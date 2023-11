Austragungsort: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Strecke: Las Vegas Strip Circuit

Las Vegas Strip Circuit Länge: 6,201 KM

6,201 KM Rennlänge: 50 Runden

50 Runden Rekordsieger: (Wird erstmals in der Formel 1 befahren)

Bereits in den frühen 80er-Jahren fanden in Las Vegas Formel-1-Rennen statt. Für die Rückkehr des Rennsports in die „Sin-City“ 2023 wurde eine von grundauf neue Strecke erbaut. Dies Strecke führt das Feld quer durch das bunte Innenleben von Vegas. Der Las Vegas Strip Circuit umfasst 14 Kurven und schlängelt sich u.a. am Caesars Palace, dem Bellagio und dem Venetian vorbei.

