akzent nach.

9. Titanic (1997)

Genre: Romantik
Niveau: Fortgeschritten

Wir alle kennen die Geschichte des unsinkbaren Schiffs, das 1912 sank. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Liebesgeschichte zwischen Rose DeWitt Bukater (der Tochter einer wohlhabenden Familie) und Jack Dawson (einem armen Künstler, der sich auf das Schiff schleicht). Aus Titanic stammt auch der berühmte Song “My Heart Will Go On” von Céline Dion — ein großer Klassiker und ein sprachliches Meisterwerk technischer Komplexität.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: In 3 Stunden lernen Sie förmliche Ausdrücke von den Passagieren der ersten Klasse und umgangssprachliche Ausdrücke von den Reisenden der dritten Klasse. Wenn Sie den Film bereits in Ihrer Muttersprache gesehen haben, wird es Ihnen leichter fallen, den Dialogen zu folgen.

10. Star Wars (1977-2019)

Genre: Science Fiction, Abenteuer
Niveau: Fortgeschritten

Star Wars ist eine epische Filmreihe, mit der Sie Stunden verbringen können. Die Geschichte folgt dem Ende eines langen Kampfes zwischen zwei gegnerischen Kräften des Universums — dem Jedi-Orden und den Sith-Lords. Die Macht, die das Universum zusammenhält, wird von den beiden Seiten unterschiedlich eingesetzt. Während der Jedi-Orden an Mitgefühl und Güte glaubt, wenn er diese Macht einsetzt, glauben die Sith-Lords daran, die Macht durch Hass, Wut, Eifersucht und andere negative Gefühle zu nutzen.

Warum dieser Film zum Englisch lernen geeignet ist: Star Wars ist ein amerikanischer Klassiker, den fast jeder gesehen hat. Sie werden in der Lage sein, lange Gespräche mit Ihren englischsprachigen Freunden über diese Filme zu führen. Er ist am besten für fortgeschrittene Lernende geeignet, die eine Herausforderung suchen, da Sie zwischen echten englischen Wörtern und erfundenen Wörtern wie “Jedi” unterscheiden müssen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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