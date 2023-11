Das Geständnis sei für Ofarim „ein absoluter Karriere-GAU“, sagt Biedermann im Gespräch mit RTL. Es werde seine „berufliche Zukunft recht lang sehr negativ beeinflussen“. Für jüdische Fans, die den Musiker nach dem vermeintlichen Davidstern-Skandal unterstützten, sei er nun „praktisch der Feind“, urteilt der Experte. „Er hat der ganzen jüdischen Gemeinde in Deutschland und weltweit Schaden zugefügt – da sollte jetzt wirklich sehr schnell eine Entschuldigung kommen.“

Der Zentralrat der Juden in Deutschland gab nach dem Ende des Verfahrens am Dienstag eine Stellungnahme ab, in der er Gil Ofarims Verhalten verurteilt.