Annalee macht sich um ihre Schwiegereltern Avshalom und Shoshan große Sorgen. Vermisst sind auch Schwägerin Adi sowie ihr Mann Tal und deren Kinder Yahel (3) und Naveh (8). Dann ist da noch Tante Sharon und ihre zwölfjährige Tochter Noam, sowie Tante Lilach und ihr Mann Eviatar. „Aber ihr Mann ist sehr, sehr krank. Und er braucht Medikamente. Er braucht Hilfe. Er hat eine Pflegekraft, die ihm im Alltag hilft. Er kommt nicht alleine zurecht“, berichtet Annalee, „wir machen uns große Sorgen um alle.“

Ein Freund ihres Schwiegervaters versuchte diesen am Samstag etliche Male anzurufen. Annalee: „Irgendwann ging jemand mit schlechtem Hebräisch und arabischem Akzent ans Telefon und er sagte dem Freund am Telefon die Worte ‘entführt’.“ Annalee und ihr Mann wissen mittlerweile auch, dass sich das Handy in einer Funkzelle im Gazastreifen eingeloggt hat.