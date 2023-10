Eine große Party wird es am Samstagabend nicht geben, bereits am Sonntag (19 Uhr) muss Verstappen wieder ins Auto steigen und peilt beim Hauptrennen am Arabischen Golf vom ersten Startplatz seinen 14. Saisonsieg an. Seine persönliche Bestmarke stammt aus der Vorsaison, in der er sogar 15 Mal triumphierte. (dpa/sfu)