Zentralrat der Juden zeigt klare Kante gegen Ofarim: „Muss Konsequenzen für seine Lüge tragen"

In Zeiten, in denen Antisemitismus so stark vertreten ist, plädiert der Zentralrat, dass solch ein Vorwurf niemals grundlos erhoben werden darf. In Ofarims Fall sei das nun aber passiert. „Es ist richtig, bei einem Antisemitismusvorwurf auf der Seite des Betroffenen zu stehen, ihm beizustehen und die Antisemitismuserfahrung zunächst nicht infrage zu stellen“, so heißt es.

Dass diese Lüge nun nicht nur Konsequenzen für Ofarim hat, sondern für die gesamte jüdische Gemeinschaft ist tragisch. „Wir haben in unserer Gesellschaft ein Antisemitismus-Problem, viele sind gerade in der jetzigen aufgeheizten gesellschaftlichen Situation verunsichert und erleben Judenhass und Ablehnung“, heißt es weiter.

