Tupper-Fans aufgepasst! Der Haushaltsriese will seine Produkte nun auch im Einzelhandel verkaufen. Man sei in Gesprächen mit Edeka und Rewe, sagt Tupperware-Boss Miguel Fernandez im Gespräch mit der F.A.Z. Auch Kooperationen mit Discountern werden in Betracht gezogen, heißt es in der Lebensmittel Zeitung. Die beliebten Haushaltsartikel des US-Konzerns könnten somit schon im kommenden Jahr in deutschen Supermarktregalen zu kaufen sein.

Doch das ist noch nicht alles: Kunden sollen Tupperware künftig überall finden, also auch in den sozialen Medien, in Online-Shops oder auf Homeshopping-Kanälen, berichtet die F.A.Z. Den klassischen Direktvertrieb über Tupperpartys soll es aber weiterhin geben.

