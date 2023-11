Doch nicht nur bei beschädigten Paketen solltet ihr die Annahme gut abwägen, um nicht selbst in die Bredouille zu geraten!

Wie das Landeskriminalamt Berlin warnt, nutzen Betrüger nämlich immer häufiger die Hilfsbereitschaft von Nachbarn aus, indem sie unter fremdem Namen Pakete bestellen und an eine Lieferadresse senden lassen, an der sie nicht wohnen.

Dort präparieren sie den Briefkasten mit einem falschen Namen, klauen die Zustellkarte und gaukeln dem Nachbarn eine Ausrede vor, um das Paket abzuholen („neu eingezogen“, „Betreuung der Wohnung bei Urlaubsabwesenheit oder Krankenhausaufenthalt“). Bei dem Betrug seid ihr als Nachbar der letzte namentlich bekannte und nachvollziehbare Empfänger des Pakets, weshalb zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können.

Deshalb gilt: Nehmt nur Pakete von Personen an, die ihr kennt, achtet auf Auffälligkeiten an Briefkästen (zum Beispiel häufig wechselnde Namen oder neuer Briefkasten) und legt ein gesundes Maß an Misstrauen an den Tag.