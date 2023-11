Auch auf X, ehemals Twitter, zeigen sich die Menschen empört: „Und bevor jemand mit so einem Geschwurbel anfängt: Nein, dieser Schritt verdient KEINEN Respekt! Denn er gesteht nur, weil er weiß, dass der Prozess schlecht für ihn läuft und er ungeständig womöglich keine Bewährung bekommt“, schreibt ein X-Nutzer. „Gil hat also gelogen, weil er als Z-Promi in der Schlange stehen musste! Kann man sich nicht ausdenken“, so ein anderer User.

„So und nun alle, die auf den Solidaritätszug aufgesprungen sind, Endstation! Lügen haben kurze Ketten“, schreibt ein weiterer Kritiker. Ein Nutzer fasst die Meinung vieler Menschen zusammen:„Er hat einen Hotelangestellten mit seiner Lüge auf´s übelste diskreditiert und öffentlich durch den Dreck gezogen.“