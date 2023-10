Im Rahmen der Studie haben die Wissenschaftler der University of Helsinki untersucht, wie sich drei ökologisch optimierte Ernährungsformen auf die Umwelt auswirken. Und zwar im Vergleich zur derzeitigen durchschnittlichen Ernährung von Menschen in Europa.

Optimiert bedeutet in dem Fall, dass die Ernährung jeweils so zusammengestellt wurde, dass die Belastung der Umwelt (wie Wasserverbrauch oder CO2-Emmission) bestmöglich reduziert wird, gleichzeitig aber die Versorgung mit allen wichtigen Nährstoffen gewährleistet ist. So durften beispielsweise Fleischesser in der Untersuchung weiterhin Fleisch essen, jedoch weniger als der Durchschnitt der europäischen Bevölkerung. Dann verglich das Team die Werte mit denen einer durchschnittlichen Ernährung von Menschen in Europa.Dabei orientierten sich die Forscher an den Daten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).

Untersucht wurden die Umweltfolgen einer optimierten Ernährung, die tierische Produkte enthält („omnivore Ernährung“), einer optimierten veganen Ernährung sowie einer Ernährung, die auf neuartigen Lebensmitteln (Novel/Future Food oder NFF) basiert. Unter neuartigen Lebensmitteln (NFF) versteht man dabei Fleisch, Eier und Milch aus dem Labor, aber auch Lebensmittel auf Basis von Mikroalgen oder Insekten wie Heuschrecken und Mehlwürmern.

Tipp: CO2 reduzieren im Alltag: So einfach kann jeder etwas für das Klima tun