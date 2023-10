Ein Kuss zum Abschied.

Im Hof eines Hauses in Ashkelon, in dem eine Rakete eingeschlagen hat, spielt sich eine herzzerreißende Szene ab. Mutter und Tochter nehmen Abschied voneinander – für wie lange, wissen sie nicht. Denn die junge Frau muss in den Krieg.

