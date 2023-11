Vor rund zwei Jahren postete der Sänger ein Video im Netz, in dem er unter Tränen davon berichtete, von einem Mitarbeiter in einem Leipziger Hotel antisemitisch diskriminiert worden zu sein. Der Mitarbeiter soll ihn aufgefordert haben, den Davidstern an seiner Kette „einzupacken“. Der Aufschrei war groß – dann die Wende: Es wird gegen Ofarim wegen Verleumdung ermittelt und Anklage erhoben.