Gil Ofarim gesteht im Prozess: Wie kann man zwei Jahre mit so einer Lüge leben?

Ofarims Anwalt Dr. Betz hat bereits im Nachgang des Prozesses deutlich gemacht, dass sein Mandant keine Kraft mehr hat. Auch Ruth Marquardt glaubt, dass Ofarim dem Druck nicht mehr standhalten konnte – deshalb erst jetzt das Geständnis.

Auf die Frage hin, ob es für den Musiker jetzt nicht unglaublich beschämend sein muss, hat die Psychologin eine klare Antwort: „Ja, natürlich. Zumal jetzt auch seine eigene Gemeinde auf ihn zukommen wird und Fragen stellen wird.“

Was kann Ofarim jetzt überhaupt noch tun? Marquardt sagt, Ofarim hätte eine Chance, nun seine Fehler einzugestehen. Es wäre wichtig, nicht in die Rechtfertigung zu gehen, sondern dass er als Mensch in die Verantwortung geht, damit nicht alle Juden über einen Kamm geschert werden.

