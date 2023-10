Ecclestone muss also keine Haftstrafe absitzen! Das dürfte unter anderem auch an einem mit den Steuerbehörden ausgehandelten zivilrechtlichen Vergleich in schwindelerregender Höhe liegen: Der 92-Jährige zahlte mehr als 650 Millionen Pfund (rund 755 Millionen Euro). Zudem waren sich die Ankläger am Schluss sicher: Ecclestone habe aus Unwissen und nicht in betrügerischer Absicht gehandelt.

Hinzukommt: Es ist nicht das erste Mal, dass der frühere Formel-1-Boss im Zwielicht steht – und den Kopf aus der Schlinge zieht. Auch in Deutschland war er bereits vor Gericht: Im Jahr 2013 wurde ein Verfahren wegen Bestechung gegen Ecclestone gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 100 Millionen Dollar eingestellt. Nun gab es das nächste blaue Auge… (nlu/sid)