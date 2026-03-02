Busuu im Test: Sprachkurse von Experten entwickelt

Zwar sind Anbieter wie Babbel, Duolingo und Co. in diesem Segment nach wie vor an der Spitze – mit bereits über 120 Millionen Nutzern und vierzehn verfügbaren Sprachen zählt Busuu aber ebenso zu den weltweit beliebten Anbietern für Online-Sprachkurse.

Im Folgenden gehen wir näher auf alles Wichtige rund um das umfangreiche Angebot sowie die Vorteile, Erfahrungen und Funktionen von Busuu ein. Darüber hinaus wirft dieser Artikel einen Blick auf die aktuellen Busuu Kosten, wie man bei der App sparen kann und wie sich eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Busuu einfach kündigen lässt.

Wie funktioniert Busuu im Test?

Im Grunde funktioniert diese Sprachlern-Methode ganz unkompliziert: Einfach anmelden, die gewünschte Lernsprache auswählen und loslegen. Die Anwendung ist sowohl als Desktop-Version für den PC als auch in Form der Busuu App für Smartphones mit Android und iOS erhältlich.

Dadurch können Nutzer das Programm nicht nur zu Hause am PC, sondern auch von unterwegs aus über die Busuu App verwenden. Ein durchdachtes Lernkonzept und die umfangreichen Features macht Sprachen lernen mit Busuu sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene zu einer interessanten Alternative.

Um das eigene Sprachlevel als neuer Nutzer besser einschätzen zu können, bietet das Unternehmen nach der Registrierung einen kurzen Einstufungstest. Dieser dauert nur wenige Minuten und gibt eine Empfehlung darüber, auf welchem Level eines Sprachkurses man starten sollte.

Dabei stehen Erfahrungen und Kernkompetenzen im Erlernen einer neuen Sprache immer im Vordergrund. Die verfügbaren Sprachkurse setzen die Lernziele sowohl im Lesen und Schreiben als auch im Sprechen und Hörverständnis einer Sprache.

Die Webseite der Sprachlern-Plattform

Vergleicht man Busuu im Test mit ähnlichen Anbietern, punktet die Plattform mit einer Vielzahl an Kursen, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Die verfügbaren Sprachkurse in der Busuu App richten sich zudem nach den offiziellen Vorgaben des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (CEFR).

Dabei werden in den angebotenen Sprachkursen bei Busuu vier der maximal sechs vom CEFR anerkannten Sprachniveaus abgedeckt (A1 bis B2):

Sprachniveau A1: Formulierung und Verständnis einfacher Sätze sowie einfache Konversationen des Alltags.

Formulierung und Verständnis einfacher Sätze sowie einfache Konversationen des Alltags. Sprachniveau A2: Nutzung häufig gebrauchter Ausdrücke und die Fähigkeit, sich in routinemäßigen Situationen zu verständigen.

Nutzung häufig gebrauchter Ausdrücke und die Fähigkeit, sich in routinemäßigen Situationen zu verständigen. Sprachniveau B1: Fähigkeit, bei klarer Alltagssprache die wichtigsten Hauptpunkte zu verstehen und in den meisten Alltagssituationen sprachlich zurechtzukommen.

Fähigkeit, bei klarer Alltagssprache die wichtigsten Hauptpunkte zu verstehen und in den meisten Alltagssituationen sprachlich zurechtzukommen. Sprachniveau B2: Verständnis der Inhalte komplexerer Texte und die fließende Verständigung mit Muttersprachlern in verschiedenen Themenbereichen ist möglich.

Auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Qualität der Sprachkurse kann das Unternehmen im Test und direkten Vergleich mit der Sprachlern-Konkurrenz durchaus mithalten. So teilen sich die Sprachkurse in mehrere Kategorien auf und sorgen so für ein klar strukturiertes sowie dynamisches Lernerlebnis.

Basierend auf den Busuu Erfahrungen seiner Nutzer glänzt die Anwendung darüber hinaus mit qualitativ hochwertigen Übungseinheiten, die keinerlei Mängel aufweisen. So wird beispielsweise durch Illustrationen das Erlernen neuer Vokabeln deutlich vereinfacht.

Mit stets abrufbaren Erklärungen wird auch das Erlernen neuer Grammatik bei diesem Anbieter so einfach wie möglich gestaltet. Die intuitive Nutzeroberfläche macht sowohl die Navigation in der Desktop-Version als auch in der Busuu App zum Kinderspiel.

Das Angebot von Busuu im Überblick

Aktuell gibt es umfangreiche Sprachkurse für insgesamt 14 Busuu Sprachen. Mit Deutsch als Ausgangssprache lassen sich so bis zu 13 Sprachen über die Sprachlernapp erlernen.

Neben den Klassikern Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch oder Portugiesisch befinden sich auch Niederländisch, Polnisch oder Türkisch im Angebot. Darüber hinaus stehen in der umfangreichen Sprachlern-App sogar Chinesisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch und Arabisch zur Auswahl.

Dank einer kostenlosen Version können Mitglieder Busuu gratis ausprobieren. Allerdings lässt sich in der kostenlosen Variante nur maximal eine Sprache zum Erlernen auswählen. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, ist eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft bei diesem Anbieter nötig.

Das Premium-Angebot ist im Test mit den kostenpflichtigen Optionen anderer Sprachlern-Apps vergleichbar: Neben exklusiven Features wie dem Offline-Modus, individueller Lernpläne und dem Zugang zu speziellen Grammatikübungen bietet die Premium-Version auch Zertifikate für erfolgreich abgeschlossene Lernstufen an.

Busuu Funktionen: Mit Lernmodulen zum Erfolg

Busuu im Test basiert primär auf unterschiedlichen Lernmodulen, die sich durch die einzelnen Lektionen ziehen und so eine klare Struktur in die Übungen bringen:

Vokabular: Neue Lektionen beginnen immer mit neuen Vokabeln, die ins Deutsche übersetzt und mit einem Bild angezeigt werden.

Dialog: In diesem Lernmodul werden Dialoge vorgelesen. Die Lücken müssen anschließend mit den korrekten Vokabeln gefüllt werden.

Quiz: Dank dieser Premium-Funktion können Nutzer ihr Wissen anhand von simplen Fragen testen.

Konversation: Dieses praktische Feature basiert auf der Interaktion zwischen den Mitgliedern von Busuu. Antworten können so beispielsweise von anderen Nutzern korrigiert werden, die Muttersprachler in der Zielsprache sind.

Vor allem die aktive Community trägt sehr zum Erfolg der Sprachlern-App bei.

Busuu Kosten: So viel kostet der Dienst

Egal ob für die Busuu App oder Desktop-Version – das Basisangebot von Busuu ist kostenlos nutzbar. Möchte man das Sprachlern-Programm ausprobieren, ist dies in der Gratis-Version allerdings nur eingeschränkt möglich. Bei regelmäßiger Nutzung kann sich eine der kostenpflichtigen Optionen daher durchaus rechnen.

Busuu Premium bietet folgende Funktionen:

Zusatz- und Spezialkurse

Grammatikwiederholung

Lektionen überspringen

Busuu-Zertifikate

Regelmäßige, systematische Wiederholung

Schnelles Feedback

Keine Werbung

Dabei gilt: Je länger der Abo-Zeitraum, desto günstiger wird es.

Aktuell werden die Busuu Kosten wie folgt aufgeteilt:

Das Busuu-1-Monats-Paket kostet 9,69 Euro pro Monat (Premium) bzw. 11,90 € im Monat (Premium Plus) .

Am günstigsten ist das Abo mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Hier liegen die Kosten für das Premium-Abo bei 2,90 € (Premium) bzw. 3,50 € (Premium Plus).

Dank einer 14-tägigen Geld-zurück-Garantie profitieren alle Nutzer zudem von einem risikofreien Busuu Test aller Premium-Features. Die möglichen Bezahlmethoden hängen vom Gerät ab, mit dem das kostenpflichtige Abo abgeschlossen wird.

Beim Abschluss des Abonnements über die Webseite ist die Bezahlung per Kreditkarte und PayPal möglich. Über die Busuu App am Smartphone stehen alle gängigen Zahlungsmethoden des App Store bei iOS-Geräten sowie des Google Play Store bei Android-Geräten zur Verfügung.

In Anbetracht der nützlichen Zusatzleistungen sind die Busuu Kosten für eine Premiummitgliedschaft durchaus gerechtfertigt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Busuu App kann im Vergleich zu den Mitbewerbern problemlos mithalten.

Wie kann ich bei Busuu Kosten sparen?

Die Busuu Erfahrungen zeigen, dass viele Mitglieder mehr als nur das kostenlose Basis-Angebot des Dienstes nutzen möchten. Vor Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements empfiehlt es sich nach regelmäßigen Rabattaktionen und speziellen Angeboten Ausschau zu halten.

Es gibt regelmäßige Aktionen, die eine kostenlose Testphase der Premium-Abos von Busuu ermöglichen. Als Student erhält man bei Vorlage eines internationalen Studentenausweises (ISIC) standardmäßig einen Nachlass von 30% auf alle kostenpflichtigen Angebote. In Sachen Kostenersparnis sind die Busuu Erfahrungen gerade unter Studenten daher durchweg positiv.

Busuu kündigen: So geht’s ganz einfach

In der kostenlosen Basis-Version muss nichts gekündigt werden. Auf Wunsch lässt sich das Konto und die Busuu App einfach löschen. Beim Abschluss eines Premium-Angebots lässt sich das Abo nach dem Busuu Test auf Wunsch einfach beenden:

Um den Status der Mitgliedschaft einzusehen, genügt in den Einstellungen des Nutzerkontos ein Klick auf „Mitgliedschaft“. Hier wird der Status der Mitgliedschaft angezeigt und wann das kostenpflichtige Abo erneuert wird. Um das Premium-Abo zum nächstmöglichen Abrechnungszeitraum zu kündigen, genügt ein Klick auf „Premium-Abo kündigen“. Bei Abschluss eins kostenpflichtigen Abos über den Google Play Store oder über den Apple App Store muss die Mitgliedschaft über den jeweiligen Store gekündigt werden.

Alternativen zu Busuu: Lernen mit Babbel und Co.

Fragen Sie sich, ob Bussu oder Babbel die bessere Wahl ist? Im Vergleich zur Konkurrenz steht Busuu im Test seinen Mitbewerbern in nichts nach. Die Alternativen zur Busuu App bieten meist einen ähnlichen Funktionsumfang.

Zu den weiteren beliebten Sprachlern-Apps zählen unter anderem Babbel, Duolingo, Mondly und Rosetta Stone. Fast alle Anbieter bieten neben einer gratis Basis-Version auch kostenpflichtige Abo-Modelle mit einer umfangreicheren Funktionalität.

Gerade Schüler stellen sich zudem häufig die Frage: Soll ich eine Sprache mit Sprachlern-Apps lernen oder Nachhilfeportale dafür nutzen? Allgemein gilt: Eine neue Sprache lässt sich sowohl mit Busuu lernen als auch mit GoStudent.

Allerdings bieten Nachhilfeportale meist die persönliche Unterstützung von Tutoren an, die besser auf die individuellen Lernbedürfnisse der Schüler eingehen können als eine reine Busuu App.

Test: Busuu Erfahrungen und Fazit

Unsere Busuu Erfahrungen haben gezeigt: Neben einer bereits umfangreich nutzbaren Gratis-Version überzeugt der Anbieter im Test auch mit einem fairen Preis-Leistung-Verhältnis für seine Premium-Angebote. Die intuitiven und vielseitig gestalteten Sprachübungen machen das Erlernen einer neuen Sprache mit Busuu zum abwechslungsreichen Erlebnis.

Dank der im CEFR-Referenzrahmen entworfenen Lektionen lassen sich kostenlos bis zu 14 verschiedene Busuu Sprachen auf einem guten Niveau erlernen. Mit weiteren Premium-Features wie dem Community-Bereich, der Offline-Funktion oder individueller Lehrpläne spielt das Unternehmen in der Riege der Sprachlern-Apps oben mit.

Dabei lässt sich das Sprachlern-Programm sowohl als Desktop-Version als auch in der praktischen Busuu App bequem auf dem Smartphone nutzen. Wer also gerne eine neue Sprache lernen oder seine sprachlichen Fähigkeiten in einer Fremdsprache weiter ausbauen möchte, sollte diesen Anbieter unbedingt ausprobieren.

Laura Schneider Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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