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Italienisch lernen: Die romantischste Sprache der Welt

Italienisch ist die meiststudierte Sprache der Welt für Kultur und Unterhaltung. Wenn auch Sie in die Welt der historischen Architektur, Modedesigner und Kulinarik eintauchen wollen, dann ist Italienisch lernen eine exzellente Wahl.

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Italienisch ist eine wunderschöne Sprache, die von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gesprochen wird. Die melodischen Klänge und das reiche kulturelle Erbe machen sie zu einer attraktiven Wahl für viele, die eine neue Sprache erlernen möchten. Wenn Sie sich zu den mehr als 2 Millionen Menschen zählen möchten, die Italienisch lernen, dann haben wir hilfreiche Tipps für Sie.

5 gute Gründe, warum Sie Italienisch lernen sollten

Mehr als 80 Millionen Menschen sprechen Italienisch weltweit. Und wenn Valentino, Versace und Armani noch nicht Grund genug sind, dann haben wir weitere Gründe für Sie zusammengestellt, warum das Erlernen dieser Fremdsprache eine gute Idee ist:

1. Italienisch ist die Sprache der Kunst

Studieren Sie Kunstgeschichte in dem Land, das Michelangelo inspiriert hat. Lesen Sie La Divina Commedia mit den Worten von Dante. Gehen Sie durch die Straßen, in denen Archimedes nackt lief und “Eureka” rief.

Einem aktuellen UNESCO-Bericht zufolge befinden sich über 60 % der weltweiten Kunstschätze in Italien. Die italienische Sprache ist der Schlüssel zu Studium und Forschung in den Bereichen Kunstgeschichte, Literatur, Archäologie und Philosophie.

2. Italienisch ist die Sprache des Genusses

Beeindrucken Sie Ihr Date, indem Sie selbstbewusst in einem authentischen Restaurant z.B. in Rom bestellen! Italien ist kulinarisch weltweit führend, und die zunehmende Beliebtheit der Sprache spiegelt die wachsende Besessenheit von regionalem Essen wider. Außerdem ist Italienisch die Sprache mit den meisten Wörtern für die Bezeichnung von Lebensmitteln, Restaurants, Gerichten und Produkten.

italienisch lernen Eis

3. Italienisch ist die Sprache der Musik

Warum hat Mozart so viele seiner Meisterwerke auf Italienisch und nicht auf Deutsch komponiert? Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Luciano Pavarotti singt, wenn er eine Phrase in hohem C anstimmt? Passende Sprachkenntnisse ermöglichen es Ihnen, klassische Musik besser zu schätzen und zu genießen.

4. Italienisch ist die Sprache der Wirtschaft

Eine aktuelle Studie von KPMG hat gezeigt, dass “Made in Italy” nach Coca Cola und Visa die drittbekannteste Marke der Welt ist. Alteingesessene Marken wie Benetton, Barilla, Ferrari, Lavazza, Armani und viele andere sind in der ganzen Welt für die außergewöhnliche Qualität ihrer Produkte bekannt.

Italien ist heute eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt, und viele Arbeitgeber suchen Mitarbeiter, die Italienisch sprechen. Mehr als 2.000 deutsche Firmen haben Niederlassungen in Italien.

5. Italienisch ist die Sprache der Romantik

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich diese Sprache seinen Ruf als Sprache der Kunst, der Liebe und der Verführung erarbeitet. Hätten Romeo und Julia eine andere Sprache sprechen können?

Die meisten Menschen sind fasziniert von der Musikalität der Sprache, der Einfachheit ihrer Laute und dem Charme ihrer Worte. Wenn Worte nicht ausreichen, sind die Italiener Meister in der Verwendung von Handgesten und Mimik, die alle Kommunikationsbarrieren niederreißen.

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Effektive Methoden zum Italienisch lernen

Sie sind motiviert, Italienisch als Fremdsprache zu lernen? Dann können Ihnen die folgenden Methoden zum Erfolg verhelfen:

Sprachkurse und -schulen

Eine der beliebtesten Methoden zum Italienisch lernen ist der Besuch von Sprachkursen oder -schulen. Hier werden Sie von professionellen Lehrern unterrichtet und haben die Möglichkeit, in einer Gruppe mit anderen Lernenden zu üben. Diese Kurse sind oft in verschiedenen Schwierigkeitsgraden verfügbar, sodass Sie den Kurs wählen können, der am besten zu Ihrem aktuellen Kenntnisstand passt.

Selbststudium mit Apps und Online-Kursen

Für diejenigen, die es vorziehen, in einem eigenen Tempo zu lernen, bietet das Selbststudium eine flexible Alternative. Es gibt zahlreiche Apps und Online-Kurse, die Ihnen dabei helfen können, diese Sprache zu lernen. Diese sind oft auf verschiedene Niveaus zugeschnitten, sodass Sie je nach Bedarf Fortgeschrittene oder Anfängerressourcen wählen können. Die aktuell besten Anbieter sind:

Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Preply: Sprache lernen 1:1
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Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

Tandem-Partnerschaften und Sprachcafés

Eine der effektivsten Methoden, um eine Sprache zu lernen, ist das Üben mit Muttersprachlern. Durch Tandem-Partnerschaften oder den Besuch von Sprachcafés können Sie Ihre Kenntnisse in einem informellen und entspannten Umfeld verbessern, und gleichzeitig neue Freundschaften zu knüpfen.

Sprachreisen und Kulturimmersion

Sprachreisen oder Kulturaustausche ermöglichen es Ihnen, für eine bestimmte Zeit in Italien zu leben und die Sprache in einem authentischen Umfeld zu üben. Durch das tägliche Eintauchen in die Sprache und Kultur können Sie Ihre Sprachkenntnisse schnell verbessern und gleichzeitig einzigartige Erfahrungen sammeln.

italienisch lernen Gruppe

4 Tipps zum erfolgreichen Italienisch lernen

Wir möchten Ihnen ein paar Tipps mitgeben, die Sie beim Erlernen einer neuen Sprache unterstützen werden:

  1. Üben Sie regelmäßig: Kontinuierliches Üben ist der Schlüssel zum erfolgreichen Sprachenlernen. Versuchen Sie, jeden Tag Zeit für das Italienisch lernen einzuplanen, auch wenn es nur 15 bis 30 Minuten sind. Diese tägliche Übung hilft Ihnen dabei, das Gelernte zu festigen und kontinuierlich Fortschritte zu machen.
  2. Hören und Sprechen: Hören Sie italienische Musik, schauen Sie landestypische Filme oder hören Sie Hörbücher und Podcasts, um ein besseres Verständnis für die Sprache zu entwickeln. Nutzen Sie jede Gelegenheit, um die Fremdsprache zu sprechen, sei es mit Freunden, Tandempartnern oder in Sprachcafés.
  3. Geduld und Durchhaltevermögen: Das Erlernen einer neuen Sprache kann manchmal frustrierend sein, aber es ist wichtig, geduldig zu sein und Durchhaltevermögen zu zeigen. Denken Sie daran, dass Fortschritte Zeit brauchen, und seien Sie nicht zu hart zu sich selbst, wenn Sie Fehler machen.
  4. Tauchen Sie in die Kultur ein: Lesen Sie italienische Bücher, kochen Sie Rezepte (z. B. mit Kochboxen) oder besuchen Sie italienische Veranstaltungen und Festivals in Ihrer Nähe. Dies wird Ihnen helfen, die Sprache in einen größeren Kontext zu stellen und Ihr Lernen noch erfüllender zu gestalten.

Indem Sie diese Tipps befolgen und sich auf das Italienisch lernen konzentrieren, werden Sie im Laufe der Zeit erhebliche Fortschritte machen und die Fähigkeit erlangen, diese Sprache effektiv zu beherrschen. Egal, welchen Weg Sie wählen, um eine Fremdsprache zu lernen, der Schlüssel zum Erfolg liegt in Ihrer Hingabe, Ihrem Engagement und Ihrer Leidenschaft für die jeweilige Sprache und Kultur.

Fazit

Italienisch Lernen ist ein lohnendes Unterfangen, das Ihnen nicht nur Zugang zu einer reichen Kultur und Geschichte eröffnet, sondern auch Ihre beruflichen Möglichkeiten erweitert und Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessert. Mit einer Vielzahl von verfügbaren Lernmethoden und Ressourcen war es noch nie einfacher, die italienische Sprache zu erlernen und zu beherrschen. Ob Sie sich für Sprachkurse, Selbststudium oder Sprachreisen entscheiden, der Schlüssel zum Erfolg liegt in Ihrer Motivation und Ausdauer.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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