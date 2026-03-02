Medienkooperation

KI Sprachenlernen

Wie KI die Zukunft des Sprachenlernens verändert

KI hat maschinelle Übersetzungen bereits erheblich verbessert. Aber kann künstliche Intelligenz Sprachlehrer ersetzen?

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Linda erzählt Ihrem argentinischen Sprachlehrer aufgeregt, dass Sie angefangen hat, ChatGPT zu benutzen, um Ihr Spanisch zu üben. Das Programm kann nicht nur Fehler korrigieren, sondern bietet auch regionale Variationen des Spanischen an, einschließlich mexikanisches Spanisch, argentinisches Spanisch und sogar Spanglish. Ihr Sprachlehrer ist weniger begeistert. “Du hast mich also ersetzt?”, scherzt er. Ein KI-Chatbot kann zwar nicht mit einem anderen Menschen konkurrieren, ist jedoch eine nützliche Ergänzung zum Sprachenlernen. Wir tauchen tiefer in das Zusammenspiel zwischen künstlicher Intelligenz und Sprachenlernen ein.

Künstliche Spracherkennung

Künstliche Intelligenz ist in unserer digitalen Welt fast überall präsent — von Website-Buildern über Streaming bis hin zu maschinellen Übersetzungen. Doch wenn wir an KI und Spracherkennung denken, kommen in der Regel eines von zwei Szenarien in den Sinn. Das erste ist Alexa, die in Ihren vier Wänden möglicherweise Ihre täglichen Gespräche belauscht und Werbealgorithmen füttert, damit Sie den richtigen Rasenmäher kaufen. Das zweite Szenario ist eine klobige Transkriptionssoftware, die unsere Videos und Fernsehsendungen automatisch untertitelt, oft mit ungenauen (und lustigen) Ergebnissen.

In Wirklichkeit aber gibt es im Bereich der künstlichen Spracherkennung derzeit einige äußerst spannende Entwicklungen. Dank der Fortschritte im Bereich KI ist es heutzutage möglich, komplexe Programme und Modelle zu erstellen, die Sprache analysieren und bewerten können — von grammatikalischer Genauigkeit über Vokabular und Aussprache bis hin zur Verständlichkeit.

KI Sprachenlernen: Programme zur Sprachanalyse

Die Vorteile von KI-gestütztem Sprachenlernen

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass einer der Hauptvorteile des Einsatzes von KI-Tools für das Sprachenlernen darin besteht, dass sie ohne Lehrer eingesetzt werden können. Das kann von Vorteil sein, da viele Menschen unter sozialen Ängsten leiden. Die Schüler können ihre Sprachkenntnisse ohne den Druck eines persönlichen Unterrichts üben. So können sie sich auf Fortschritte in ihrem eigenen Tempo konzentrieren und eine individuelle Lernerfahrung machen.

Diese Tools geben den Schülern außerdem unbegrenztes und genaues Feedback in Echtzeit. Die Schüler erhalten Rückmeldungen zu ihrer Aussprache, Grammatik und ihrem Wortschatz und können so schnelle Fortschritte machen.

Schließlich können KI-gestützte Sprachlerntools auch Schülern in abgelegenen ländlichen Gebieten, die sonst keinen Zugang dazu hätten, hochwertigen Sprachunterricht bieten. Dies kann dazu beitragen, die Kluft zwischen städtischer und ländlicher Bildung zu überbrücken und sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler Zugang zur gleichen Qualität der Lernerfahrung haben.

KI Sprachenlernen: mit Roboter

Boomender Markt

ChatGPT ist einer der größten Anbieter, aber bei weitem nicht die einzige Option. Prognosen zufolge wird der Markt für Online-Sprachunterricht zwischen 2022 und 2027 um 36 Milliarden Dollar wachsen.

Duolingo, der Gigant unter den Sprachlern-Apps, hat vor kurzem seine neuen KI-Pakete vorgestellt, während Memrise Methoden zur Objektidentifizierung in Echtzeit einsetzt, um den Nutzern einen nativeren Unterricht zu bieten. Rosetta Stone hingegen nutzt die TruAccent-Sprachmaschine, Augmented Reality und eingebettete Übersetzungsfunktionen, um die Nutzer in Echtzeit zu unterrichten. Babbel ist eine weitere beliebte Option und bietet Lektionen, die von Sprachexperten erstellt und von Muttersprachlern gesprochen werden. Die interaktiven Dialoge und die Spracherkennungstechnologie helfen den Nutzern, selbstbewusst zu sprechen.

Die besten KI-gestützten Sprachlernprogramme

Sprachenlernen im Klassenzimmer war gestern. Sprachprogrammen und -Apps sind eine tolle Möglichkeit, von überall, jederzeit und im eigenen Tempo eine neue Sprache zu lernen. Die folgenden Anbieter setzen auf KI, um die Sprachlernerfahrung zu verbessern:

EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live: Effektiv Englisch Lernen
EF English Live bietet seit über 60 Jahren Englischunterricht mit mehr als 3.000 geschulten und zertifizierten Lehrern aus der ganzen Welt. Sie können zudem zwischen 1:1-Unterricht und dem Lernen in einer kleinen Gruppe wählen.
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel: Preisgekrönt inkl. Live-Coaching
Babbel bietet Ihnen direkt bei Varianten an: Sie entscheiden, ob Sie lieber während eines Online-Sprachkurses eine neue Sprache lernen oder sich im Selbststudium einzelne Lektionen aneignen.
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Mondly: 41 Sprachen zur Wahl
Bei dem Online-Sprachkurs von Mondly stehen 41 Sprachen zur Wahl. Das Erlernen einer neuen Sprache läuft hier über das Wiederholen wichtiger Vokabeln und eine Ausspracheüberprüfung.
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Lingoda: Selbstbewusst eine neue Sprache sprechen
Bei Lingoda lernen Sie eine neue Sprache mithilfe von immersiven Lernmethoden wie Live-Unterricht, flexiblen Lehrplänen und Privatkursen. Das Besondere: über 2.400 internationale Lehrkräfte, Live-Unterricht und mehr als 100 Stunden Selbstlern-Materialien.
Preply: Sprache lernen 1:1
Preply: Sprache lernen 1:1
Bei der Sprachlernplattform Preply kann man sich eine eigene Lehrkraft aussuchen, um die Sprache zu lernen. Dabei stehen über 100.000 erfahrene Lehrkräfte zum Online-Sprachenlernen zur Verfügung.
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Rosetta Stone: Klassisches Sprache lernen
Der Onlinekurs von Rosetta Stone passt in jeden Zeitplan. So können Sie jederzeit auf Lektionen zugreifen. Brauchen Sie persönliche Unterstützung, ist ein Live-Coaching möglich.
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu: Lernen mit der Community
Busuu bietet 12 Fremdsprachen im Online-Sprachkurs. Zum einen werden einzelne thematische Lektionen angeboten, zum anderen hilft die Community mit Verbesserungsvorschlägen bei der Aussprache.

Ist Grammatik noch wichtig?

Laut einem Artikel von Morten H. Christiansen und Pablo Contreras Kallens von der Cornell University hat die künstliche Intelligenz die traditionelle Überzeugung der Linguisten in Frage gestellt, dass das Erlernen von Sprachen eine eingebaute Grammatikvorlage erfordert. Sprachmodelle der künstlichen Intelligenz können lernen, grammatikalisch korrekte Sprache allein durch sprachliche Erfahrung zu produzieren, ohne dass eine angeborene Grammatik erforderlich ist.

Der Artikel legt nahe, dass die Sprachausgabe dieser KI-Modelle zwar Verzerrungen und seltsame Wortwahlen enthalten kann, aber grammatikalisch korrekt ist, ohne dass sie auf fest verdrahtete Regeln oder Vorlagen angewiesen ist.

KI Sprachenlernen: ChatGPT

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI-gestützte Sprachlerntools die Art und Weise, wie wir Sprachen lernen, revolutioniert haben und sie einfacher, zugänglicher und effizienter denn je machen. Die Zukunft von KI-basiertem Sprachenlernen sieht vielversprechend aus.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.

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