Wenn du unseren Kanal von RTL.de abonnieren möchtest, geht das ganz einfach:

Klicke auf diesen Einladungslink und werde so auf unseren WhatsApp-Kanal weitergeleitet.

Wenn du WhatsApp schon auf deinem Endgerät heruntergeladen und installiert hast, musst du nur einmal den Nutzungsbedingungen zustimmen und kannst dann den RTL-Kanal in der WhatsApp-App ansehen. Dort dann die Glocke oben rechts anklicken, und schon hast du unseren Kanal abonniert. Du erhältst jetzt täglich von RTL.de die wichtigsten Nachrichten des Tages.

Wenn du WhatsApp noch nicht heruntergeladen hast, führt unser Einladungslink dich sicher zum Google Play Store oder zum App Store von Apple, wo du die Messenger-App ohne Risiko kostenlos herunterladen kannst.

Du kannst auch ohne den Einladungslink unseren Kanal abonnieren. In der WhatsApp-App wählst du dafür einfach den Reiter „Aktuelles“ aus. Auf Android-Geräten findest du diesen in der Menüleiste mittig oben, auf dem iPhone links unten,. Klicke nun unter „Kanäle“ auf das „+“ im Menü und gehe auf „Kanäle suchen“. Suche dort nach „RTL.de“ und trete so kostenlos dem Kanal bei.