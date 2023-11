Die nächsten beiden Zeugen sind ein Ehepaar aus Wien. Sie wollten ebenfalls in das Hotel einchecken. Die Frau erklärt, dass sie ein paar Reihen hinter Ofarim in der Schlange stand. Sie kannte den Musiker nicht und hat keinen Schmuck an ihm wahrgenommen. Die Zeugin erzählt, dass sie Ofarim nicht hören konnte. Dabei soll in der Lobby zwar laut gewesen sein, aber nicht so, dass man hätte schreien müssen.

Der Ehemann sagt aus, dass Ofarim aus der Schlange zur Rezeption gegangen sein soll. Der Zeuge erzählt, er habe gesehen, wie der Musiker gestikuliert, als ein Mitarbeiter hinter der Rezeption nach vorne kommt. Daraufhin soll Ofarim telefoniert haben und mit der Hand eine Stop-Geste gezeigt haben, bevor er das Hotel verlassen hat. Hören konnte der Zeuge den Musiker ebenfalls nicht.

Eine weitere Zeugin nickt Ofarim zu, als sie vom Richter belehrt wird. Die Frau stand direkt vor dem Musiker in der Warteschlange in der Lobby. Sie beschreibt die Stimmung beim Check-In als angespannt, weil die Gäste nicht informiert wurden, warum es zu Verzögerungen kam. Als die 54-Jährige später das Hotel verlässt, soll sie Gil Ofarim weindend gesehen haben: „Er saß da, war verzweifelt und hatte sein Handy in der Hand“, erinnert sich die Zeugin.