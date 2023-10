Veganes Hundefutter & Co: Was bringt das für den ökologischen Pfotenabdruck?

„Wenn jemand zur Demonstration für mehr Klimaschutz mit einer 50-Kilo-Dogge geht und dann den Stopp von Kurzstreckenflügen verlangt, ist das eine Doppelmoral", sagt Matthias Finkbeiner, Leiter des Instituts für technischen Umweltschutz der TU Berlin, der Deutschen Presse-Agentur. In Zahlen heißt das: Ein Hund von 30 Kilo wie etwa ein Labrador-Rüde verursacht jährlich rund eine Tonne umweltschädliches Kohlendioxid (CO2)-Äquivalent.

Um’s einzuordnen: So viel stoßen wir bei einem Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Las Palmas aus, wie der CO2-Flugrechner der Stiftung myclimate kalkuliert. Wollten wir die Klimakrise stoppen, dürften wir Menschen am besten jeder nicht mehr als zwei Tonnen CO2 im Jahr verursachen. De facto sind es laut Umweltbundesamt aktuell in Deutschland mehr als zehn Tonnen pro Kopf pro Jahr. Einen Hund zu halten bedeutet also im Schnitt eine rund zehn Prozent höhere persönliche CO2-Bilanz.

