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News

Umami
20. Februar 2026

Umami: Der fünfte Geschmackssinn und wie Sie ihn in der Küche nutzen

Food Trends 2026: Diese Ernährungstrends prägen das neue Jahr
15. Januar 2026

Food Trends 2026: Diese Ernährungstrends prägen das neue Jahr

Geschenke für Kochliebhaber
11. Dezember 2025

Die besten Geschenke für Kochliebhaber zu Weihnachten: Freude unter dem Baum

Kochen lernen
7. November 2025

Kochen lernen: Warum jeder in die Küche gehört und wie es richtig geht

One-Pot-Gerichte
17. Oktober 2025

One-Pot-Gerichte: Wenig Aufwand, großer Geschmack

Hausgemachte Mahlzeiten
2. September 2025

Hausgemachte Mahlzeiten vs. Fertiggerichte: 7 überzeugende Gründe fürs Selbstkochen

Nachhaltig kochen
6. August 2025

Nachhaltig kochen: So schonen Sie Umwelt und Geldbeutel beim Kochen

Schulstart
1. Juli 2025

Stressfrei durch den Schulstart: Meal Prep für die ganze Familie

veganer genuss
6. Juni 2025

Veganer Genuss ohne Verzicht: So gelingen Ihre Lieblingsgerichte pflanzlich

Dinner Party
9. Mai 2025

Die perfekte Dinner Party: Leckere Rezepte und Schritt-für-Schritt-Anleitung

Meal-Prepping für Anfänger
15. April 2025

Meal Prep für Anfänger: Rezepte, Tools & Tipps zum Vorkochen

Was sollte man bei Halsschmerzen essen und was nicht?
26. März 2025

Was sollte man bei Halsschmerzen essen und was nicht?

Küche Ordnung
14. März 2025

Endlich Ordnung in der Küche: Die 15 genialsten Küchen-Hacks aller Zeiten

Essensplanung
14. Februar 2025

Gesund und günstig Kochen: 10 Tipps, um bei der Essensplanung Geld zu sparen (+ Wochenplan)

Food Trends 2025
27. Dezember 2024

Food Trends 2025: Die kulinarischen Highlights im neuen Jahr

Weihnachtsrezepte
13. Dezember 2024

Ungewöhnlich, lecker, festlich: 10 Weihnachtsrezepte, die Sie ausprobieren müssen

Immunsystem stärken: Was bringt die richtige Ernährung?
25. November 2024

Immunsystem stärken: Was bringt die richtige Ernährung?

Herbst
19. November 2024

Der Herbst ist da: leckere Herbstrezepte für gemütliche Stunden

Familienrezepte
20. September 2024

Familienrezepte: 10 preiswerte und einfache Gerichte für die ganze Familie

Kochtipps vom Oma
26. August 2024

Kochen wie Früher: 12 Geheime Kochtipps von Oma

Kochtipps für Studenten
30. Juli 2024

Kochtipps für Studenten: Tipps und Tricks für einfache, günstige Gerichte

Sommer Ernährung
2. Juli 2024

Gesund durch den Sommer: 8 Ernährungstipps für die heißen Tage

Kochtipps
4. Juni 2024

Die Kunst des Kochens: 12 Kochtipps, um Ihre Kochfähigkeiten zu verbessern

gesunde Ernährung
10. Mai 2024

15 einfache Tipps für eine gesunde Ernährung

Bio-Lebensmittel
19. April 2024

Bio-Lebensmittel auf dem Vormarsch: Jetzt gesund und nachhaltig Zuhause kochen!

kochbox für zwei personen
27. März 2024

Kochboxen für Paare: Kulinarische Genüsse für zwei Personen

internationale Gerichte nachkochen
7. März 2024

Leckereien aus aller Welt: Wie Sie Internationale Gerichte zu Hause nachkochen

Kochen für eine Person
20. Februar 2024

Dinner for One: Wie Sie leckere Gerichte für eine Person zaubern

Küchen-Hacks
25. Januar 2024

15 praktische Küchen-Hacks mit denen Sie jede Menge Zeit sparen

Veganismus
10. Januar 2024

Wie der Umstieg zum Veganismus gelingt: In 5 Schritten zur veganen Ernährung

Valentinstag
4. Dezember 2023

Kochboxen zum Valentinstag: Alles für das Menü für Verliebte

Probierbox: Die beste Kochbox finden
1. Dezember 2023

Probierbox: Die beste Kochbox finden

kochbox-silvester
22. November 2023

Kochboxen zu Silvester: Für ein gemeinsames Kochvergnügen

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22. November 2023

Kochboxen für Weihnachten: Ideen für das perfekte Menü

kochen mit kindern
15. November 2023

Kochen mit Kindern: 7 Vorteile für die Gesundheit und Entwicklung Ihres Kindes

Lebensmittelabfälle
15. November 2023

Neue Studie: Mit Kochboxen Lebensmittelabfälle um 38 % reduzieren

Fertiggericht oder selber kochen
15. November 2023

Fertiggericht oder zu Hause kochen: Was ist günstiger, gesünder und schneller?

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31. August 2023

Gesund essen mit Diabetes: Die Vorteile von Kochboxen für Diabetiker

kochen für die beziehung
29. August 2023

Wie gemeinsames Kochen zu einer gesunden Beziehung beitragen kann

Studie kochen langes leben
20. Juni 2023

Ein langes Leben dank Brokkoli und Co: Studie offenbart Jungbrunnen-Rezept gegen das Altern

Food Studie von Chefkoch
20. Juni 2023

Die Magie am Herd: Warum die Deutschen das Kochen lieben

Deutschland kocht: Regionen
20. Juni 2023

Deutschland brutzelt: Eine Studie enthüllt, wer am häufigsten den Kochlöffel schwingt

Kochbox ohne Abo
4. Mai 2023

Kochboxen ohne Abo: Jetzt zubereiten und genießen

Kochbox Geschenk finden
4. Mai 2023

Kochbox verschenken: Das beste Geschenk für Genießer

Kochboxen für Singles
4. Mai 2023

Kochboxen für Singles: Kulinarischer Genuss ohne Stress

studie-gemeinsam-kochen
10. März 2023

Gemeinsam Kochen in Deutschland wieder beliebter

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10. März 2023

Ernährungsreport für Deutschland: Regional und nachhaltig siegt

studie-so-kocht-deutschland
6. Januar 2023

Effizient, lecker und kreativ: So kocht Deutschland

Food Trends: So lecker wird 2024!
21. Dezember 2022

Food Trends: So lecker wird 2024!

Kochbox Ratgeber
20. Dezember 2022

Studien & Ratgeber rund um Kochboxen