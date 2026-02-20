Medienkooperation
Abnehmen
Open main menu
Abnehmen
Abnehm-Apps
Die besten Abnehm Apps 2026
Noom: Mit dem Smartphone easy abnehmen
Keto Cycle App im Test
Perfect Body: Persönliche Rezepte zum Abnehmen
Gymondo: Online Fitness und Ernährungspläne
Reverse Health im Test
Überzeugt Weight Watchers im Test?
Low Carb Diät
Clever Abnehmen mit Low Carb
Intervallfasten
Intervallfasten: Schlüssel zum Wohlfühlgewicht
Scheinfasten: Fasten ohne Hungern
Länger Leben durch Intervallfasten?
Ratgeber & News
Aktuelle News & Studien
So purzeln einfach die Pfunde!
Noom oder Weight Watchers
Diese Sportarten eignen sich besonders zum Abnehmen
Kalorien: Abnehm-Studie enthüllt Erstaunliches
Beim Spazierengehen Gewicht verlieren
Abnehmen
Abnehm-Apps
Low Carb Diät
Intervallfasten
Ratgeber & News
Home
Abnehmen
News
News
20. Februar 2026
Abnehmen in den 30ern: Mit diesen Tipps klappt’s trotz sinkendem Stoffwechsel
30. Januar 2026
Hilft Kaffee beim Abnehmen? Was die Wissenschaft sagt
19. Januar 2026
Abnehmen im Winter: Warum die kalte Jahreszeit ideal für Gewichtsverlust ist
11. Dezember 2025
Zwischen Plätzchen und Glühwein: Gewicht halten in der Adventszeit
7. November 2025
Nächtliche Kalorien-Killer: Diese 7 Lebensmittel verbrennen Fett im Schlaf
17. Oktober 2025
Abnehmen während der Periode: Die besten Ernährungstipps
2. September 2025
WildFit-Diät: Abnehmen ohne Diätstress – Erfahrungen und Rezepte
6. August 2025
11 Lebensmittel, die Sie im Sommer meiden sollten (und gesunde Alternativen)
1. Juli 2025
Sommer, Sonne, Schlankgefühl – so klappt das Abnehmen ohne Diätstress (+ praktischer Wochenplan)
6. Juni 2025
30 gesunde Sommersnacks mit 100 Kalorien oder weniger
9. Mai 2025
Die Blue Zone-Diät: Ein nachhaltiger Weg zu einem langen und gesunden Leben
15. April 2025
Diese 17 Lebensmittel würden Sportler nie essen
14. März 2025
Abnehmen mit Apfelessig: Funktioniert die Apfelessig-Diät?
5. März 2025
Abnehmen und gesund bleiben durch mehr Bewegung im Alltag
14. Februar 2025
Vegetarisch Abnehmen: Wie Sie mit einer pflanzlichen Ernährung Gewicht verlieren
23. Januar 2025
Positives Selbstbild stärken: Wie tragen Beauty-Tech und neue technologische Trends dazu bei?
13. Dezember 2024
Schlank durch die Weihnachtsszeit: 20 Abnehm-Tipps für die Festtage
19. November 2024
Die perfekte Morgenroutine zum Abnehmen: in 10 Schritten zum Wohlfühlgewicht
22. Oktober 2024
Natürliche Nahrungsergänzungsmittel: Unterstützung beim Abnehmen
8. Oktober 2024
Hilft ausreichend und guter Schlaf beim Abnehmen?
20. September 2024
10 leckere Keto Frühstücks Ideen für eine schlanke Linie
26. August 2024
Bauchweg-Wunder Bananentee — funktioniert das wirklich?
30. Juli 2024
Abnehmen mit der richtigen Einstellung: Mit Willenskraft und Selbstdisziplin Gewicht verlieren
2. Juli 2024
Keto-Rezept zum Abnehmen: Frischer Gurke-Radieschen-Salat
4. Juni 2024
Pilates-Trend: Kann man mit dieser Trainingsmethode wirklich abnehmen?
10. Mai 2024
Einfach abnehmen: 4 Lifestyle-Tipps zur Regulierung Ihres Blutzuckerspiegels
19. April 2024
Schlank mit Eiweiß: Wie Protein Ihnen helfen kann, auf natürliche Weise Gewicht zu verlieren
27. März 2024
8 gesunde Snacks, mit denen Sie Ihren Heißhunger stillen
25. März 2024
Schlank und fit durch Gartenarbeit: Mit der grünen Oase zum Wohlfühl-Körper
7. März 2024
Radfahren für Bauch, Beine und Gelenke: So gesund ist Fahrradfahren
14. Februar 2024
7 bewährte Methoden zum Abnehmen ohne Diät
25. Januar 2024
Die 8 besten Getränke zum Abnehmen
10. Januar 2024
Diät-Studie deckt auf: Mehr als die Hälfte der Deutschen wollen abnehmen
10. Januar 2024
Kann die Verbesserung der Darmgesundheit beim Abnehmen helfen?
30. November 2023
Outdoor-Sport zum Abnehmen: Mit diesen Kniffen wird’s spaßig, sicher und effektiv
15. November 2023
Fit im Urlaub: Wie Sie auf Reisen in Form bleiben
15. November 2023
Der Schlüssel zum Abnehmen ohne Jo-Jo Effekt
15. November 2023
10 Dinge, die Sie wissen sollten, wenn Sie eine neue Diät beginnen
18. September 2023
Erfolgreich Abnehmen ohne Sport: Hilfreiche Tipps für den Alltag
18. September 2023
20 kg abnehmen: Mithilfe dieser Tipps schaffen Sie es – dauerhaft!
29. August 2023
10 kg abnehmen in nur 10 Wochen: So funktioniert’s (+ Workout- & Ernährungsplan)
29. August 2023
Mittelmeerdiät: Funktioniert das Abnehmen mit mediterraner Kost? (+ Ernährungsplan)
31. Juli 2023
Fit am Arbeitsplatz: 7 Tipps zum Abnehmen im Büro
31. Juli 2023
Vollkorn, Obst, Eiweiß: Der gesunde Mix für das perfekte Müsli
28. Juni 2023
Guter Schlaf: Das Geheimnis zum erfolgreichen Abnehmen
22. Mai 2023
5 Tipps, wie Sie beim Spazierengehen Gewicht verlieren
22. Mai 2023
Längeres Leben durch Intervallfasten? Neue Studie zeigt Erstaunliches
22. Mai 2023
Scheinfasten: Ist Fasten ohne Hungern wirklich möglich?
22. Mai 2023
Intervallfasten: Der Schlüssel zu einem langanhaltenden Wohlfühlgewicht?
2. März 2023
20 Fakten und Tipps zum Abnehmen
2. März 2023
Die aktuellen News rund ums Abnehmen
2. März 2023
Neue Studie: Wirkt die Keto-Diät nur bei Männern?
24. Februar 2023
Noom vs. Weight Watchers: Welche Diät ist die richtige für Sie?
15. Februar 2023
Clever Abnehmen mit Low Carb: So funktioniert’s!
6. Januar 2023
Kalorien: Abnehm-Studie enthüllt jetzt Erstaunliches
6. Januar 2023
Einfach Abnehmen 2026: Diese Sportarten eignen sich besonders!
18. August 2022
Ratgeber zum Abnehmen: So purzeln einfach die Pfunde!
17. August 2022
Diät-Shakes: Einfache Hilfe beim Abnehmen?