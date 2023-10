Manche sprechen vom schlimmsten Tag seit 50 Jahren!

Israel ist am Samstagmorgen bei einem Überraschungsangriff aus dem Gazastreifen mit mehreren tausend Raketen beschossen worden, es gab viele Tote und Verletzte. Hamas-Terroristen drangen auch über Land und See nach Israel vor. Es kam zu schweren Kämpfen mit israelischen Soldaten.

„Die Leute werden entführt und auf Motorrädern und Jeeps als Geiseln in den Gazastreifen gebracht. Ich höre hier auch von Vergewaltigungen“, brichtet RTL/ntv-Reporterin Raschel Blufarb aus Israel.

"In israelischen Radios rufen die Leute aus Bunkern an und flüstern. Die Familien sitzen allein mit ihren Kindern in Bunkern und die Terroristen gehen von Haus zu Haus und klopfen an die Türe", so die RTL/ntv-Reporterin.