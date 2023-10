An Bahnübergängen, im Stau oder wenn man auf jemanden wartet: Bitte nicht den Motor laufen lassen! Sobald der Motor in Betrieb ist, verbraucht dieser auch Sprit – auch wenn das Auto nicht fährt. Laut ADAC macht das etwa 0,5 bis 1 Liter pro Stunde aus. Und man pustet unnötig Abgase in die Umwelt.

Die Faustregel: Motor ausschalten, wenn die Leerlaufzeit voraussichtlich länger als 20 Sekunden dauert, also auch an der Ampel. An Bahnübergängen ist das sogar Pflicht.

Neuere Fahrzeuge haben hierfür meist eine Start-Stopp-Automatik. Wer ein älteres Modell fährt, kann aber auch einfach selbst am Schlüssel drehen. Laut ADAC sei die zusätzliche Belastung für Anlasser und Batterie gerade bei warmem Motor gering.