Fahren, Fliegen, Fleisch essen: Bewusst konsumieren statt verzichten - so klappt's

Nehmen wir ein Beispiel, etwa Rindfleisch. Es gibt wenige Lebensmittel mit einer schlechteren Klimabilanz. Heißt das jetzt, dass wir nie wieder Rind essen dürfen? Diese Entscheidung trifft jeder für sich. Der eine sattelt um auf eine vegane Ernährung, der zweite gönnt sich nur noch einmal in der Woche Fleisch, der dritte verzehrt weniger rotes Fleisch und achtet dabei auf eine möglichst gute Haltungsform sowie eine möglichst lokale oder regionale Herkunft. Sprich: Wenn schon Steak, dann lieber eins vom Ökobauern in der Nähe als eins aus der Massentierhaltung am anderen Ende der Welt. Wer etwa Butter doch eine hochwertige Margarine ersetzt, hat auch schon was fürs Klima getan.