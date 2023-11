Auch beim Kochen lässt sich einiges sparen – man muss nur erfinderisch sein. Denn: Der größte Geldfresser in der Küche ist der Mülleimer! Also gilt beim Kochen die Devise: aus „zu viel“ mach „neu“.

Hier macht ein Wochen-Speiseplan Sinn, bei dem man Doppelverwertung mitdenkt. Also zum Beispiel: Den Blumenkohl am ersten Tag normal kochen und am zweiten daraus eine Blumenkohlpizza machen. Bei Kartoffeln bieten sich am Folgetag zum Beispiel Bratkartoffeln an. Bei vielen Lebensmitteln eignet sich auch ein Eintopf zur Wiederverwertung.