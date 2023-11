Seit dreieinhalb Jahren ist für Zoes Familie nichts mehr so, wie es war. Im März 2020 trifft sich die 17-Jährige mit dem gleichaltrigen Lukas V. Er vergewaltigt sie am Willersinnweiher in Ludwigshafen, ein Anwohner entdeckt das leblose Mädchen. Zoe kommt ins Krankenhaus und wird wiederbelebt, stirbt aber am nächsten Tag an ihren schweren Verletzungen. Sie ist erwürgt worden.

Über Handydaten kommt die Polizei Lukas V. auf die Spur – Zoe hat den damals 17-Jährigen im Internet kennengelernt. Die Beweise gegen Lukas V. sind erdrückend. Er soll zuvor schon drei Mädchen vergewaltigt haben; in zwei Fällen wird er später schuldig gesprochen.