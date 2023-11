Was tun, wenn Briefe oder Pakete nicht ankommen oder der Nachsendeauftrag nichts bewirkt? Hier soll das neue Tool weiterhelfen. Mit ihm sollen Verbraucher rechtliche Informationen, Handlungsempfehlungen und die richtigen Ansprechpartner finden, teilt die Verbraucherzentrale am Montag mit. Beschweren soll künftig also so einfach wie noch nie sein.

Habt ihr etwa eine Beschwerde zu einer Paketsendung, könnt ihr im nächsten Schritt zwischen einer Reihe von Optionen auswählen. Hier können Kunden erste Details zur Beschwerde angeben. Ein verbummeltes Paket, zu lange Lieferzeit, Filiale oder Packstation zu weit entfernt: Die Liste möglicher Post-Versäumnisse kann lang sein. Stammt das Paket aus einem Online-Shop, fertigt das Tool auf Anfrage einen Musterbrief an das Unternehmen an. Mit weiteren Informationen wie Datum, Artikel-Bezeichnung- und Nummer ist der Brief dann bereit zum Abschicken.

„Wir bekommen seit vielen Jahren sehr viele Beschwerden über die Serviceleistung der Post- und Paketdienste“, so Alina Menold, Rechtsexpertin der Verbraucherschützer. Besonders alarmierend: „Im Laufe der Zeit wurden es immer mehr.“