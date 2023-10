Ghosting – was bedeutet, dass sich das Gegenüber aus dem Nichts plötzlich nicht mehr meldet – steht für die Psychologin auf Platz eins der negativen Aspekte beim Online-Dating. „Sehr viele Leute leiden dabei unter starkem Maße“, so Aretz. Insbesondere nachdem man bereits intensive Gespräche geführt und auch schon telefoniert hat, könne es laut Aretz sehr verletzend sein, wenn sich jemand nicht einmal die Mühe macht, sich zu erklären. Ein einfaches „Es tut mir leid, ich habe das Gefühl es passt nicht so recht“, würde dabei schon ausreichen.

Aber es liegt nicht immer nur an dem Gegenüber. Um überhaupt aufzufallen, solle man sehr sorgfältig bei der Erstellung seines Profils sein. Dabei rät die Expertin zu einem originellen Foto und einem bildhaften Profiltext. Unser Reporter hat es damit versucht, gerät aber auch an seine Grenzen, wie unser Video zeigt.