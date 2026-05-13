Medienkooperation

News

Tierarztkosten Notfall
13. Mai 2026

Tierarztkosten Notfall 2026: Was Sie wirklich zahlen

Mikrochip
20. Februar 2026

Mikrochip-Pflicht für Haustiere: Was Tierbesitzer zur neuen EU-Verordnung wissen müssen

Erste Hilfe für Hunde
15. Januar 2026

Erste Hilfe für Hunde: Notfälle richtig erkennen und handeln

Haustiere an Silvester
22. Dezember 2025

Haustiere an Silvester: So schützen Sie Ihren Vierbeiner vor Feuerwerksstress

Weihnachtsgefahren für Haustiere
11. Dezember 2025

Weihnachtsgefahren für Haustiere: Von Schokolade bis Tannenbaum

Kinder und Haustiere
7. November 2025

Kinder und Haustiere: Sicheres Zusammenleben für die ganze Familie

Katzenerziehung
17. Oktober 2025

Katzenerziehung leicht gemacht: Tipps für ein harmonisches Zusammenleben

Hundekörpersprache
2. September 2025

Hundekörpersprache: 13 eindeutige Zeichen, dass Ihr Hund glücklich ist

alternative Tiermedizin
6. August 2025

Alternative Heilmethoden für Tiere: Ganzheitliche Gesundheit für Vierbeiner

Umzug mit Haustier
1. Juli 2025

So gelingt der Umzug mit Haustier: 11 Tipps für weniger Stress

Katzenfutter
6. Juni 2025

Katzenfutter: Die richtige Ernährung für eine gesunde Katze

Stress bei Hunden
9. Mai 2025

Stress bei Hunden: Anzeichen erkennen und richtig handeln

Online Tierarzt
15. April 2025

Sprechstunde beim Online Tierarzt: Lohnt es sich?

Wassersicherheit
14. März 2025

Wassersicherheit für Haustiere: Sicherer Aufenthalt am Pool, Strand oder See

Haustier Kosten
14. Februar 2025

Kostenfalle Haustier: Die wahren Ausgaben und wie Sie sich darauf vorbereiten

Hundeerkältung
13. Dezember 2024

Kriegen Hunde Erkältungen? Ursachen, Symptome und Behandlung

Winterpflege Katzen
13. Dezember 2024

Winterpflege für Katzen: So bleibt Ihr Liebling warm und gesund

welpensicheres Haus
19. November 2024

Checkliste: Wie Sie Ihr Haus Schritt für Schritt welpensicher machen

Katzenkrankheiten
20. September 2024

Die 10 häufigsten Katzenkrankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten

glückliche Katzen Körpersprache
26. August 2024

Katzen Körpersprache: Woran Sie erkennen können, ob Ihre Katze glücklich oder gestresst ist

Wohnungskatze oder Freigänger
30. Juli 2024

Wohnungskatze oder Freigängerkatze — was ist besser?

Autofahrt mit Hund
2. Juli 2024

Hund im Auto transportieren: 10 Regeln für eine sichere Autofahrt mit Hund

Heimtierstudie
4. Juni 2024

Heimtierstudie offenbart: So steht es um Haustiere in Deutschland

ältere Haustiere
10. Mai 2024

Warum ältere Haustiere regelmäßig zum Tierarzt gehen sollten

guter Tierarzt
19. April 2024

8 Merkmale eines guten Tierarztes + einer erstklassigen Tierklinik

GOT für Tierärzte
27. März 2024

GOT: Alles, was Sie zur neuen Gebührenordnung für Tierärzte wissen müssen

giftige Lebensmittel für Haustiere
7. März 2024

Vorsicht, giftig! Diese 13 Lebensmittel sind gefährlich für Ihr Haustier

fragen für tierbesitzer
14. Februar 2024

6 Fragen, die Sie sich als zukünftige/r Tierbesitzer/in stellen müssen

Hundekrankheiten
14. Februar 2024

Die 10 häufigsten Hundekrankheiten und wie Sie diese behandeln

Gründe Haustierversicherung
25. Januar 2024

10 gute Gründe, warum Ihr Haustier eine Tierversicherung braucht

Hund Winter
10. Januar 2024

Wie Ihr Hund im Herbst und Winter gesund und glücklich bleibt

Katze in Mietwohnung
15. November 2023

Katzen in der Mietwohnung: Was Sie wissen müssen

Gesundheit Katze
15. November 2023

10 Ratschläge eines Tierarztes für gesunde und glückliche Katzen

Gefahr für Haustiere im Haushalt
15. November 2023

Verstecktes Unheil: Diese 7 Haushaltsgegenstände sind eine Gefahr für Ihr Haustier

forsa-Studie
29. August 2023

Forsa-Studie: So wichtig ist eine Hundeversicherung im Ernstfall wirklich

Spaß mit Haustieren draußen
21. August 2023

Studien belegen: Haustiere fördern Familienglück

Haustiere-Wellness
26. Juni 2023

Haustier-Wellness: 8 Tipps für ein glücklicheres und gesünderes Leben Ihres Tieres

Hund oder Katze Persönlichkeit
26. Juni 2023

Hund oder Katze? Ihre Wahl offenbart Ihre Persönlichkeit

Haustiere gegen Kinderallergien
26. Juni 2023

Katzen und Hunde: Mögliche Helfer im Kampf gegen Kinderallergien

haustiere-gut-fuers-hirn
13. März 2023

Haustiere gut fürs Hirn: Die wohltuende Wirkung von Hunden, Katzen und Co.

Millennials-hund-katze-kind
13. März 2023

Millennials-Studie enthüllt: Hund statt Kind

Studie mehr Schutz für Haustiere
21. Dezember 2022

Studie: Mehr Menschen wünschen sich Schutz für ihre Haustiere

Studie Tierhalter
21. Dezember 2022

Tierhalter legen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit

News, Studien zu Haustieren
20. Dezember 2022

News & Studien zu Haustieren