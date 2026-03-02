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4 überzeugende Gründe, warum Sie Deutsch lernen sollten

Deutsch ist nicht gerade eine der einfachsten Sprachen, die man lernen kann. Haben Sie sich jemals gefragt: Sollte ich Deutsch lernen? Und warum Deutsch lernen? Wir stellen Ihnen einige der vielen Gründe vor, warum Sie sich der Herausforderung stellen sollten.

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Deutschland – das Land der Dichter, Denker, Erfinder und Unternehmer. Sie wollen die faszinierende Sprache Deutsch lernen? Egal ob für die Reise, für die Arbeit oder einfach nur zum Spaß, es lohnt sich auf alle Fälle, eine neue Sprache zu lernen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Gründe, Tipps und Methoden vor, um erfolgreich Deutsch als Fremdsprache zu lernen.

Deutsche Sprache = schwere Sprache?

“Wer nie Deutsch gelernt hat, macht sich keinen Begriff, wie verwirrend diese Sprache ist. Es gibt mehr Ausnahmen zu den Regeln als Beispiele dafür.”

Mark Twain

Ist die deutsche Sprache wirklich so schwierig ist, wie Mark Twain behauptet? Es stimmt sehr wohl, dass diese Sprache sowohl in der Aussprache als auch in der Grammatik äußerst komplex ist. Aber dank seiner strengen und einzigartigen Regeln ist es eine faszinierende Sprache zum Lernen und Studieren. 

4 Gründe, warum Sie Deutsch lernen sollten

Wussten Sie, dass Deutsch die offizielle Landessprache in 6 verschiedenen Ländern, und die meistgesprochene Muttersprache in Europa ist? Es gibt viele gute Gründe, Deutsch als Fremdsprache zu lernen.

1. Sprache der Erfinder und Denker

Man sagt, Deutschland sei das Land der Dichter und Denker. Ein großer Teil der beeindruckendsten Erfindungen der Welt wurde hier geboren. Über 100 Nobelpreise sind an geniale Menschen aus diesem Land für Leistungen in Physik, Medizin, Chemie, Literatur und anderen Bereichen vergeben worden. Außerdem haben viele Preisträger aus anderen Ländern ihre Ausbildung an deutschen Universitäten erhalten.

Einer der Gründe für den hohen Stellenwert dieser Sprache in der Wissenschaft ist die Tatsache, dass die deutschen Hochschulen international einen hervorragenden Ruf genießen. Im Jahr 2011 war das Land das viert beliebteste Ziel für Studierende aus dem Ausland; mehr als eine Viertelmillion Ausländer waren an deutschen Schulen und Universitäten eingeschrieben.

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2. Firmen sind Weltmarktführer

Möchten Sie für ein Unternehmen arbeiten, das in seinem Bereich international führend ist? Entsprechende Sprachkenntnisse in Ihrem Lebenslauf können Ihnen vielleicht helfen, den Einstieg zu finden.

Deutschland ist die Heimat zahlreicher wirtschaftlicher Global Player. Siemens, Volkswagen, Adidas und Lufthansa sind weltweit anerkannte Marken und Konzerne. Das Land ist auch Schauplatz einiger der größten internationalen Messen, darunter die CeBIT, die weltgrößte Messe für Informationstechnologie, sowie die IFA-Messe für Unterhaltungselektronik.

Inzwischen hat sich die Hauptstadt Berlin zu einem Zentrum für innovative Start-ups entwickelt. Manche gehen sogar so weit, sie als “das Silicon Valley Europas” zu bezeichnen. Sollten Sie also Deutsch lernen, kann das Ihre Karrierechancen erheblich verbessern.

3. Zweit häufigste gesprochene Muttersprache in Europa

Englisch, Französisch und Deutsch sind die drei offiziellen Arbeitssprachen der Europäischen Union. In absoluten Zahlen ist Deutsch die am zweithäufigsten gesprochene Sprache auf dem europäischen Kontinent.

Jahrhundertelang diente die Sprache in weiten Teilen des europäischen Kontinents als Lingua Franca (eine gemeinsame Sprache, die verschiedene Völker verbindet). In Mittel- und Osteuropa erfüllt sie diesen Zweck als wichtige Zweitsprache weiterhin. In der englischsprachigen Welt ist Deutsch außerdem die am dritthäufigsten unterrichtete Fremdsprache. Darüber hinaus steht es an zehnter Stelle der wichtigsten Sprachen der Welt.

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4. Deutsche sind überall

Wenn Sie ins Ausland gereist sind, haben Sie dieses Phänomen wahrscheinlich aus erster Hand erlebt. Die Bürger des Landes gehören zu den unersättlichsten Reisenden der Welt. Mit mehreren Wochen Jahresurlaub und reichlich verfügbarem Einkommen können Sie ihnen überall auf der Welt begegnen. Tatsächlich sind sie Rekordhalter, wenn es darum geht, Geld für internationale Reisen auszugeben.

Wenn Sie in der Tourismusbranche tätig sind, kann Ihnen Deutsch lernen auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn Sie unterwegs einfach nur Freundschaften schließen wollen, kann ein wenig Deutsch sehr beeindrucken, wenn Sie auf einen Reisenden stoßen.

Die besten Methoden und Tipps zum Deutsch lernen

Sie sind interessiert, Deutsch als Fremdsprache zu lernen, aber wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Keine Sorge, hier sind einige erprobte Methoden, die Ihnen zum Erfolg verhelfen!

  • Besuchen Sie einen spezialisierten Kurs: Die beste Art, Deutsch als Fremdsprache zu lernen, ist ein Kurs, in dem Sie DaF durch Immersion lernen. Immersion bedeutet, dass Sie entsprechende Vokabeln im Kontext von größeren Gesprächen, Geschichten oder aufgezeichneten Dialogen lernen. Sie lernen deutsche Grammatikregeln intuitiv und Vokabeln in ganzen Sätzen. Sie können einen Kurs in einer Sprachschule besuchen oder bequem von zu Hause aus lernen. Zu den besten Online-Sprachkursen gehören:
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
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Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Preply: Sprache lernen 1:1
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Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
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Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
  • Hören, schauen und lesen Sie Podcasts, Filme und Bücher: Wenn Sie ernsthaft Deutsch lernen wollen, müssen Sie Ihr Hörverstehen verbessern. Eine der besten Möglichkeiten zum Lernen und Verbessern des Hörverständnisses, sind Podcasts und Hörbücher. Fernsehsendungen und Filme in der entsprechenden Sprache anzusehen ist nicht nur eine unterhaltsame Art, einen Abend zu verbringen, sondern auch eine gute Möglichkeit, zu lernen, wie Redewendungen in der realen Welt angewendet werden.
  • Sprechen Sie mit Muttersprachlern: Unabhängig davon, welche Sprache Sie lernen, das Sprechen ist ein notwendiger Schritt, um fließend zu werden. Deutsch als Fremdsprache zu sprechen kann anfangs beängstigend sein, aber wenn man erst einmal die Angst vor Fehlern überwunden hat, ist es tatsächlich einer der lohnendsten und spaßigsten Teile des Fremdsprachenlernens.
  • Laden Sie sich eine Sprachlern-App herunter: Sprach-Apps machen das Deutsch lernen einfach, wo immer Sie sind. Der beste Weg, um mit einer App zu lernen, ist, sich jeden Tag eine kurze Zeitspanne zu nehmen, in der Sie die App zum Üben der Sprache nutzen. Apps helfen dabei, das Sprachenlernen in Ihre tägliche Routine einzubauen. Wenn Sie Deutsch lernen wollen, dann sollten Sie sich die folgenden Apps ansehen:
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
  • Erleben Sie die Kultur auf Reisen: Eine Reise nach Deutschland oder in ein anderes deutschsprachiges Land ist die ultimative Immersion. Vor Ihrer Reise sollten Sie versuchen, zumindest grundlegende deutsche Satzstrukturen und Phrasen zu beherrschen. Noch besser ist es, wenn Sie auch etwas Übung im Sprechen der neuen Sprache haben. Das Ziel ist es, die Sprache so gut zu beherrschen, dass Sie sich auf Ihrer Reise im Ausland unterhalten können.
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Zusammenfassend ist das Erlernen dieser Sprache eine gute Investition in Ihre Zukunft. Nicht nur aus sprachlicher Sicht, sondern auch im Hinblick auf wirtschaftliche Chancen, Vernetzungspotenzial und kulturellen Mehrwert. Deutschland ist ein faszinierendes Land, mit interessanten Menschen, Kultur und einer Sprache, die es sich lohnt, zu lernen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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