Der russische Finanzinvestor SCP übernahm die Kette 2018 – und verkaufte zahlreiche Filialen weiter an andere Handelsunternehmen. Nur besagte 62 Märkte firmierten weiter unter „Mein Real“. Wie unter anderem die Lebensmittelzeitung nun berichtet, möchte SCP die verbliebenen Filialen nun weiterverkaufen. Das könnte für die 5.000 Mitarbeiter der Kette wieder unruhige Zeiten bedeuten.



Lese-Tipp: Mit diesen 16 Tipps sparen Sie bares Geld im Supermarkt

Die Geschichte von Real ist in den vergangene zwei Jahren ohnehin wild gewesen. So verkaufte SCP die verbliebenen Häuser 2022 an die Unternehmerfamilie Tischendorf und vier ehemalige Real-Manager. Das war jedoch kein langes Vergnügen. Gewinn hat Tischendorf mit „Mein Real“ nicht gemacht: Wie die Rheinische Post schreibt, sollen in dieser kurzen Zeit gute 100 Millionen Euro Verlust angefallen sein. Dann im Mai der Hammer: SCP kaufte die ganze Kette zurück – um sie jetzt, nicht einmal vier Monate später, wieder zu verkaufen.