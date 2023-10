Man könnte leicht denken, dass man ordentlich Wasser spart, wenn man Espresso trinkt statt Filterkaffee – schließlich passen in eine Espressotasse maximal 70 ml statt der üblichen 200 ml in einem Henkelbecher. Aber das sind „Peanuts“ im Vergleich zu den 140 Litern an virtuellem Wasser, die beim Herstellen einer Tasse Kaffee verbraucht werden. Jawohl, einer einzigen Tasse.

Unter virtuellem Wasser versteht man nicht das Leitungswasser, mit der Kaffee aufgebrüht wird, sondern die Menge an Wasser, die im gesamten Produktionsprozess aufgewendet wird – also vom Gießen der Pflanzen über das Waschen der Bohnen bis hin zu Wasser, das beim Reinigen oder beim Transport verschmutzt wird. Auch wenn Kritiker monieren, dass dabei auch Regenwasser mitgerechnet wird, käme selbst dann eine stattliche Menge zusammen, wenn man den Regen wegließe. Und nicht alle Pflanzen wachsen in regenreichen Gebieten. Auf ein Kilo Kaffe kommt so durchschnittlich 21.000 Liter virtuelles Wasser – je nach Anbaugebiet.

Die CO2-Bilanz von Kaffeebohnen ist übrigens auch nicht gerade rosig: Zwischen 59 und 100 Gramm C02 entstehen bei der Herstellung einer Tasse Kaffee, also rund fünf Kilo CO2 pro Kilo. Eine Alternative wäre Tee, der sowohl beim Wasserverbrauch als auch bei der CO2-Bilanz besser abschneidet.