Komplett hormonfreie Verhütungsmittel sind tatsächlich rar. Zumindest die, die einen niedrigen Pearl-Index (PI) haben und damit in etwa so sicher wie hormonelle Kontrazeptiva sind. Der Pearl-Index gibt an, wie viele Frauen von 100 in einem Jahr unter der Verwendung eines Kontrazeptivums schwanger werden. Bei der Kombinationspille liegt er bei 0,1 bis 0,9, das heißt es betrifft zwischen einer und neun von 1.000 Frauen. Die Gestagenpille hat einen PI von 0,4, ist also auch sehr sicher.

Zu den beliebtesten hormonfreien Verhütungsmitteln zählen das Kondom, die Kupferspirale und die „Natürliche Familienplanung“ (NFP). Das Kondom hat den Vorteil, dass es nicht nur vor einer Schwangerschaft schützt, sondern auch vor Geschlechtskrankheiten. Der PI liegt zwischen zwei und zwölf. Die Bandbreite ist so groß, da es ein Verhütungsmittel ist, dass davon abhängig ist, wie sicher die Benutzer der Anwendung sind.

Die Kupferspirale wird – verständlicherweise – immer beliebter. Lange Zeit hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass nur Frauen, die bereits geboren haben, sich eine solche Spirale einlegen lasse können. Mittlerweile greifen auch viele junge Frauen auf diese hormonfreie Alternative zurück. Der PI liegt bei 0,3 bis 0,8. Einziges Manko: Die Einlage kann durchaus schmerzhaft sein und leider kann auch die Menstruationsblutung deutlich stärker werden.

Bei der „Natürliche Familienplanung“ werden verschiedene Körperzeichen dazu genutzt, festzustellen, wann genau der Eisprung stattfindet, also die fruchtbaren Tage sind. So wird zum Beispiel die morgendliche Körpertemperatur gemessen und auch der Schleim des Gebärmutterhalses beurteilt. Der PI liegt bei 0,4 bis 1,8, wenn an den fruchtbaren Tagen auf Geschlechtsverkehr verzichtet wird. Wichtig bei der NFP: Die Methode empfiehlt sich für Frauen, die einen regelmäßigen Zyklus haben und sich gut mit ihrem Körper auskennen.

Lese-Tipp: Verhütungsmittel bei Stiftung Warentest – Viele sind nicht gut verträglich