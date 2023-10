Formel-1-Fahrer Esteban Ocon kotzt während des Rennens in seinen Helm

Am härtesten traf es Alpine-Fahrer Esteban Ocon (27), der sich bei voller Fahrt und Geschwindigkeiten in seinen Helm übergab. „In Runde 15, 16 war ich am Kotzen. Zwei Runden lang, glaube ich“, erklärte der Franzose nach dem Qual-Rennen von Katar.

Die äußeren Bedingungen waren extrem. Bei 31 Grad Außentemperatur und 77 Prozent Luftfeuchtigkeit wurden die Sportler in ihren Boliden förmlich gegrillt. Denn in den Cockpits sollen sogar Temperaturen von knapp über 50 Grad gemessen worden sein.

Der Hitze-Hammer zwang Ocon dazu, auf den Geraden das Visier aufzumachen. Anders hielt der 27-Jährige es nicht aus. „Ich bekam keine Luft. Und ich versuchte, mit meinen Händen etwas Luft in den Helm zu kriegen.“

Trotz der „Hölle“ sei Aufgeben keine Option für Ocon, der das Rennen auf einem starken siebenten Platz beendete, gewesen.