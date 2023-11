Eine Zeugin schildert, wie sie den Streit in der Hotellobby an jenem Abend wahrgenommen hat. Die 25-jährige Studentin war für eine Kollegin eingesprungen. In der Lobby habe viel Stress geherrscht, Gäste hätten lange warten müssen. Sie habe mit einer Kollegin an der Rezeption gearbeitet. Markus W. habe zwei Stammgäste, die mehrfach pro Woche kamen, herausgezogen und aufs Zimmer geschickt. Die entsprechenden Zimmerkarten seien vorkodiert und die Daten hinterlegt gewesen.

Gil Ofarim sei daraufhin zu ihr an den Schalter gekommen – anfangs noch gefasst, berichtet die 25-Jährige. Dann habe er sich schnell darüber aufgeregt, dass Gäste vorgezogen wurden. Zwar habe Ofarim Verständnis für ein technisches Problem mit einem Kartenkodiergerät geäußert, sei aber schnell in Rage geraten. Der Musiker habe wild gestikuliert, relativ schnell den Manager verlangt und ihm seine Beschwerde erneut vorgetragen. Ofarims Tonfall bezeichnet die Zeugin als schroff; der exakte Inhalt sei ihr aber nicht bekannt. Der Musiker habe mit einem viralen Video gedroht und Markus W. vom Hausrecht Gebrauch gemacht.

Der Hotelmanager habe Ofarim dann zur Seite gezogen, erinnert sich die 25-Jährige. Den weiteren Verlauf des Gesprächs habe sie nicht mitbekommen und weitergearbeitet.