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News

gesunde Büro-Verpflegung
15. Januar 2026

Mittagspause optimal nutzen: Der ultimative Guide für gesunde Büro-Verpflegung

Silvester-Party ohne Stress
18. Dezember 2025

Silvester-Party ohne Stress: Snacks und Getränke bequem nach Hause

Kosten beim Lieferservice
7. November 2025

Versteckte Kosten beim Lieferservice: Was wirklich auf der Rechnung steht

Lieferservice für Studenten
17. Oktober 2025

Lieferservice für Studenten: 7 Tricks für Mahlzeiten unter 7 Euro

Notvorrat
2. September 2025

Notvorrat anlegen: Krisenvorsorge für die Küche

Mindesthaltbarkeitsdatum
6. August 2025

Mindesthaltbarkeitsdatum: Wie lange halten sich Lebensmittel wirklich?

Lebensmittelhygiene
1. Juli 2025

Lebensmittelhygiene: Sicher lagern, kochen & bestellen

gesund Essen bestellen
12. Juni 2025

Gesund Essen bestellen – So klappt’s auch ohne Küche!

Gewürze
9. Mai 2025

Die Welt der Gewürze und Kräuter: mehr Geschmackstiefe für Ihre Gerichte

Lebensmittel auspacken
15. April 2025

7 Dinge, die Sie beim Auspacken Ihrer Lebensmittel niemals tun sollten

Nie wieder Getränke schleppen? So kommen Getränke bequem nach Hause
13. März 2025

Nie wieder Getränke schleppen? So kommen Getränke bequem nach Hause

Kochtipps für mehr Spass
20. September 2024

So macht Kochen wieder Spaß: Diese 7 einfachen Schritte motivieren zum Kochen

Einkaufstipps Geld sparen
30. Juli 2024

12 Tipps, um beim nächsten Lebensmitteleinkauf Geld zu sparen

Firmenfeier
25. Juni 2024

Firmenfeier einfach geplant: Dank Lieferservice und Co. zum Erfolg

saisonal einkaufen
5. Juni 2024

Essen mit den Jahreszeiten: 6 gute Gründe, saisonal einzukaufen

Superfoods
10. Mai 2024

Die 10 besten Superfoods für eine gesunde Ernährung

gesündeste Lebensmittel der Welt
27. März 2024

Das gesündeste Lebensmittel der Welt — und Sie können es zu Hause anbauen (ohne Garten!)

Ökologischer Fußabdruck
12. März 2024

Klimaschutz ganz privat: Der eigene Weg zum kleinen ökologischen Fußabdruck

Studie Umweltauswirkungen
7. März 2024

Studie deckt auf: Umweltauswirkungen von 57.000 Lebensmitteln

Studie Bio-Lebensmittel
20. Februar 2024

Studie: Preisanstieg von Bio-Lebensmitteln geringer

Trinkgeld Lieferservice
25. Januar 2024

Trinkgeld für Lieferdienste: So machen Sie es richtig

Supermarktkunden
7. Dezember 2023

Darauf achten Supermarktkunden heute wirklich

Unverpacktläden
15. November 2023

Verpackungsfrei einkaufen in Unverpacktläden

Zukunftstrend Lieferservice
15. November 2023

Lieferung mit Roboter? 6 spannende Zukunftstrends in der Lieferdienst-Branche

Mehrweg
15. November 2023

Verpackungsmüll Ade: Essen To-Go im Mehrwegbehälter

lebensmittelverschwendung-vermeiden
25. Oktober 2023

Lebensmittelabfälle vermeiden: Gutes tun und jede Menge Geld sparen

plastikfrei einkaufen
29. August 2023

Unverpackt: So geht nachhaltiges Einkaufen ohne Plastik

Regional Einkaufen
31. Juli 2023

Regional einkaufen: So geht’s richtig!

Biolebensmittel
31. Juli 2023

Bio im Aufwind: Warum die Deutschen Biolebensmittel lieben

bbg-mit-freunden
28. Juni 2023

BBQ im Garten: So wird’s ein unvergessliches Erlebnis

Studie Lebensmittel Lieferdienste
21. Juni 2023

Der Convenience-Faktor: Warum der Online-Lebensmittelhandel sogar in städtischen Gebieten boomt

studie-nachhaltig-gesund
14. März 2023

Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig!

studie-efood-lebensmittel
14. März 2023

E-Food Studie: Einkauf vom Sofa erledigen im Trend

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9. Januar 2023

Studie: Deutsche würden liefern lassen

zukunft-lieferservice
9. Januar 2023

Deutschlands neuer Lebensmitteleinkauf: Die Zukunft ist jetzt

lieferservice-news
6. Januar 2023

Studien und Trends rund um Lieferdienste