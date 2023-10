Die Reporterin ist nur 30 Kilometer entfernt von Ortschaften, die von der Hamas übernommen worden sein sollen. „Es ist schlimm, ein absoluter Albtraum. Ich bin gerade in Ashdod, über uns sind kreisende Militärhubschrauber", berichtet Raschel Blufarb.

Familien flehen im israelischen Radio: „Bitte bitte... die Armee ist nicht hier. Hier klopfen Terroristen an die Türe. Kann uns jemand helfen."

Denn in der Nähe sollen frei laufende Terroristen unterwegs sein. „Was hier passiert, ist nicht real. In israelischen Radios rufen die Leute aus Bunkern an und flüstern. Die Familien sitzen allein mit ihren Kindern in Bunkern und die Terroristen gehen von Haus zu Haus und klopfen an die Türe."

Die Reporterin schildert die dramatischen Entwicklungen weiter: „In Israel haben viele eine Waffe. Als die Leute realisiert haben, dass die Armee überrascht war, sind die Männer rausgegangen, setzen ihr Leben auf Spiel und hoffen, dass sie ihre Frauen und Kinder, die in den Bunkern sind, beschützen können."

Unsere Reporterin Raschel Blufarb ist wohlauf.

